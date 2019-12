RECENZE: Sniper: Ghost Warrior Contracts je poctivá odstřelovací zábava

Sniper: Ghost Warrior Contracts je čtvrtým dílem odstřelovací série od polského studia CI Games, jejíž první dva díly hráči zbožňovali, ale třetí s otevřeným světem a kupou bugů je příliš nenadchl. Všechny hříchy však budiž zapomenuty, tentokrát to opět stojí zato.

Sniper: Ghost Warrior Contracts

Ve hře se chopíte role odstřelovače přezdívaného Oko (v originále Seeker), který je vyslán na fiktivní verzi Sibiře. Ta se během války oddělila od Ruska, ale na jejím území stále bují nepokoje. Vy se do bývalé matičky Rusi vydáte, abyste si ušpinili ruce a splnili spoustu krvavých kontraktů. Setkáte se s diktátory, bio-terorismem a blablabla. Tak mdlý, nezajímavý a nudný příběh ve videohře jsme už dlouho neviděli.

Po zhruba třech hodinách hraní jsme ho úplně přestali vnímat a nemáme pocit, že bychom o něco přišli. Pokud by vás náhodou zajímal, jistě oceníte české titulky, které jsou dostupné už po posledním updatu. Tedy pokud je uvidíte, jsou totiž prťavé.

S Rambo stylem zde nepochodíte

Stejně jako jeho předchůdci je i Sniper: Ghost Warrior Contracts taktickou akcí z první osoby, v níž hraje prim odstřelování. Záměrně nepíšeme střílečka, protože i když se v této hodně střílí, nejde vůbec o střelnici typu Call of Duty. Zde s Rambo stylem pohoříte i na nejlehčí obtížnost. Hra je výzvou, což je jenom dobře. Vyjma krátkého tutoriálu má hra pět úrovní. „Jenom pět?,“ říkáte si zcela jistě. Ano, pět, ale žádné jenom.

Sniper: Ghost Warrior Contracts

Levely jsou ve hře opravdu velké a otevřené k tomu. Podle zvolené obtížnosti vám splnění jednoho bude trvat tři až čtyři hodiny, takže výsledná životnost se pohybuje kolem 15 i více hodin, což je slušné. Sniper: Ghost Warrior Contracts se navíc pyšní dobrou znovuhratelností, jelikož lze úkoly plnit mnoha způsoby. Vyšplháte na nejvyšší horu a budete odstřelovat z dálky, nebo se proplížíte k nepřátelům na základny větrací šachtou a zaútočíte z větší blízkosti?

Kámo, kde máš hlavu?

Užitečným pomocníkem během hraní je speciální hi-tech maska odhalující důležité předměty i cíle. Do rukou se vám dostane klasický zbrojní arzenál čítající pistole, samopaly, kulomety, brokovnice i různé typy granátů. Jak už bylo řečeno, není to bezhlavá střílečka, takže vaším nejdůležitějším kousek ve výbavě bude odstřelovací puška. Likvidovat s ní protivníky je nejenom zábavné, ale i uspokojující.

Sniper: Ghost Warrior Contracts

Ono se trefit totiž není jen tak. Musíte vzít v potaz spoustu faktorů. Těmi nejdůležitějšími jsou vzdálenost a směr větru. Vypálená kulka po dlouhém letu ztratí na výšce. A že vítr ovlivňuje její dráhu, je jasné. Maska vám naštěstí napoví, ale chvíli bude trvat, než si na pravidla hry zvyknete. Často je zásah do černého doprovázen efektní animací, při níž vidíte smrt nepřítele doprovázenou krvavou sprškou nebo letící končetinou. Pravdou však je, že animace v sérii Sniper Elite jsou více cool.

Chvíli to nepřátelům pálí, jindy jsou natvrdlí

Pokud budete hodně šikovní, můžete odprásknout i dva neřády jednou kulkou. Kromě hlavních úkolů je v úrovních umístěno i spousta vedlejších stejně lovení hlav za odměny, sbírání propagandistických plakátů atd. Primární úkoly jsou obvykle zaměřeny na likvidaci fyzických cílů, ale občas také něco odpálíte, nebo někoho osvobodíte. Nechybí ani lehký vývojový systém a utrácení za novou výbavu. Ugradovat lze masku, pušku i další věci. Do rukou se vám dostane i užitečný průzkumný dron nebo střílna na dálkové ovládání.

Sniper: Ghost Warrior Contracts

I když vám protivníci zatopí, jelikož vás může zabít i jedna kulka, jejich umělá inteligence je podivná a rozporuplná. Zatímco jednou vás zmerčí hned, jakmile se objevíte v dáli, podruhé minou, i když jste vedle nich. Ne vždy se také inteligentně schovávají. Někdy je nemožné je trefit, jindy dávají na odiv hlavu jako na střelnici.

Optimalizace na PlayStation 4 skřípe

Co se technické stránky týče, je to docela bída. Hra sice běží na CryEnginu a Sibiř vypadá pěkně, ale jinak to skřípe. Prozkoumáte nejenom hezká zasněžená údolí a hory, ale i útroby tajných základem a moc pěkná je lesnatá úroveň.

Nesmíte se však k ničemu přiblížit, jelikož textury jsou velmi rozmazané. Ani modely postav příliš polygonů nepobraly. Stalo se nám, že z ustřelené hlavy zbyly jen kostičky. Alespoň, že viditelnost je dobrá. Co však není vůbec dobré, je plynulost. Hra se na PlayStation 4 Pro děsně trhá. Poklesy frameratu jsou časté a nepříjemné.

Optimalizace pro konzoli od Sony není ideální. Snad další updaty pomohou. Eliminovat by měly i bugy. Zasekávání o textury, různé propadání prostředími atd. je otravné. I technické zádrhely však zábavu nezničí. Sniper: Ghost Warrior Contracts je dobrá videohra s velkou porcí obsahu. Navíc za sníženou cenu. Je to zkrátka trefa.