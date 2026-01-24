RECENZE: Film Silent Hill: Noční můry je slušný hnus podle kultovní videohry

TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
Sledujeme je od jejich nemotorných a nejapných začátků v devadesátých letech. A už tehdy jsme se nad nimi smáli a bavili. Milovali je i nenáviděli. Řeč je samozřejmě o filmech natočených podle videoher. Letošek odstartoval až překvapivě hororově. Po několika odkladech se totiž z jedné známé strašidelné série stala konečně trilogie. Ten nejlepší filmový Silent Hill měl premiéru už v roce 2006 a má stále v našich srdcích speciální místo. Je to totiž dodnes jedna z nejlepších celovečerních adaptací videoher a k tomu dobrý filmový horor sám o sobě.
Jde zároveň o biják, který si podle nás divák užije i bez znalosti původní látky. Tou je stejnojmenná videohra od Konami z roku 1999 pro první PlayStation. A sluší se poznamenat, že pouze (!) pro první PlayStation. Dodnes jde o exkluzivní hru pro tento retro systém. I když se japonští hráči dočkali podivné Game Boy Advance adaptace ve formě tzv. visual novel, kterou jsme nějakým způsobem dokonce zrecenzovali, pravá konverze nikdy nepřišla.
Zkrácená historie filmových Silent Hillů
Dočkali jsme se však v roce 2010 alternativního remaku v podobě Silent Hill: Shattered Memories pro Wii, který byl později konvertován i na PlayStation 2 a PSP.
Předchozí filmové adaptace a jejich herní předlohy
Gansův první výlet do Silent Hillu dopadl správně temně, a film má dnes již kultovní status. Děsivou videohru se povedl převést na stříbrná plátna s grácií. Filmařům prošlo i několik zásadních změn, včetně proměny mlhy na popel z nikdy nekončících požárů v podzemí. Malá ztracená holčička Cherry se změnila v Sharon a její matka je ve filmu cokoli, jen ne mrtvá. Do Silent Hillu se s ní vydala ona sama, zatímco manžel a otec dítěte o strastiplném výletu neměl nejdřív ani ponětí.
Film uspěl u kritiků i diváků a v roce 2012 se dočkal pokračování. Snímek Silent Hill: Revelation byl v Česku uveden jako Návrat do Silent Hill. Určitě mrkněte na naši dobovou recenzi, která zmiňuje, že jde o snesitelné béčko. To si sice nezadá s originálem, ale neurazí. Snímek byl uveden do kin v 3D formátu a právě tyto vizuální efekty shazují film ještě víc než kdysi.
Třetí film je natočený podle druhé hry
Letící uřezané prsty na obrazovce jsme viděli v této éře kinematografie nesčetněkrát. Druhý film měl taktéž režírovat Gans, ale když viděl, jakým směrem se projekt odebírá, účast na projektu si rozmyslel. Zde je důležité upozornit každého, kdo není zarytý fanoušek mlžného města, že zatímco první díl je založen na událostech původní hry, ten druhý zpracovává příběh Silent Hillu 3. I když se to může zdát na první pohled jako nelogičnost, není tomu tak, jelikož třetí herní díl, který vyšel pro PlayStation 2 v roce 2003, je přímým pokračováním původní hry.
Oproti tomu druhá hra, která vyšla na stejnou platformu o dva roky dřív a v roce 2024 se dočkala fenomenálního remaku pro PlayStation 5, přinesla úplně nový a nezávislý příběh. Ten se točí kolem ztrápené postavy Jamese Sunderlanda, který se vydává do Silent Hillu poté, co mu z něj přijde dopis od jeho ženy Mary. Problém je v tom, že jeho žena je už nějakou dobu mrtvá. Třetí filmový Silent Hill je natočen právě podle tohoto příběhu.
Už druhý návrat do Silent Hillu
Jenže kvůli českému distributorovi, díky němuž jsme už jeden návrat do Silent Hillu měli, se film Return to Silent Hill u nás jmenuje Silent Hill: Noční můry.
Příběh je opět pozměněn. Seznámení a vztahu Jamese a Mary je věnováno víc prostoru, což je jen dobře. Divák si potřebuje vybudovat k postavám vlastní vztah. A zatímco od jejich setkání vidíme, že je Mary ta dobrosrdečná žena, kterou ve zdraví známe ve hrách jen z vyprávění, James je od začátku ocas. Je to vejtaha, frajírek a hodně protivný a otravný muž na první pohled. S tímhle otrapou bychom na pivko nešli.
Filmový James si libuje v alkoholu a nedělá mu problém ani sednout za volant pod vlivem. Těžko uvěřit, že zrovna tomuto muži Mary propadla. Nicméně stalo se, ale románek nevydržel. Proč, už neprozradíme, jelikož se děj nejednou odklání od předlohy. Po nějakém čase obdržel James dopis, kde ho Mary vybízí k návratu do Silent Hillu, kde spolu prožili lásku. Jenže když se protagonista vrací do osudného města, nic není jako dřív.
Zvuk sirény stále nahání hrůzu
Poté, co se ozve husí kůži na zádech vyvolávající siréna, není vidět ani na krok, ulice jsou rozpadlé a potulují se v nich ohyzdná monstra. Jejich přítomnost v okolí ohlašuje strašidelné rádio. Uf, ať byly názory diváků na trailery jakékoli, atmosféru zmaru, rozkladu, smutku a smrti, kterou známe z her, se na stříbrné plátno převést povedlo. I když některé kulisy vypadají levněji, celkově se podařilo zachytit vzhled i atmosféru tragickou minulostí ztrápeného města.
Hrdina zavítá i do známých lokací jako bytovky Woodside Apartments, baru Heaven’s Night, nemocnice Brookhaven a hotelu Lakeview, kde se odehrává tragické finále herní předlohy i filmu. Jeremy Irvine není jako James vyloženě špatný, ale nadšení z něj rozhodně nejsme. Tohle prostě není náš James. A nejde ani o to, že není blonďák a jeho kostým není stoprocentně věrný herní předloze. Jeho ztrápenost a vinu jsme mu ne vždy věřili. Tento filmový James navíc není moc akční. Zbytečně se netěšte, že by se kdovíjak oháněl trubkou kolem sebe tak, jak je zvykem ve hře.
Pyramid Head nemůže chybět
O něco lépe je na tom, co se hereckého výkonu týče, Hannah Emily Andersonová jako Mary a její promiskuitně vypadající alter-ego Maria. Její výkon se nenese na rozdíl od jejího mužského protějšku v rovině občasného přehrávání, je víc civilní a uvěřitelný. Kohokoli jiného z obsazení zmiňovat nemá cenu.
Nižší rozpočet je vidět i na některých kostýmech, nejvíc konkrétně na tom Marie. Chápeme, že má vypadat vyzývavě a jako prostitutka, ale rozhodně ne jako cosplayerka. Dostaví se i celá řada monster, které znáte i neznáte. Dokud jde o tanečníky a herce v maskách, je jejich zpracování extratřída. Pokud jde však o CGI tvory, jde o pořádný fujtajbl, na kterém je vidět nižší rozpočet.
Jakmile se na plátně objeví Pyramid Head se svým obřím nožem, ukradne si veškeré dění pro sebe. Neméně děsivé jsou i Lying Figures, které se potulují ulicemi Silent Hillu. Dostaví se i legendárně odpudivé a zároveň přitažlivé zdravotní sestřičky, jimž se nyní z nějakého důvodu rozpadají hlavy, jako by byly z porcelánu.
Scénáristické změny nepotěší každého
Zatímco jsou monstra správně děsivá, pokud jde o masky a praktické efekty, a směšná, jde-li o počítačové efekty, prostředí a kulisy si chválu zaslouží. Místa, kde byl Silent Hill: Noční můry natáčen, mnohdy skutečně jako by vypadla z oka předloze. Parkoviště z úvodu hry vypadá v podstatě totožně a to samé platí o dalších již zmíněných lokacích.
Převést videohru na filmové plátno nikdy nejde v poměru 1 : 1. Ostatně už původní Silent Hill 2 má několik konců a v remaku je jich dokonce ještě více. Proto došlo pochopitelně k několika zásadním scenáristickým změnám. Týkají se samotného příběhu Jamese a Mary, ale i vedlejších postav jako třeba Angely. Její příběh byl značně překopán. My jsme z těchto změn spíše rozpačití, a i když jsme s filmem v míru, většina se nám spíš nelíbila.
Nejhorší jsou pak změny i dvou významných herních scén – konkrétně u znásilňování Pyramid Headem a „polštáře“. Obě tyto kultovní scény jsou ztvárněny jinak, hůře a prostě fuj! Jen a jen chválu si ale zaslouží soundtrack, který opět jako v předchozích filmech i hrách složil Akira Yamaoka. Je mistrem své profese, což je slyšet.
Je to neuvěřitelné, ale Silent Hill: Noční můry nakonec není průšvih, jaký jsme čekali. Je to obstojná, ale rozhodně ne dokonalá adaptace herní legendy. Herní remake si s filmovými pasážemi poradil lépe. Zároveň první filmový Silent Hill zůstává stále nepřekonán.