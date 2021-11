RECENZE: Shin Megami Tensei V láká na apokalyptické Tokio plné démonů

Bůh stvořil se svými služebníky, anděly, náš svět a vedl ho správným směrem. Ale ani svět bohů není věčný. Neposkvrněnou cestu lidstvo změní v bahnitou, jedovatou bažinu. Tak, jak to určil osud. Zhruba toto se dozvídáme během záběrů, na nichž vidíme dnešní Tokio, a plynule se přesuneme na střední školu.

Hlavním hrdinou je obyčejný středoškolský student, který hledá parťáka na cestu domů. Studenti totiž kvůli vraždám raději chodí ve skupinkách. A pak se to stane. Po zemětřesení, které hlavního hrdinu zastihne v tunelu, se ocitá v úplně jiném světě. V Da’at, apokalyptickém Tokiu, v němž se před osmnácti lety odehrál souboj mezi anděly a démony. Všude okolo je písek a ruiny starého světa.

Následně nás před útokem démonů zachrání bytost jménem Aogami, s níž se sfúzujeme. Náš vzhled se promění. Už nejsme ani člověk, ani démon, ale Nahobino. A naším úkolem je postavit se démonům.

Shin Megami Tensei V se neodkazuje jen na křesťanství, ale třeba i budhismus. Na jednom dvorku se zde setkávají bytosti z japonské, čínské či řecké mytologie a kupodivu to vůbec nepůsobí jako hloupý slepenec všeho možného. Da’at má svojí strukturu a pravidla, která dávají smysl. Netradiční atmosféru umocňuje nejenom podmanivá hudba, ale i grafika, ať už z moderního či apokalyptického Tokia, která je na možnosti Switche povedená. Připravte se ovšem na to, že rozlišení je místy opravdu nízké.

Když se zamyslím nad krátkostí lidského života, jsem lhostejný ke světským věcem: kolik dní jsem prožil v myšlenkách. Manjóšú

Co se herní náplně týče, pobíháte po herní světě a postupně se propracováváte dál. Kromě hlavní linie můžete plnit i vedlejší úkoly, což doporučuji. Ne že by byly vyloženě zajímavé, důvod je ten, že Shin Megami Tensei je zkrátka hra založená na grindování. Dostanete se dál a narazíte, protože nepřátelé v oblasti nebo boss jsou zkrátka až moc silní. Takže musíte posílit i vy. Jenže tak jednoduché to také není.

Ale nejprve k soubojům, což je hlavní náplň hry. Probíhají na tahy a v partě máte kromě vás ještě další tři bojovníky. Velmi důležitá je iniciativa. Nepřátele totiž vidíte v herním světě, takže se jim lze vyhnout. Pokud zaútočíte jako první vy, jste na tahu. Pokud vám ovšem vpadnou do zad, útočí nepřátelé první.

Shin Megami Tensei V Shin Megami Tensei V

Když jste na řadě, vybíráte z různých schopností, případně použijete předmět, klasika. Klíčové ovšem je najít slabost nepřítele. Pokud ji objevíte a použijete korespondující schopnost, řetěz vašeho kola se prodlouží. A naopak, když použijete schopnost, vůči níž má oponent rezistenci, o kola přijdete. Stejně to funguje i ze strany nepřátel.

Když máte vhodně poskládanou partu, běžní nepřátelé se ani nemusejí dostat na řadu. Proto je tak důležitá iniciativa. Souboje jsou naprosto brutální v tom, že stejná skladba nepřátel si nemusí ani škrtnout, ale zároveň vás může v případě chyby či iniciativy rozsekat na kusy. K tomu berte v potaz, že ukládat lze jen na k tomu určených místech. O dramatické okamžiky tak není nouze.

Tím se dostávám asi k nejzábavnější části celé hry, a to k vyjednávání a fúzování démonů. S démony nemusíte jen bojovat, ale můžete se pokusit navázat konverzaci. Je celkem zábavné odhadovat, co chtějí slyšet, pak jim dáte peníze, kus zdraví či nějaký předmět a oni se k vám připojí. Někdy to ovšem není snadné, například u dotazu na můj účes jsem netušil, co odpovědět. Když pak máte daného démona naverbovaného, tak v případě boje s jeho kolegou se můžete z bitvy vykecat. Ale jak správně tušíte, nezískáte za to žádné zkušenosti.

Shin Megami Tensei V Shin Megami Tensei V

A pak je tu fúzování démonů, kdy ze dvou bytostí vznikne jedna nová. Je to zábava a na některé kousky jsme se vyloženě těšil. Vypadají totiž skvěle. Je to ovšem také nutnost. Právě fúzováním se dostanete ke schopnostem, které v dané oblasti potřebujete. Těch věcí okolo je samozřejmě víc, vrátily se například fáze měsíce, k podrobnému průzkumu světa zase motivuje hledání Mimanů, což je drobná červená bytost, která vás odmění „slávou“. Tu pak lze přetavit v různé „zázraky“, které podstatným způsobem ovlivní hraní. Spousta věcí může na začátku znít komplikovaně, nakonec ovšem zjistíte, že to komplikované není.

Přestože mě Shin Megami Tensei V baví a láká na věci, které jinde často nenajdete, vyloženě nadšený jako kovaní fanoušci nejsem. Ve hře jsou sice zajímavé momenty, zároveň ovšem až často nabízí jen banální dialog jako odměnu za grind. Když vás pak nějaký boss či semi-boss smete v podstatě jednou ranou a vy víte, co vás čeká, někdy jsem se přistihl, že raději hru odkládám, než bych grindoval dál.