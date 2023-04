RECENZE: Sherlocka Holmese nezastaví ani kult Cthulhu, ani válka na Ukrajině

Pohled na PC verzi Honzy Kouby Arthur Conan Doyle potkává H.P. Lovecrafta. Na první pohled se to může zdát jako nezvyklá kombinace,není to však poprvé, kdy se tyto světy střetávají. V češtině například ve sbírce povídek Stíny nad Baker Street (2003). Literární tradice sahá až do roku 1981. Lovecraftova próza je často vyprávěna formou detektivního vyšetřování, hlavní hrdina nečelí hrůzám přímo, ale jen skrze náznaky a výpovědi nesouvisle drmolících svědků. Svědků, kteří měli to „štěstí“ nasát hrozivou pravdu o podstatě světa z první ruky. Pokud jste hráli originál z roku 2007, budete mít povědomý pocit. Jsou tu ale i velké změny. Holmes už není škrobený panák, ale sympaťák a trochu blázen, který používá injekční stříkačky od morfia jako připínáčky na své vyšetřovací tabuli. Knižní Sherlock má víc psychických poruch než typické osazenstvo arkhamského sanatoria. I vztah s Watsonem doznal změn. John není Holmesovým nástrojem pro třídění myšlenek, ale plnohodnotný parťák. Viditelně se strachuje o Holmesovo duševní zdraví, zatímco bezmocně sleduje, jak se Sherlockova racionální mysl nezadržitelně drolí a propadá do spirály šílenství. A atmosféra? Ta je skvělá. Remake je takový, jaký měl být originál – nepostrádá děsivé vize, neeuklidovskou geometrii a strach z neznáma. Přidává na bezprostředním hororu. Palec nahoru pak dávám za finále plné sebereflexe autorů, kteří si dělají jemnými náznaky srandu z neuspokojivého závěru originálu. Titul skvěle funguje po scenáristické stránce, po té herní krapet skřípe. Hraje se dobře, ale hraní spíš připomíná interaktivní film. Autoři roubují klasickou adventuru na svůj unikátní systém vyšetřování a z té adventurní části moc nezbylo. Systém vyšetřování, který je součástí každého moderního dílu, mě baví, ale původně obtížnou adventuru zbytečně zjednodušuje. Na pročítání stohů textů při hledání stop bylo cosi kouzelného a vtahujícího, nyní je podobná situace řešena jen vyhledáním podle klíčových slov v archivu. Jelikož se autoři v hlavním příběhu příliš drží předlohy, chybí i mnoho prvků hratelnosti moderních dílů. Kde si Frogwares zaslouží velkou pochvalu, je optimalizace a technický stav. Na PC šlape hra jako švýcarské hodinky.Jede plynule i na starší mašině s nastavením na ultra a vypadá věru dobře.Za průchod hrou jsem nenarazil na jediný bug, což je také příjemná zpráva. Frogwares přeji zářnou budoucnost plnou zábavných, i když ne úplně dokonalých titulů. Připomínají mi svým zápalem Infogrames. Zpracované látce rozumí lépe než kdy dřív. Vůbec bych se nezlobil, kdyby si autoři chtěli častěji odskočit z 221b Baker Street do Arkhamu.Ba naopak, vím, že dílo mistra hororu bude v dobrých a schopných rukou, stejně jako odkaz Sherlocka Holmese. Jen by to příště chtělo mnohem pestřejší hratelnost. Hodnocení: 70 %