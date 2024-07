RECENZE: Žabka, co žije pouze ve stínu. SCHiM je originální záležitost

Bezpečí je pouze ve stínech. Asi tak by se dala shrnout zajímavá hra SCHiM, ve které budete ovládat stínové stvoření, jakousi žabku, která se může pohybovat pouze skoky mezi stíny na ulici. Jakmile zůstane moc dlouho mimo stín, zahyne, respektive vás hra vrátí na nejbližší záchytný bod. Hru má na svědomí dvojice nizozemských vývojářů Ewoud van der Werf a Nils Slijkerman a jde o jeden z populárnějších titulů, na které donedávna lákala především demoverze na Steamu.

Hra upoutala i naši pozornost, vybrali jsme ji jako jednu z těch opravdu zajímavých v rámci nedávné přehlídky demoverzí na Steamu. Už demoverze takticky zvolila jako ukázku úvodní část hry, která vám přiblíží nejenom herní mechaniky, ale i šikovně vyprávěný příběh. Ten je totiž ve hře prostý slov a popisků – řídíte se pouze tím, co vám hra vyobrazuje.

Docela mě zaujalo, jak se autorům povedlo práci s němým příběhem vyřešit. Základem hry je fakt, že stvoření, které od dětství žilo ve stínu nejmenovaného člověka, s ním v jeden klíčový moment ztratí pouto a musí ho najít a znovu se s ním spojit. Vyprávění je velice jednoduché a přímočaré, hra se vyhýbá nějakým komplexním metaforám a místo toho zpracovává docela jasný příběh o hledání životního poslání.

Hra se dělí na několik desítek delších či kratších levelů, kdy jste jako ona stínová žabka v patách svého ztraceného člověka. V jednu chvíli musíte například proskákat skladištěm, jindy pláží či zoologickou zahradou. Levely se celkem rychle střídají, někdy možná až moc rychle. Pár jich je třeba na deset minut, pár naopak proskáčete v řádu desítek sekund. Pohodovým tempem hru dohrajete asi za tři hodiny.

Skákání mezi stíny má tu zvláštnost, že žabka může vždy ve stínu dané věci s ní interagovat. Někdy je to jen na efekt, třeba ve stínu nákladního kontejneru se tento objekt pouze zatřese, ovšem když třeba skočíte do stínu dopravního semaforu, můžete ovládat jeho osvětlení, ve stínu závory ji zase můžete otevírat či zavírat. To v podstatě mění některé herní parametry, třeba otevřená závora prodlouží stín a dovolí vám skočit dále, zelená na semaforu zase pošle auta (a jejich stíny) směrem, který potřebujete, a podobně.

Musím uznat, že skákání z jednoho stínu do druhého a hledání optimální cesty po mapě se docela rychle okouká. Autoři si na vás sice připravili několik ozvláštnění hry, jelikož v jednom momentě budete třeba ze stínu ovládat autíčko na dálkové ovládání, jindy zase budete odpalovat golfový míček. Ale je toho vlastně celkem málo, drtivá většina hry bude prostě o onom skákání ze stínu do stínu, časování skoků a hledání správné cesty.

Hra je většinu času poměrně jednoduchá. Žabka se může jednou dotknout plochy bez stínu a provést ještě jeden menší skok, takže je hra vlastně docela milosrdná ohledně toho, jaký skok vám může vyjít a jaký ne. Trochu mě ovšem vyvedlo z míry, že ve hře jsou na dvou místech najednou poměrně těžké pasáže, vyžadující přesné časování dlouhé série skoků a málo prostoru pro chybu. Jsou to ovšem pouze dvě místa, zbytek hry vůbec těžký není. Působí to nepatřičně.

Výtku bych měl zejména k systému směrování hráče, kdy můžete zmáčknout tlačítko, a to vám ukáže, jakým směrem se máte v aktuální situaci vydat. Jenže z nějakého důvodu mě často tato nápověda vedla úplně jinam, než kde byl skutečný cíl. Netuším, zda je to vyloženě chyba, nebo zda jsem našel nějakou tajnou zkratku, nicméně hned několikrát mě hra vedla úplně opačným směrem, než kde byl cíl.

Po vizuální stránce je hra rozhodně zajímavá, pracuje v daném levelu vždy s paletou jedné barvy. Ty se chytře střídají v závislosti na herní denní době. Hru jsem testoval na PlayStationu 5 a nenarazil jsem tu na žádné technické chyby s výjimkou podivného rušení (zní to jako nepříjemný šum) hudebního podkladu v několika levelech. Ale do hry ještě před vydáním dorazil patch, který dost možná právě tuto věc vyřešil.

SCHiM je rozhodně zajímavá nezávislá hra od malého týmu vývojářů, kterou se vyplatí vyzkoušet, pokud vás zaujal popis hry nebo jste si užili demoverzi. Hře by slušelo ještě trochu víc využít potenciálu na ozvláštnění herního stylu, jinak však na těch pár hodin vykouzlí zajímavou atmosféru a tento zážitek ani zbytečně neprotahuje.