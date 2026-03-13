Sabaton vyplouvají s Jamato. Ve hře World of Warships

Už víc než dekádu se hráči z celého světa utkávají v námořních bitvách v rámci bezplatného titulu World of Warships od společnost Wargaming, která má pobočku mimo jiné i v Praze. Za tu dobu se tato námořní bitevní simulace postupně rozšířila z PC také na konzole i mobily a pustily se do ní miliony fanoušků.
Jedním z poznávacích znamení hry jsou i nejrůznější spolupráce s dalšími populárními značkami. Takto už se v minulosti titul World of Warships propojil se sériemi Warhammer 40K, Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles nebo Star Trek. A najdeme tu i české stopy. Namísto do Budějovic až sem došel už předloni i dobrý voják Švejk z pera spisovatele Jaroslava Haška (VÍCE ČTĚTE ZDE). Hlas mu tehdy propůjčil herec Michal Holán.
A teď je tu další velká spolupráce. V rámci aktualizace 15.2 do hry kromě jiného dorazí obsah inspirovaný švédskou heavy metalovou skupinou Sabaton, která už víc než čtvrtstoletí těší fanoušky svou muzikou.
Populární kapela nyní vydává nový singl nazvaný v angličtině Yamato, který odkazuje ke stejnojmenné japonské bitevní lodi z druhé světové války, kterou potopili Američané v dubnu 1945 severně od Okinawy.
Vyplujte na moře
Hra World of Warships je bezplatná. Každý, kdo si chce hru vyzkoušet, může zadat na worldofwarships.eu kod LEGENDOFSABATON. Hráči s tímto kódem získají zdarma japonský křižník Tebryu a dvacet dní premiového účtu k tomu.
Přímo ve World of Warships je pak od 12. března do 16. dubna k dispozici speciální kolekce The Legend of Sabaton. Ta obsahuje unikátního velitele nebo tematickou kamufláž. Díky ní se ve hře objeví samotný frontman kapely Joakim Brodén. Titulu propůjčil svůj hlas, stejně jako jeho kolega basák Pär Sundström. A když se Brodén ujme velení, hráči si namísto standardního soundtracku v bitvách poslechnou právě skladby Bismarck a Jamato od Sabatonu. Zmíněná kolekce The Legend of Sabaton zase slibuje protáhnout hráče historií skupiny a nabídnout různé originální bonusy a aktivity.
Christian Bergmann ze společnosti Wargaming říká, že jsou nadšení z této spolupráce. „Jsme rádi, že v rámci této spolupráce můžeme hráčům nabídnout nový obsah, který oslavuje kapelu, její odkaz a příběhy, které nás všechny inspirují,“ pochvaluje si Bergmann. Nejde ostatně o první spojení Wargaming a švédské kapely. Už v roce 2019 Sabaton vydali ve spolupráci s vývojáři singl nazvaný Bismarck. A dokonce již od roku 2017 skupina opakovaně spojila síly s příbuznou hrou World of Tanks od stejných autorů.
Pär Sundström ze skupiny Sabaton říká, že vždy chtěli navázat na skladu Bismarck a pokračovat v tomto příběhu. „V průběhu let nás nespočet fanoušků žádal, abychom napsali skladbu o lodi Jamato, a my jsme věděli, že to bude přirozené pokračování toho, co jsme začali s Bismarckem,“ vypráví Sundström. „Věděli jsme, že chceme, aby tato píseň měla úplně jiný zvuk, a když Tommy psal hudbu, měli jsme pocit, že máme pro tento příběh vhodnou, silnou píseň,“ vzpomíná s tím, že znovu spolupracují s World of Warships a zdá se to být přirozené, protože jejich světy jsou tak blízké.
Bitevní loď Jamato
Výtlak: 65 027 t (prázdná, zahrnující 21 266 t pancíře)
Plný výtlak: 72 800 t (odhad, plně naložena)
Délka: 263 m
Délka na čáře ponoru: 256 m
Šířka: 38,9 m
Ponor: 11 m
Pohon: 4 třílisté lodní vrtule (průměr 6 m)
Výkon: 150 000 k (110 MW)
Palivo: 6300 tun topného oleje
Rychlost: 27 uzlů (50 km/h)
Dosah: 11 500 námořních mil při 16 uzlech (30 km/h)
Posádka: 2 750
Výzbroj při dokončení v prosinci 1941:
Těžká děla: 9 × 460 mm/45 typu 94 (3×III)
Střední děla: 12 × 155 mm/60 typu 3. roku (4×III)
Střední děla: 12 × 127 mm/40 typu 89 (6×II)
Protiletadlové dělostřelectvo: 24 × 25 mm/60 typu 96 (8×III)
Protiletadlové dělostřelectvo: 4 × 13,2 mm/76 typu 93 (2×II)
Loď byla potopena 7. dubna 1945 severně od Okinawy (VÍCE ZDE)
Sabaton má podle autorů ve skladbách Bismarck a Jamato vyprávět historii - o strategiích, ale také o katastrofách, megalomanii a o paměti. „Ti, kteří skutečně přinesli oběti, jsou zapomenuti, bez ohledu na to, za kterou zemi bojovali,“ prohlásil Joakim Brodén o textech kapely. „Je velmi důležité, abychom si minulost připomínali, aby nám stejná sra..ka znovu nevybuchla nad hlavou,“ dodal.
Sabaton nechce zpívat o triumfu, ale o selhání, pýše a omylech. Skladba Bismarck tak nebyla vítěznou hymnu, ale spíše elegií za loď, která se během krátké doby stala legendou i vrakem zároveň. A totéž platí také pro Jamato.
Vybraný tematický obsah spojený se Sabatonem pak vedle PC verze dorazí i do konzolové verze World of Warships: Legends a mobilního titulu World of Warships: Blitz. A tím partnerství nekončí. Jak už bylo řečeno, skupina spojila s Wargamingem síly nejen v případě námořních bitev, a fanoušky oblíbený obsah se proto při příležitosti aktuálních novinek objeví také ve hře World of Tanks: Modern Armor.
Pro Wargaming nejde o jedinou podobnou spolupráci na poli hudby. Hra World of Warships se už dřív propojila se skupinou Megadeth. Titul World of Warplanes zase přinesl spolupráci s Iron Maiden. A World of Tanks pro změnu pomohla zviditelnit kapela Korn.
Speciální metalovou spoluprací přitom obsah nové aktualizace pro World of Warships samozřejmě nekončí. Do hry se vracejí, tentokrát natrvalo, scénáře z akce „Ve jménu zítřka“ z roku 2025. Jedná se o operace Arktický konvoj, Tokijský expres a Tichomořská ofenzíva a jsou inspirované skutečnými námořními událostmi z druhé světové války. Úplnou novinkou je pak Bitva u Matapanu, při níž můžete získat nový těžký křižník Fiume a další tematické předměty na motivy italského a britského námořnictva, která se v této slavné bitvě střetla před 85 lety.