RECENZE: Hry jako Stalker 2 se už neudělají. Potrápí i nadchne

Spousta her chybuje v docela základním konceptu, a to schopnosti přikovat hráče k obrazovce od prvních minut. „Počkej pár hodin, ono se to snad rozjede“ je riskování, které se nemusí vyplatit. Druhý Stalker je z mého pohledu bohužel přesně ten případ. Hra nepopiratelně má atmosféru, zajímavý svět i povedenou grafiku, ale neudělala nic pro to, aby mne během prvních několika hodin vtáhla do sebe. Místo toho autoři zvolili nekomfortně dlouhý řetěz pobíhání sem a tam, aniž by nějak vytvářela napětí nebo zahušťovala zápletku. Fajn, našel jsem pana X, ten mi řekl že mám jít za panem Y, ten mi vysvětlil že musím nejdřív najít pana Z a Z mě odkázal na hledání pana Q. Stalker samozřejmě není jen o bezhlavém plnění jednoho příběhového úkolu za druhým a souhlasím s tím, že hra se musí spíš vstřebávat pomalu, nikam se nehnat a raději prozkoumávat každý kout mapy, spravovat posbíranou výbavu a nasávat atmosféru Zóny. V tomto ohledu jsem si téměř jistý, že hra funguje, ale pokud takový herní styl není pro vás, tak Stalker 2 nejspíš nepotěší.

Od celkového hodnocení hry tu ovšem nejsem, o tom je text recenze kolegy Honzy Srpa. Já jsem hru primárně testoval v PC verzi, abych zjistil, jak je na tom s optimalizací, výkonem a bugy na PC. Brzy se vše podstatné dozvíte v samostatném článku, ale ve zkratce se PC hráči musí připravit na to, že hra je pořádný žrout výkonu a bugů není málo. I pár let stará sestava s hardwarem střední třídy bude mít co dělat, aby hru utáhla alespoň na střední detaily v nějakých 40 FPS. Stabilních 60 FPS a víc pak už radši na ty nízké a ještě se zapnutým DLSS. Další věc jsou bugy a různé herní nesmysly, jako třeba NPC, které jsou očividně na špatném místě, neustálý rachot kolizí pohyblivých objektů, když procházíte v jejich blízkosti a také jsem zaznamenal několik pádů hry. Během testování ovšem přišly hned dvě velké aktualizace, takže je dost možné, že v GSC dělají všechno pro to, aby situaci zlepšili. Alespoň doufám.