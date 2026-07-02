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RECENZE: Rhythm Paradise Groove prověří váš cit pro rytmus

Ondřej Zach

Rhythm Paradise Groove

02.07.2026 Switch

iDNES.cz

80%
Herní karta
  • Vtipné a chytlavé minihry
  • Spousta obsahu
  • Chytřejší, než se na první pohled zdá
  • Hraní ve více lidech u jedné televize
  • „Jen“ rytmické minihry
Rhythm Paradise Groove je série bláznivých miniher, které dokonale prověří váš smysl pro rytmus. Zdánlivě lehké úkoly při vlastní realizaci vůbec lehké nejsou.

Série Rhythm Heaven je mimořádně populární v Japonsku, čemuž ostatně odpovídá takový ten typický japonský humor, jímž jsou minihry prodchnuté. Na Západě, respektive v Česku jde o okrajovou záležitost, což ovšem neznamená, že si je nemůžeme užit. Naopak.

Rhythm Paradise Groove
Rhythm Paradise Groove
Rhythm Paradise Groove
Rhythm Paradise Groove
Rhythm Paradise Groove
21 fotografií

Poslední díl vyšel na handheld 3DS, Switchi se série prozatím úspěšně vyhýbala. Tedy až dosud. Právě totiž vychází Rhythm Paradise Groove. Dává smysl, že to není exkluzivita na Switch 2, hrát lze i na původních Switchích, které jsou masivně rozšířeny.

Cvičme v rytme

Princip her je prostý: ve správný moment, v určitém rytmu, musíte zmáčknou nebo přidržet tlačítko, případně tlačítka.

V jedné z miniher máme například zlomyslný mrak, ze kterého v pravidelných intervalech udeří blesk. Na zemi stojí mimozemšťan, který se stiskem tlačítka teleportuje. Cílem je vyhnout se zásahu bleskem. Snadné? Výborně.

Rhythm Paradise Groove

Rhythm Paradise Groove

Jenže po některých blescích následuje v rychlejším sleduje ještě několik dalších blesků. Ty už ovšem udeří v jiném rytmu. Je třeba se tedy přepínat mezi dvojicí různých rytmů, což už tak snadné není.

Ne vždy je možné spoléhat se na to, co vidíte na obrazovce. Například v minihře s kraby se stisknutím dvou tlačítek naráz ovládají klepeta. První krab hodí sladkost druhému, ten ji odrazí a pak jste na řadě vy. Snadné. Jiný předmět v jiné rychlosti přidává variabilitu, ale pořád nic obtížného. Jenže pak před vašeho kraba položí plechovku a vy nic nevidíte. Spoléhat se tak musíte pouze na rytmus vyjádřený zvuky.

Může to být změna úhlu kamery, ale třeba i letící vlak čí vítr, co vám správné načasování znesnadňují. O to je to však zábavnější. Některé minihry vyžadují poměrně precizní sekvence a jakmile vypadnete z rytmu, nemusí být úplně snadné se znovu chytit.

Rhythm Paradise Groove

Rhythm Paradise Groove

Ke každé minihře se váže malý příběh a hlavně tutorial, který vás naučí základní rytmus. Pokud byste tápali, lze si ho stiskem klávesy ukázat, aby bylo jasno. Pak už je to na vás.

Každé sada obsahuje čtyři minihry a je zakončena remixem, který v rychlém sledu kombinuje všechny čtyři minihry dohromady. A to je teprve masakr. Každopádně po každém úspěchu se dostavuje skvělý pocit a touha hrát dál. Návykovost se Rhythm Paradise Groove odepřít nedá.

Spousta obsahu navíc

Rhythm Paradise Groove má i poměrně solidní multiplayerovou část, v níž si můžete zahrát vyhrazenou část miniher v kooperaci a proti sobě s dalšími členy rodiny nebo kamarády. Budete tak například sekat katanou vystřelené šípy či sprintovat s wrestlery. U některých jsme se doma docela i zasmáli.

Poměrně vydařený je režim Beatspell, což je jednoduché rytmické RPG. Se svým hrdinou sesíláte na základě správného rytmu kouzla, jakými jsou klasický fireball či léčení, bojujete s monstry a končíte u bosse. Dále tu je celkem dost odemykatelných bonusů, o těch však embargo zakazuje hovořit.

Rhythm Paradise Groove

Rhythm Paradise Groove

Grafika je jednoduchá, na úrovni flashových hříček, což je jednak kvůli handheldovému původu a jednak se to k pojetí celé kolekce hodí. Díky tomu si zahrají i majitelé původních Switchů.

Rhythm Paradise Groove je bezesporu povedená kolekce vtipných rytmických hříček, které nejenom pobaví, ale často mají až nečekanou hloubku. Obrovská variabilita motivů udrží vaši pozornost.

Na druhou stranu, stále mluvíme „jen“ o rytmických hříčkách na pár tlačítek, toto rozhodně není materiál na Hru roku. To samozřejmě nevadí, ale asi rozumíte, co se snažím říct. Tak či onak, na eShopu si můžete stáhnout demo, tak pokud vás hra zaujala, vyzkoušejte.

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iDNES.cz

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