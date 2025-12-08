RECENZE: Resident Evil: Survival Unit děsí hlavně mikrotransakcemi

Resident Evil se vrátil na mobilní platformy, a to v podobě, která se konzolistům ani PCčkárům nezavděčí. Hráče zvyklé na paření na chytrých telefonech však chvíli pobavit může.

Resident Evil: Survival Unit

Capcom 17.11.2025 Android, iOS

  • Pár klasických částí
  • Zábavné hlavolamy
  • Spousta známých hrdinů
  • Otravné mikrotransakce
  • Velká část hry je tuctová strategie pro mobily

Měli jsme tu klasické survival horory s izometrickou kamerou, infarkt nahánějícími lekačkami a kombinaci akce a řešení hlavolamů. Pak se z Resident Evil stala série akčních hororů z třetí osoby, kterou následně vystřídal opravdový horor viděný z osoby první. Dostali jsme také hned šest filmů, animáky, handheldové tituly i mobilní hry.

Novinka Resident Evil: Survival Unit je hrou určenou právě pro chytré telefony a tablety s operačními systémy Android nebo iOS. Ještě než se vrhneme na hodnocení hry, upozorníme, že hra běží slušně i na starším hardwaru. Osobně jsem ji hrál na obstarožním mobilu Samsung Galaxy A13, který se už ani neprodává. V drtivé většině případů jelo vše plynule a v pořádku. Zaznamenal jsem pouze dvoje zpomalení hry a jeden ojedinělý pád aplikace. To je slušný výkon na takovou šunku.

Je to vůbec klasický Resident Evil?

Resident Evil: Survival Unit je mixem žánrů zahrnujícím části, jež jsou v podstatě klasickým Resident Evilem, který známe a milujeme. Jenže z větší části je to budovatelská strategie, což je něco, co chce od značky s takovou váhou, jakou má třicetiletá zombie franšíza od Capcomu jen málokdo. Začněme však popořádku.

Resident Evil: Survival Unit

Hra se odehrává simultánně s původní trilogií, které patří do kánonu. Hlavním hrdinou je vámi pojmenovaný přeživší – zmatený člověk, který se probírá na lůžku. Brzy se však začne starat o další, kteří únik T-Viru z laboratoře korporace Umbrella přežili. Sekundovat mu v tom bude úřednice Raccoon City a další nováček v sérii – úřednice Kate Andersonová. Společnými silami se budou snažit vybudovat kolem rozpadlého sídla plného záhad komunitu, která obstojí ve světě oživlých mrtvol.

Milované hlavolamy tu jsou

Hra tak trochu ze začátku klame tělem. Právě v počátku Resident Evil: Survival Unit si zahrajete části hry, které jsou klasikou v mobilním podání. Samotný začátek evokuje staré díly a fanoušci si povšimnou i několika příjemných pomrknutí po starších dílech. Úvod hry se odehrává dokonce na nechvalně proslulé policejní stanici v Raccoon City. Nechybí ani ikonické otevírání dveří a lezení po žebříku. Tyto pamětnické momenty maskovaly na prvním PlayStationu dlouhé nahrávací časy.

Resident Evil: Survival Unit

Resident Evil: Survival Unit

I když jde nyní o titul určený pro dotykové obrazovky, neovládá se špatně. Chození je intuitivní, prst držíte směrem, kterým chcete jít. Objekty vašeho zájmu poznáte díky známému blýskání. Pak už stačí kliknout na ikonku, která se objeví na obrazovce, a předmět seberete. Případně začnete řešit jeden z klasických hlavolamů. Ty jsou sice trochu zjednodušené, ale i když potrápí šedou kůru mozkovou o něco méně, než jsme zvyklí, potěšily nás. Jde o klasické rébusy s klíči, kartami a počítači. Nádhera!

Klasické neduhy her pro mobily

Problémem je trochu střílení, které se provádí taktéž ikonkou. Ta se objeví v momentě, kdy se na obrazovce ukáže nějaké monstrum. Jakmile začnete střílet, je tak trochu na náhodě, zda se trefíte či nikoliv. Někdy stojí zombie přímo před hlavní pistole, vy střílíte a hra hlásí „miss“ (minul jsi). To nám připomnělo obdobné a dobře známé taškařice ze série Fallout. Bohužel začátek hry rychle uteče a poté se k tomuto stylu hraní vrátíte už jenom sporadicky.

RECENZE: Resident Evil 2 je hororová jízda a nejdůležitější hra současnosti

Ano, jakmile objevíte novou budovu, budete ji muset prohledat nebo nahodit pojistky, vyřešit hlavolam, ale pak vás hra postaví před mapu, na níž strávíte většinu herního času. Resident Evil: Survival Unit je totiž hlavně budovatelská strategie. A takových jsou na mobilních telefonech spousty. Vaší základnou je zmíněné sídlo, ale brzy přibude pila, továrna, skladiště materiálu a farma, což jsou místa pro získávání surovin.

Je to zdarma, ale…

Následuje obstarání heliportu pro verbování nových hrdinů, nemocnice pro zdravení vojáků, baráky pro výcvik jednotek atd. Výstavba všeho trvá nějakou dobu. Sekundy se mění v minuty, minuty v hodiny atd. Vše je časově náročné. Čekání lze přeskočit buďto postavením budov za cenné a hůře sehnatelné drahokamy, či uplatnit časové urychlování, jež získáváte za nejrůznější úspěchy. Pokud je nemáte, můžete buďto čekat, nebo platit skutečnými penězi.

Resident Evil: Survival Unit

A zde se dostáváme ke klasickému nešvaru mobilních her. Resident Evil: Survival Unit je v základu zdarma. A nic dalšího si kupovat nemusíte. Opravdu ne. Jen budete na vše hodiny čekat. Pro hráče zvyklé na byznys modely u mobilních her je to běžná praxe, pro mě jako konzolistu věc nepředstavitelná. Konzoloví hráči, vzpamatujte se. Až po vás bude chtít EA drobné za nový sportovní dres, vzpomeňte si na mobilní hry, které vás bez placení trestají hodinovým čekáním.

Děsivá monstra nechybějí, ani Licker!

Akce probíhá v Resident Evil: Survival Unit ve třech stylech. Klasický styl jsme zmínili, zbylé dva jsou jiné. Tím zajímavějším je explorace s hrdiny. Jde o výjezd z komunity, v němž tři hrdinové zaujmou předem dané pozice a postaví se nájezdům vln zombií, mutantů a dalších nelidských zrůd. Měnit polohu hrdiny lze, stejně jako používat jejich speciální schopnosti jednoduchými dotyky. Lze taktéž kliknout na výbušný barel a vyhodit do povětří různorodá monstra.

Resident Evil: Survival Unit

Resident Evil: Survival Unit

Pokud jste fanoušky Resident Evilu, budete se tetelit blahem nad tím, kdo vám půjde po krku. Vskutku zvláštně formulovaná věta, ale pravdivá. Narazíte na zombie, Cerbery (zmutovaní dobrmani), Huntery, Lickery, Tyranty včetně Mr. X a další fujtajlbly. Hrdinové jsou oproti tomu postavy, které hráči moc dobře znají z „větších“ titulů. Výběr je to skutku roztodivný a překvapivý.

Vrátili se i hrdinové!

Leona S. Kennedyho, Claire Redfield nebo Jill Valentine z původní trilogie by tu čekal asi kdekdo. Potěšil i dobrosrdečný policista Marvin Branagh nebo majitel obchodu se zbraněmi Robert Kendo. To jsou postavy, které ocení už spíše hardcore fandové. Jde o vedlejší hrdiny ze dvojky. Ale novinářku Alyssu Ashcroft a člena ochranky Marka Williamse ze spin-offu Resident Evil: Outbreak a jeho druhého dílu bychom tu už nečekali. A už vůbec ne polozapomenuté postavy jako Tyrona Henryho a Beccu Woollett z hrůzné multiplayerové šílenosti Resident Evil: Resistance.

Každý hrdina má své schopnosti a lze je vylepšovat. Ale jak správně tušíte, trvá to. Životnost hry je však tímto pojetím téměř nekonečná. Posledním druhem boje je vysílání jednotek na světové mapě proti různým hrůznostem. Zde se můžete spojit i s dalšími hráči a vytvořit tak aliance. Ano, je to klasický stereotyp mobilních her.

Resident Evil: Survival Unit

Na pohled i poslech pěkné

Co se však technického zpracování týče, proti němu nemůžeme říct křivého slova. Samozřejmě se nevyrovná hrám na konzolích a PC, ale na mobily to je více než povedené. Postavy, monstra i interiéry a exteriéry vypadají více než slušně. Byť jsou mnohé z toho spíše statičtějšího vzezření. Ale stejně jsme spokojeni. A ještě více s hudbou. Sice je mnohdy spíše upozaděná, ale je atmosférická a mnohdy se dokáže zarýt pod kůži. Zvláště, když čekáte na něco důležitého. Jako pamětníci jsme ocenili i několik starých známých motivů v rearanžované podobě.

Celkově jsme z Resident Evil: Survival Unit spíše nesví, i když nás bavil. Nabízí spoustu zajímavých věcí, které potěší i letité milovníky série. Brzy je pohřbí klasickými neduhy videoher pro mobilní telefony a mikrotransakcemi, které jsou ve hře otravné asi jako vyrážka na pozadí. Konzolistům a PC hráčům doporučujeme spíše jiné díly, ale pro ty, kteří vyznávají mobilní gaming má na chvilku co nabídnout.

Resident Evil se vrátil na mobilní platformy, a to v podobě, která se konzolistům ani PCčkárům nezavděčí. Hráče zvyklé na paření na chytrých telefonech však chvíli pobavit může.

