Slavná série Yakuza, kterou lze zaškatulkovat jako japonskou městskou akci, se platformě Switch dlouho vyhýbala. Loni v říjnu, na sklonku životního cyklu konzole, zavítal na Switch díl Yakuza Kiwami. Je to remake vůbec prvního dílu Yakuza z roku 2005 (hra tehdy vyšla na PlayStation 2).

Zároveň se startem prodejů nové konzole Switch 2 jsme se dočkali také dílu Yakuza 0: Director’s Cut, což je vylepšená verze Yakuzy 0. Ačkoliv tato hra vyšla mnohem později než původní Yakuza, všem nováčkům doporučuji začít právě tímto dílem.

Důvody jsou dva. Jednak je to po příběhové stránce prequel, což znamená, že v případě zájmu můžete pokračovat chronologicky. A jednak proto, že Yakuza 0 vychází na výkonnější Switch 2, zprostředkuje tak původní zážitek bez kompromisů v grafice.

Příběh se odehrává na konci osmdesátých let ve fiktivní tokijské čtvrti Kamaručo (předobrazem se stala zábavní čtvrť Kabukičo) a ósacké Sotenbori (v reálu Dotonbori). Hráči prožívají osudy mladého jakuzáka Kazumy Kiryu, který je vtažen do světa mocenských bojů a intrik. Během své pouti za očištěním svého jména poznává temnou tvář japonské mafie. Druhou hratelnou postavou je Goro Majima, který naopak touží po návratu do světa jakuzy.

Šablona her Yakuza je prostá, přesto chytlavá. Hlavní příběh je pojat vážně a v rukávu má hned několik překvapení či zvratů. Pak tu jsou ovšem ještě vedlejší příběhy, které se obvykle moc vážně neberou. Tento koktejl hráče udržuje v napětí a zároveň pobaví. Hra je hodně ukecaná, naštěstí to není taková ta klasická vata.

Slova střídají souboje, ať už nahodilé šarvátky při průzkumu města, tak celé akční sekvence včetně bitek s bossy. Obě postavy si mohou podle situace volně přepínat mezi styly, kdy jeden akcentuje například rychlé pěsti, zatímco druhý vyniká použitím předmětů, které mu přijdou pod ruku, ať už je to baseballová pálka nebo kolo.

Yakuza 0 Director’s Cut Yakuza 0 Director’s Cut

Kromě toho se lze zabavit různými minihrami, jako je bowling nebo klasiky jako Out Run či Space Harrrier v herně Sega. Zábavné už je samo zasazení do konec osmdesátých let, čemuž odpovídá nejen stylizace (oblečení postav, auta, kazetové přehrávače, staré televize...), ale i některé herní prvky. Hlavní hrdina používá pager, na každém rohu je telefonní budka zahrát si můžete v herně na již zmíněných arkádových automatech. Atmosféra je zkrátka skvělá.

Co je nového v Director’s Cutu?

Director’s Cut láká na anglický dabing, fanoušci ovšem spíše preferují ten původní japonský. Další novinkou je necelá půl hodinka nových filmových scén, nicméně ani tady nepadlo vše na úrodnou půdu. Některé totiž trochu mění původní vyznění a ne nutně k lepšímu.

Poslední novinkou je režim Red Light Raid, v němž až čtyři hráči odolávají vlnám nepřátel. Není to sice nic převratného, na druhou stranu můžete si zabojovat sólo, s kamarády i online a jednoduše vypnout mozek. A to někdy není špatná věc.

Yakuza 0 Director’s Cut Yakuza 0 Director’s Cut

Ke grafice nemám moc výhrad. Vypadá tak, jak si ji pamatuji z PlayStationu 4 s tím rozdílem, že nyní můžu hrát i v handheldu. Jistě, najdou se nějaké grafické drobnosti, jako je například doskakování textur, ale to bylo i u původní verze. Hra běží 4K / 60 FPS v doku a 1080p v handheldu, a to bez zaváhání.

Asi největší kaňkou na kráse tak je vydání krabicové verze prostřednictvím takzvané game-key card. To znamená, že krabička sice obsahuje cartridge, ale na ní nejsou herní data – pouze klíč ke stažení. Během hraní musí být cartridge vložená do Switche 2. Jedinou výhodou je tak možnost hru prodat nebo půjčit kamarádům. Ale pro sběratele je to katastrofa.

Yakuza 0 Director’s Cut Yakuza 0 Director’s Cut

Yakuza 0 Director’s Cut každopádně stojí za zahrání. Přináší výborný díl ze slavné série na platformu Nintenda a běží na ní skvěle. Je to také ideální vstupní díl pro všechny, které prozatím Yakuza míjela a chtěli by to napravit.