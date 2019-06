RECENZE: SpellForce 3: Soul Harvest je parádní mix strategie a hry na hrdiny

Rondar Lacaine je mrtvý, hrozba pro celý svět byla zažehnána. Stín hrozivých činů však Eo překrývá i mnoho let později. A přesto ne každého zasáhly události Purity War. Jedním takovým je hrdina nové kapitoly, generál Aerev. Zbavený cti za činy, které si sám nepamatuje, je předvolán před královnu do Greykeep, aby odčinil své hříchy a stal se novým šéfem Wolf Guard.

Nová kapitola příběhu

SpellForce 3: Soul Harvest působí mnohem víc než DLC jako to, čemu se za dávných časů říkalo datadisk. Rozšíření je to totiž obrovské a v žádném případě odbyté. Péče, se kterou byla tvořena původní hra, je věnována i Soul Harvest. Dá se říci, že v mnohém dopadlo DLC lépe než původní hra. I přes svou rozlehlost a obsáhlost nečekejte žádné obrovské změny v hratelnosti nebo šokující novinky. Vše je tak, jak to nastavil SpellForce 3.

SpellForce 3: Soul Harvest

Jde o stand-alone titul, k jeho hraní nepotřebujete původní hru. A jelikož začínáte se zcela novu postavou, nikterak se nepřenáší údaje o vašem předešlém postupu. Pokud byste ale chtěli hrát rozšíření bez znalostí předešlého dobrodružství, budete tápat ve tmě.

Aerev byl možná mimo dění, ale i tak se stane součástí jednoho velkého příběhu, který, jak už asi tušíte, neskončil. Fanatický náboženský kult vystřídají jiní fanatici, svět SpellForce na to má, zdá se, štěstí. Tentokrát začnou zlobit trpaslíci. Nelíbí se jim, jakým způsobem jejich rasa zdegenerovala. Správný trpaslík má být tvrdý jako žula. Ten póvl, co žije na povrchu, nejsou žádní praví trpaslíci. To je ale jen začátek zápletky, do které se postupně zapojí mnohem temnější a zlověstnější síly.

SpellForce 3: Soul Harvest

Pokud jste si stejně jako já oblíbili společníky z původní hry, tak vás čeká spousta příjemných shledání. Snad z nostalgie nebo z účelnosti jsem tak shromáždil téměř stejnou bandu, se kterou jsem křižoval krajiny rok a půl zpět. Pokud si uděláte čas na své druhy, s trochou štěstí se dozvíte další střípky minulosti každého z nich a ještě víc si je oblíbíte.

Dialogy jsou opět na vysoké úrovni s možností různých voleb, které budou nějakým způsobem ovlivňovat dění. Z některých situací se správnou volbou slov budete moci vypovídat, jinde si otevřít nové příležitosti správně položenou otázkou. SpellForce 3: Soul Harvest našel celkem dobrý balanc v množství textu. Není ho ani moc, ani málo.

Hra je opět kombinací RPG a RTS (real-time strategie). Možná s trochu větším příklonem k čistokrevnému RPG. Což mi osobně vůbec nevadilo. Ne, že by byly strategické pasáže špatné, ale příběh je natolik poutavý, že se vám prostě nechce čekat další několikahodinovou bitvu na rozřešení. Pointou i zde je postupné zabírání vlajek, expanze teritoria a finální tažení na hlavní centrum nepřítele. Škoda, že téměř všechny RTS pasáže jsou jen o tom jednom, určitě by se dalo vymyslet mnohem víc originálních úkolů.

SpellForce 3: Soul Harvest

Vaše generálské pracky si ochmatají hned několik armád. Zahrajete si za houževnaté trpaslíky, kteří vládnou technologií a obranou. Disponují hrozivými ohnivými golemy, vzducholoděmi nebo jednotkami, které na povel vytvoří ochranou bariéru. Hra za trpaslíky je zábavná a pokud preferujete defensivnější styl hry, rychle vám přijdou do krve. Máte raději strašidelnější rasy? Uchvátí vás temní elfové. K stavbě nejpokročilejších jednotek potřebují esence mrtvých. Ty posílá do speciálních věží někdo, kdo ze všeho nejvíc připomíná mozkomora s lucerničkou.

Celkově vzato jsou temní elfové dost fixování na záhrobní svět. Jedna z jejich nejsilnějších jednotek soustavně povolává padlé vojáky zpět jako kostlivce – po řádné mele se chudák nadře, ale vy máte na chvíli armádu hodnou úžasu i děsu. Jako poslední si osvojíte armádu lidí, ti jsou celkem univerzální, zvládají dobře obranu i útok, z leteckých jednotek disponují letkou gryfů jako dělaných na rychlé a nečekané výpady do nejslabších míst nepřátelské obrany.

Podruhé a lépe?

Autoři vůbec nepřeháněli, když uváděli, že vám rozšíření zabere dvacet hodin času, to je ale pouze hlavní dějová linie. Vedlejší úkoly herní dobu natáhnou ještě nejméně o pár hodin. Milovníci multiplayer určitě nepohrdnou možností co-op nebo skirmishe. Rozlehlost celého DLC sebou nese jistá rizika, hlavně technického rázu.

SpellForce 3: Soul Harvest

Když jsem hrál SpellForce 3, byl jsem ze hry příjemně překvapen, možná se dá říct až unesen. Nahrál jsem desítky hodin a nemohl najít jedinou závažnější chybu. Pak začaly problémy s bugy, špatným balancem jednotek, hrdinové nereagovali na příkazy a podobně. Z jednoho z nejzábavnějších dobrodružství se tak stala na mnoho hodin frustrace ze soustavného opakování takřka nehratelných pasáží. DLC tyto neduhy naštěstí netrápí. Jsou tu ale jiné kuriozity.

Co trápí, a dost, je stále trochu zmatené UI. V každém standartním RPG kliknete na hrdinu a v menu se vám teprve otevře nabídka jeho akcí – kouzel, útoků. Ve SpellForce 3 tomu tak není. V rychlém přístupu máte naházené schopnosti všech svých udatných bojovníků. Pokud se snad stane, že má totožnou schopnost víc než jedna postava, máte zaděláno na pořádný guláš. Kupříkladu máte u dvou mágů Void arrow, ale u každého na jiné úrovni. Takže pokud si to spletete a vyšlete slabší střelu, která nemá schopnost zastavit nepřátelský drtivý útok, vaši sebranku to bude sakra bolet.

SpellForce 3: Soul Harvest

Nic moc se nezměnilo na nahrávacích časech. Jsou stále dlouhé a nepříjemné. Pathfinding jednotek dokáže způsobit solidní veletoče a stále chybí možnost zrychlit čas.

Pak přichází zcela bizarní bugy. Některé schopnosti po upgrade na další level přestaly fungovat. Vážně by se hodila možnost silného útoku na nepřátelskou budovu, ale hra měla jiný názor. Musel jsem tak oželet hned několik schopností, které byly vyloženě specializované na budovy. Naopak ty, které na budovy nefungovaly, bylo možné „použít“ – bez jakéhokoliv efektu.

Nejsou to příjemné chyby, ale s těmi z původní hry se nedají srovnávat. Jediný vyloženě rozbíjející bug byl na konci hry u nepovinného rozhovoru, kde hra pokaždé zamrzla.

Dechberoucí scenérie

SpellForce 3: Soul Harvest se vůbec nemusí stydět za grafické zpracování, ani za zvukovou složku hry. Pokud to váš stroj utáhne, hra podporuje i rozlišení 4K. Autoři opět popustili uzdu představivosti a design map je nápaditý a vizuálně omračující – máte-li slabost pro vizuální podobu Středozemě od Alana Lee, zde si přijdete na své. Inspiraci autoři těžko zapřou.

SpellForce 3: Soul Harvest

Podzemní komnaty Trpaslíků jako by byly přenesené přímo z Ereboru a základny temných elfů zase z Mordoru. Dabing postav je perfektní a dodává všem už tak zajímavým charakterům na uvěřitelnosti a živosti. Kdyby na takové řemeslné úrovni vznikaly všechny RPG, asi bych se nezlobil.

Pořádná dávka nového

SpellForce 3 byla hra s mnoha technickými problémy. Kombinace herního nadšení a občasné frustrace z nepříjemných bugů. Soul Harvest je na o trochu lépe, nadšení s přehledem převládá nad vším ostatním. Hra by zasloužila ještě odvšivit, je na ní mnoho věcí, které vás budou frustrovat. Bugů, co těžko pochopíte. Stejně budete mít hru rádi. Je to jedno z DLC, která má smysl si pořídit. Na hře už předtím bylo vidět, že byla dělána s láskou a toto víc než dvacetihodinové rozšíření to jen dokazuje. Chcete vědět, do jakého průšvihu se řítí Eo? Tak už neotálejte a hurá do toho.