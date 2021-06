RECENZE: Sniper Ghost Warrior Contracts 2 je chytlavá odstřelovací zábava

Specializaci na odstřelovače se již nějaký pátek věnují dvě velké herní série. Starší, obecně kvalitnější a větší je druhoválečná řada Sniper Elite od britského studia Rebellion Developments, která si od roku 2005 připsala devět dílů. V současnosti se odehrává konkurenční polská série Sniper Ghost Warrior od varšavských CI Games. Ta započala v roce 2008 také titulem z 2. světové války Sniper: Art of Victory, nicméně všech pět dalších dějství se věnuje bojům na současném válčišti.

V listopadu přede dvěma roky se z hlavní řady Sniper Ghost Warrior, vesměs umístěné do spojitých světů, oddělila menší odbočka s podtitulem Contracts, která přináší více menších a samostatných lokací, v nichž jako elitní odstřelovač plníte zadané kontrakty. Druhý díl Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyšel právě nyní.

CI Games, dříve známí pod jménem City Interactive, je jeden z největších polských vývojářů a distributorů, když v pěti kancelářích v Evropě a v Severní Americe pracuje přes sto zaměstnanců s centrálou ve Varšavě. Studio příští rok oslaví již dvě dekády na scéně, jež chce připomenout druhým dílem akčního fantasy RPG Lords of the Fallen. Lordi mají být zdaleka největším titulem studia za plnou cenu, nicméně aktuální Sniper Ghost Warrior Contracts 2 je velikostně, obsahově i cenově menší AA hrou, která se u nás dá koupit již pod sedm stovek za PC verzi.

On ani první kontrakt nebyl extra velkým kouskem, ale v CI Games to takhle přesně zamýšleli, nabídnout i střízlivější a levnější tituly, jejichž vývoj není moc náročný a zdlouhavý. K tomuto bodu Poláci dospěli hlavně po několika nepodařených produktech, které se moc dobře neprodávaly.

Čímž myslím nejen poslední velký Sniper Ghost Warrior 3 z roku 2017, ale také druhou největší značku CI Games v podobě ukrutné série Terrorist Takedown (7 budgetových titulů 2004-2010). CI Games jsou mistři kompromisů a napříč jejich hrami je to takový nekonzistentní výrobce, protože na jednu slušnou vyplodí klidně deset šílených blbostí, které rovnou hodí do extra levných edic v trafikách.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Každopádně značka Sniper Ghost Warrior rozhodně není žádný provar, když se prvních pěti dílů prodalo přes 11 milionů kusů. U čerstvé dvojky platí úplně to samé jako o jejím předchůdci, který vznikl s co nejnižšími náklady a pracností na základě třetího hlavního dílu jako jeho odbočka. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 by se klidně dal označit jako datadisk, protože kromě zasazení, světa, příběhu a hlavního hrdiny je to minulý díl jako přes kopírák.

Datadisk Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Tvůrci znovu vzali celé jádro jedničky a do něj naroubovali nové dějství. Takže tu máme úplně stejné fonty, stejné nabídky a systém menu, takřka shodnou grafiku i náročnost, extrémně podobný tutoriál, identické mechanismy boje, znovu českou lokalizaci a to samé zbraňové kolečko. A jelikož až na technické chyby je jednička solidní hrou, myslím, že podobnost jako jednovaječná dvojčata ani nevadí.

Všechny zmíněné prvky jsou dostatečně funkční, tak proč měnit něco, co funguje? Na technické chyby, hned po vydání tolik časté v jedničce (kupř. zhusta vypadávající textury), jsem v PC verzi dvojky ze Steamu již nenarazil. Jenže letos se oproti jedničce musíme obejít bez multiplayeru. Zřejmě ho tolik hráčů dříve nehrálo, aby stál vývojářům za práci.

I po stránce obsahu je Sniper Ghost Warrior Contracts 2 drobně střízlivější hrou než už tak útlá jednička. Zatímco minule jste si vybírali z nabídky 10 pušek + 6 vedlejších zbraní + 8 pistolí a 16 nástrojů/výbušnin, nyní je to méně: 8 odstřelovaček + 7 vedlejších + 5 pistolí a 15 nástrojů/výbušnin. Menší zbraňový arsenál je jen drobnost, které si bez přímého porovnání ani nevšimnete, ale dost dobře nechápu, proč z přizpůsobení grafiky autoři vypustili možnost nastavení hloubky ostrosti (Depth of Field), pohybového rozostření (Motion Blur) a chromatické aberace. Minule to šlo zapnout/vypnout, nyní ne.

Umělá inteligence nepřátel (A.I.), co si pamatuji, nebyla u předchůdce nijak tragická, jako spíše rozporuplná. Většinou protivníci reagovali reálně a uvěřitelně, jindy nehnuli brvou na likvidaci přímo před sebou, nebo viděli moc daleko. Když však nyní tu samou misi dáte podruhé, protivníci se neobnovují skripty na stejných pozicích jako minule, nýbrž náhodně, takže je uvidíte na jiných místech a patrolách, což zlepšuje znovuhratelnost.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Letos je to tedy s A.I. víceméně to samé. Nevěřím, že by autoři na inteligenci nějak signifikantně zapracovali, protože to za a) není vidět a za b) by to bylo u méně ambiciózní hry vcelku zbytečné. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 je stejně jako jeho předchůdce zejména taktickou akční střílečkou z pohledu první osoby, pro níž je aktuální stav A.I. podle mne naprosto dostačující a docela funkční.

Ano, na nižší obtížnosti je možné se kampaní prostě natvrdo prostřílet Rambo stylem, ale na můj vkus na to není hra úplně připravena (protivníci mají dobrou mušku a vy moc zásahů nevydržíte) a v tak pečlivě vystavěných kulisách pro velmi zábavný kradmý postup je to navíc pěkná blbost. To si raději kupte nějaký kousek třeba ze série Call of Duty a dostanete lepší zážitek. Když už jsem zmínil náročnost na hráče, tak oproti předchůdci si můžete vybrat z dalších 3 obtížnostních stupínků (celkově jich je 5).

Dej mu tečku!

Dobrou zprávu mám pro ty, kterým minule dělalo velké problémy trefit na první dobrou, protože volitelně si můžete zapnout laserovou tečku v pohledu skrze mířidla, takže s nějakým vlivem snosu, větru a vzdálenosti palby nemusíte nijak operovat. Později se díky této pomůcce možná sami naučíte správně mířit, takže si ji kdykoli při hraní v menu nastavení hry vypnete.

Obtížnost sice nelze měnit v rozjeté misi, ovšem před každou novou si ji změnit můžete. Já bych ještě ocenil schéma rozmístění tlačítek na ovladač, což je funkce, která bohužel chybí i ve starším díle. Zatímco první Sniper Ghost Warrior Contracts má dost plytký příběh o občanské válce mezi Ruskem a odtrženými separatisty ze Sibiře, zasazení dvojky mi přišlo o něco uvěřitelnější a atraktivnější.



Pokud jste minule klepali kosu, tak nyní vyměníte zimní Sibiřskou republiku za pekelně horkou a písčitou půdu pohraničí mezi Libanonem a Sýrií. Tam leží smyšlená autokratická země Kuamar, v níž se k moci dostala nebezpečná žena Bibi Rashida, jež pravděpodobně zavraždila svého manžela a bývalého prezidenta. Je napojena na celosvětově hledané zločince, přičemž kdyby si blbla jen na svém vlastním písečku, asi byste neměli do čeho píchnout a střelit.

Jenže ona má choutky přidat ke své zemi i vedlejší národ a chřestí zbraněmi na všechny strany, tudíž jste povoláni do akce, abyste v diktatuře pomohli jistým kriminálníkům na Onen svět. V Kuamaru na vás čeká splnění 21 kontraktů (v jedničce jich je 25), přičemž zavítáte opět na 1 + 5 slušně velkých map (včetně menšího tutoriálu), o něco rozlehlejších než minule.

Havran místo Oka

Hlavní hrdina je odlišný od jedničky, jeho krycí jméno je Raven a využívá podobnou hi-tech masku jako operativec Seeker z minulého dobrodružství. Kvůli větším mapám znovu automatické ukládání využívá zhruba dvojnásobnou hustotu ukládacích bodů, nicméně ani podruhé se tvůrci nevyvarovali toho, že se hra občas uloží nesmyslně třeba zrovna hned za spuštěním alarmu, takže je následný postup nemožný a musíte restartovat misi.

Nejdelší hrou z univerza značky Sniper Ghost Warrior stále zůstává hlavní třetí díl, který zabere 20-25 hodin. Odbočky Contracts jsou globálně asi o třetinu menší produkty, přičemž jedničku jsem dokončil za 15 hodin a mírně kratší dvojku o dvě hodiny dříve. Jenže kontrakty jsou dobře připravené na opakované hraní velmi podobně jako např. novodobá série Hitman.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Na každé z pěti map plníte rozmanité výzvy, ponejvíce vztažené k různým způsobům likvidace důležitých protivníků. Takže na jeden průchod nemáte šanci splnit všechna zadání. Když pojedete na 100% plnění, tak ve hře klidně utopíte několik desítek hodin, jen to hvízdne. Výzev je celkem 45. Ostatně stejné Challenge má i jednička.

První dva díly série Sniper, tedy ten úvodní druhoválečný Sniper: Art of Victory a první Ghost Warrior poháněl ještě Chrome Engine ve verzi 2 a 4 od dalšího polského studia Techland. To jsou autoři známých značek Call of Juarez, Dead Island, Dying Light či Xpand Rally. Jenže vývoj a podporu Chrome enginu v Techlandu ukončili v roce 2016 (vyrobili si pak nový C-Engine, který již nelicencují), tudíž v CI Games u svých dalších her přešli na CRYENGINE, jenž používají dodnes.

Dvojka využívá kompletní jádro a velkou část kódu prvního dílu, proto využívá starší CRYENGINE verze 3.8 a nikoli nejnovější pátou edici. Ale vůbec to nevadí. Jednička je stále pohledná a nyní již dobře optimalizovaná hra a následovník není jiný. Řekl bych že světlejší, slunečnější a písčité exteriéry vypadají ještě lépe, grafika je velmi detailní a textury ostré jak břitva i z blízkosti. Na WQHD 2K rozlišení mi Sniper Ghost Warrior Contracts 2 na i5-6600K + GeForce GTX1080 běží vesměs stabilně na 60 FPS. Podle mého názoru je dvojka hezčím titulem než třeba nedávno vydaní Outriders a Biomutant.

Oba tituly používají identický Unreal engine. Hraní je na sto procent shodné s tím, co nabízí první dějství Contracts, tedy velmi zábavný tichý postup vpřed v kombinaci kradmé likvidace na blízko i na dálku, jež nově může být přes 1 000 metrů.



Sniper na to jde takticky

K dispozici máte celou škálu užitečných dovedností, zbraní a nástrojů, včetně několika druhů nábojů do pušek (extra rychlý, průrazný, explozivní…), podříznutí nepřítele zblízka, vyslýchání, pistole s tlumičem, odtahování mrtvol, průzkumného dronu, značkovacího dalekohledu, ale také např. luku či granátů.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Zbraně i veškeré vybavení si můžete postupem kampaně vylepšovat skrze rozložitý strom schopností. Nechybí rozsáhlý manuál ve hře i přehledná mapa s možností vlastních navigačních bodů. Rozhodně není lepší série ze současnosti, která umí tak sugestivně a zábavně podat tichý taktický postup jako Sniper Ghost Warrior Contracts. Tento recept je již pátou hrou dokonale osvědčený a za více než deset let vyladěný. Ano, můžeme dvojce vytýkat, že je moc podobná, neřkuli stejná jako předchůdce a že se kromě nového příběhu nikam moc neposunula.

To je všechno pravda, jenže po zpackané trojce hlavní linie první odbočka Contracts sérii znovu nastartovala, nasbírala dobré recenze (průměr na Metacritic kolem 7/10) a i kvůli rozumně nastavené nižší ceně se stále dobře prodává. A tak se dalo čekat, že stejný plán tvůrci znovu použijí v čerstvém podání a se zbrusu novým světem, jenž je od té ledové Sibiře na hony vzdálený.

Já si myslím, že se to vyplatilo, protože za mrzkých šest stovek (PC digitálka) dostanete výtečně vypadající a parádně taktický titul, který si užijete dlouhé desítky hodin. No a pokud jste nedávno hráli jedničku, v ovládání tu budete jako doma. Jen škoda drobně menšího obsahu, střídmějšího nastavení grafiky, nekonzistentního chování nepřátel a absence multiplayeru, protože jinak mohla být výsledná známka ještě vyšší.

Článek vyšel na stránkách gamesblog.cz.