RECENZE: Gears of War jsou poctivou střílečkou, která nic nepředstírá

Gears of War je herní fenomén, který podobně jako například série Halo už dávno není jen o hrách. Od roku 2006 nás zdejší špinavé a krví zbrocené universum zásobí i knihami, komiksy, a dokonce i deskovkou. Pro mě to byla jedna z těch exkluzivit na X-Box, kterou jsem jako konzole prostý konzolářům záviděl. Ten svět, který svou syrovostí připomíná Warhammer 40K, byl pro mě vždy okouzlující. Proto jsem se opravdu těšil, až ho konečně prožiji na vlastní kůži.
Příběh začíná poklidně, Kyvadlová válka, která sužovala planetu Sera, skončila po desítkách let krutých bojů a veteráni zapíjí své padlé bratry. Někdy doslovně. Marcus Fenix a Dominic Santiago sedí v baru a kontemplují nad tím, jak dál. Jako vojáci nevědí, co se životem dál. To se ale hodně rychle změní, protože z ulice je slyšet děs a povyk. Něco se děje, okolní město se hroutí a na světlo světa se vynořují podivné bestie. Den vynoření začal a Marcus s Domem, nováčkem Lucasem a bojovnicí Mags musí čelit ještě větší hrozbě než předtím.
První chvíle ve hře jsou zvládnuté brilantně. E-Day dokonale vytváří pocit naprostého chaosu při apokalyptické události. Nejdříve se pouze propadají silnice, v ulicích bourají auta a pak už se hroutí celé domy. Skvělé je, že hra počítá s tím, že jste v sérii nováčky, protože nepřátelé jsou dlouhou dobu zahaleni tajemstvím. To výborně napomáhá atmosféře, která sklouzává hlavně na začátku až k hororu.
Pro veterány série se toho moc nezměnilo, pořád jde o tu kultovní střílečku z třetí osoby, která definovala žánr tzv. cover shooters. Krytí a správně načasované přebíhání do výhodnější pozice jsou zde základem hratelnosti. Stejně jako využívání předností jednotlivých zbraní a správné načasování přebíjení. Pokud hrajete kampaň sólo, AI vašich tří společníků je dostatečně schopná, aby vás vytáhla z bryndy, když padnete a nemá ani problém sejmout nějakého toho hnusáka, připravte se ale, že na většinu dřiny budete sami. Nejsou však žádnou koulí na noze, která by jakkoliv kazila herní zážitek, což se cení. Hrát v sehrané partě přátel je však samozřejmě lepší.
Ovládání je modernizované, ale lze si přepnout i na schéma známé z původních her. Ve hře je samozřejmě nutné taktizovat, protože od neozbrojených vyzáblých zmetků, které srovnáte do latě i pouhým kopancem, se svižně přejde k trubcům, bestiím v brnění a řádným střeleckým arzenálem. Takové nepřátele je nejlepší „flankovat“ a pálit jim do boku. E-Day dobře pracuje s dávkováním nových typů zrůd a každou novou hrozbu umí náležitě prodat.
Co kromě akce táhne hru kupředu, je příběh. Ten je opravdu povedený, atmosférou připomíná Verhoovenovu Hvězdnou pěchotu, Warhammer 40K s trochou Cameronových Vetřelců. Hlavně u postav je inspirace Aliens značná. Každý ostřílený člen Gears je drsný jak šmirglpapír a každá vojanda Vasquezová.
Po většinu času má hra zběsilé tempo, kdy je sotva možné se v tom všem chaosu orientovat. Hra ovšem dovede i zpomalit a řešit osudy a historii hrdinů. Na jednu stranu jde o drsné, často nelítostné vojáky, ale pod jejich tvrdým brněním jde o normální lidi a momenty, kdy spolu utvrzují pouto, jsou krásným kontrastem vůči zbytku hry. E-Day je nesmírně brutální. Je surový a syrový a některé explicitní scény si zapamatujete dlouho. Násilí ale není prvoplánové, pomáhá s budováním atmosféry zmaru. Sarančata jsou sadistické bestie, které svou brutalitu používají jako psychologickou zbraň.
Co se mi na hře velmi líbí, je kontinuita. Od momentu, kdy s Marcusem a jeho parťáky vykročíte z baru, sledujete jejich strastiplnou cestu skoro nepřetržitě bez skoků v čase. Jde o ucelený intenzivní zážitek, kde se smysluplně střádají úkoly. Například když se máte dostat do jisté pevnosti, musíte nejdřív dorazit k evakuačnímu stanovišti a pak si střihnout leteckou přestřelku až k cíli. Pro atmosféru i hratelnost je to skvělé, vše působí uvěřitelně.
Nelze si ani stěžovat na jednotvárnost prostředí. V rámci příběhu se podíváte čas od času i do okolí města, v něm se však přece jen odehrává to nejpodstatnější. Je znát, že vývojářský tým The Coalition si užívá destrukci a zdejší metropole Kalona se mění před očima. První hodiny je vše ještě relativně v pořádku. Svět je polootevřený a městem se dá pohybovat relativně volně. V prvních kapitolách je také největší důraz na vedlejší mise a exploraci. Můžete hledat různé bedny s upgrady zbraní a vybavení i sběratelské předměty, které vám odhalí trochu informací o zdejším světě.
Postupem času však sarančata Kalonu pořádně zřídí a vy budete procházet téže místa, ale již mnohem zdevastovanější a víc koridorovým stylem. Hra vůbec nešetří epickými „wow“ výjevy, které se jen tak mimochodem odehrávají na pozadí, zatímco se snažíte přežít proti přesile.
Ačkoliv je soubojový systém vybroušený, stále jsou věci, které by mohly být lepší. Tím, co mě nejvíc mrzí, je, že velcí nepřátelé nemají zásahové zóny. Ať jim šijete, kam chcete, animace zásahu je vždy stejná. Jak když pálíte do kusu masa. Identifikovat slabá místa se mi povedlo pouze u jakési přerostlé žáby a u zbytku jsem volil taktiku, šij té gargantuovské monstrozitě do lebky či něčeho, kde je nejspíš nervové centrum, dokud nezhebne.
Podobně staticky působí i prostředí. Na jednu stranu má hra perfektní skriptovanou demolici, na druhou jsou bojiště jako kulisy z adamantia. Já vím, že to není hra od Rockstars, kde i koňský šourek reaguje na změny teploty, ale větší míra fyzikální živosti v soubojích by hře výrazně prospěla. Hodně věcí je přibitých k podlaze a nehnete s nimi ani raketometem, i když ve skutečnosti by stačilo jen jemně šťouchnout. Určitě by neuškodilo ani přidat víc interiérů. Hra s nimi zbytečně šetří. Přitom tam autoři přímo čarují s hororovou a klaustrofobickou atmosférou.
Hra má kromě tradiční kampaně i rozmáchlý mulťák s dvěma režimy. Horde Siege je kooperace ve velké skupině hned několika oddílů, které se snaží plnit různé mise na mapě a poté se dostat na extrakční místo. Každý z hráčů si může zvolit jednu ze čtyř bojových tříd. Ty mají svá specifika a podle nich se pak odemykají nová vylepšení pro zbraně a vybavení, ale i kosmetické doplňky. Dalším režimem je Versus. To je klasický zápas dvou teamů lidé vs. sarančata. Zabírají se kontrolní stanoviště a kdo je udrží nejdéle, vyhrál.
Nové Gears of War vypadají parádně. Prostředí je extrémně detailní a hra podporuje všechny pokročilé vychytávky, jako je DLLS 4.5 s Ray Tracingem a RTX Mega Geometry, což je jakási technologická magie, která dělá modely ještě prokreslenější. Co je však nutnost – rychlý SSD disk. Hra ho vyžaduje, jinak načítá modely do jejich plného detailu klidně i několik minut. Výborný je i soundtrack, který často spíš než hudbu připomíná jen ambientní mechanické zvuky.
Co trochu kritiky zaslouží, je česká lokalizace. Některé překlady trochu ulítly. Například zavedené fráze jsou často přeložené doslovně, což trochu kazí výsledný dojem. Hra je od spuštění bez závaznějších bugů. Občas se stane, že se nelze připojit do síťové hry, ale to je už jen opravdu zřídka.
Gears of War E-Day jsou akcí, která vás strhne a nepustí až do samého finále. Je syrová a brutální, s mnoha nezapomenutelnými momenty a partou sympatických charakterů, které nejsou jen stroje na zabíjení. Pokud jste nováčci do série, tak je E-Day ideální. Budete vrženi do světa, který se propadá do naprostého, dosud neznámého chaosu a užijete si to bezezbytku. Má své mouchy, ale celkový dojem to nějak moc neovlivní.