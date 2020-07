RECENZE: F1 2020 je povinnost pro milovníky formule 1

Práva na herní formuli 1 mají už od roku 2009 pod palcem britští Codemasters. Ačkoli jsme za tu dobu dostali i několik slabších ročníků, tak zejména poslední dva díly potvrdily, že je licence ve správných rukou. V průběhu let byly přidány historické monoposty, vývojový strom, doprovodná série F2 nebo náznak příběhu. Tyto a nespočet dalších novinek autoři podpořili pravidelnou péčí o jízdní model a hratelnost. Výsledkem je robustní závodní série, který dělá reálnému seriálu výbornou reklamu. V pozitivně nastoleném trendu pokračuje i nejnovější F1 2020.

I v aktuálním ročníku je na první pohled viditelná snaha o to, aby hra zaujala sváteční i zkušené hráče. Přítomnost celé řady jízdních asistentů a bohaté možnosti nastavení obtížnosti otevírají dveře i úplným začátečníkům. Například rychlost počítačem ovládaných protivníků si můžete přesně nastavit od 0 až do 110 %. Rozsáhlý seznam různých pomocníků pro letošek rozšířil Casual režim. V něm se formule ovládá ještě o kus jednodušeji. Kromě toho se vám po jeho zvolení automaticky jedním kliknutím aktivují všechny asistenty a deaktivují tréninky i kvalifikace. Příznivci arkádovějšího ježdění tedy nemusí nic dlouze nastavovat, což je velice příjemné.

Vývojáři přitom nezapomněli ani na opačnou skupinu hráčů, pro které je volant s pedály nejoblíbenější periférií. Přepracování se v první řadě dočkaly brzdy. Ty jsou pocitově o kousek účinnější. Brzdný účinek jde zároveň lépe dávkovat, díky čemuž snáze zabráníte zablokování předních kol. Lehce byl vylepšen i force feedback a chování formule v rychlých zatáčkách. Zjednodušení postihlo systém ERS, jenž má nyní pouhé dva módy a primárně slouží pro krátkodobé navýšení výkonu vhodné pro předjíždění. Dříve jich ERS obsahovalo rovnou pět, ale málokdo je dokázal plnohodnotně využít.

Na vysoké úrovni zůstala umělá inteligence, která si nenechá nic líbit. Při soubojích pravidelně zaujímá defenzivní stopu, nebo poměrně agresivně útočí. Ve vypjatých momentech zejména po startu se občas nevyvaruje ani chybám a výletům mimo trať.

Výhrady mám ke koliznímu modelu. Ten jinak výbornou atmosféru a těsné souboje s protivníky lehce kazí. Formule v momentě kontaktu většinou nekončí ve smyku či únikové zóně, nýbrž se do sebe navzájem podivně zaklesnou. Výsledkem je i vlivem nedokonalého modelu poškození nejčastěji uražené přední přítlačné křídlo nebo zavěšení. Zadní ani boční část monopostu totiž poškodit nelze. Až na tento spíše drobnější přetrvávající neduh nemám v oblasti hratelnosti hře co dalšího vytknout. Pevný základ z dílů minulých zkrátka funguje i nadále více než dobře.

Následovník Jacka Brabhama či Bruce McLarena

V nabídce herních režimů ani letos Codemasters nezaháleli. Aktualizovanou soupisku jezdců a týmů pro sezonu 2020 asi není třeba zdlouhavě představovat. Královnu motorsportu stejně jako v loňském díle doplnila doprovodná série F2. V jejím případě jde o týmy a jezdce z loňské sezony. Nové jezdecké složení formule 2 hru rozšíří až někdy po vydání. Přibyl městský okruh v Hanoji a legendární holandský Zandvoort. Stejně jako reální jezdci se však nepodíváte na německý Hockenheim.

Tím největším lákadlem aktuálního ročníku je bezesporu úplně nový mód nazvaný My Team. V něm si vytvoříte svůj vlastní F1 tým. Stane se z vás šéf stáje a závodník v jedné osobě. V praxi to znamená, že budete zodpovídat nejen za výsledky na trati, ale rovněž za finance, vývoj monopostu a celkový růst a směřování týmu.

Manažerská kariéra začíná výběrem týmových barev a znaku. Následně se přejde na volbu hlavního sponzora, dodavatele motoru a týmového kolegy. Rozpočet je omezený, tudíž máte zpočátku na výběr pouze mladé zobáky z F2. I přesto v úvodní sezoně hrozí, že finančně nedosáhnete ani na lepší motory od Mercedesu a Ferrari. Peněz zkrátka na začátku nemáte na rozdávání.

Ještě před prvním závodem vás vyzpovídá Will Buxton. Tento známý motoristický novinář mimochodem obstarává rozhovory i ze zákulisí skutečné F1, takže jeho přítomnost ve hře dává smysl. V průběhu kariéry narazíte i na starou dobrou reportérku Claire z minulých dílů. Struktura jednotlivých rozhovorů se příliš nezměnila. Stále odpovídáte na věci spojené především s výkonnostní monopostu nebo budoucími cíli v šampionátu. Každá z nabízených odpovědí dokáže pozitivním či negativním způsobem ovlivnit morálku určité části týmu. Čas na odpovědi naštěstí už není časově omezen.

Bez týmu ani ránu

S režimem My Team nepřekvapivě došlo k výraznému nárůstu obsahu spjatého se správou týmu. Samotného vývojového stromu se změny netýkají. Po vzoru předchozích dílů svůj monopost zdokonalujete v sekcích motoru, zavěšení, aerodynamiky a spolehlivosti. Jedinou inovací je v této oblasti možnost využít rychlejšího vývoje jednotlivých komponent. Časová výhoda je vykompenzována vyšší pravděpodobností selhání určité vývojové větve. Součástky jako turbo či převodovku musíte i nadále jednou za čas měnit. V případě špatného odhadu životnosti se může snadno stát, že nějaký klíčový díl během závodu vypoví službu. I tento prvek je ostatně dobře známý ze starších ročníků.

Čerstvou novinkou je příležitost rozšiřovat infrastrukturu týmu a obhospodařovat jednotlivá oddělení. Kromě úseku aerodynamiky, zavěšení, pohonné jednotky a spolehlivosti, které jsou navázané na zmíněný vývojový strom, jsou to ještě zaměstnanci zodpovědní za marketing a spokojenost druhého jezdce.

Mezi tyto sekce budete podle libosti rozdělovat své vydělané peníze a pravidelně jim zadávat různé aktivity mezi závodními víkendy. Zaměstnanci se vám odmění rychlejším či efektivnějším výzkumem jednotlivých dílů. Zlepšit lze tímto způsobem i výkonnost druhého jezdce nebo s pomocí dobrého marketingu vyjednat výhodnější sponzorské smlouvy. Ačkoli to možná na první pohled nezní kdovíjak objemně, jde o komplexní systém, který funguje jako perfektní nadstavba k vývojovému stromu. Vše je navíc přehledné a snadno pochopitelné.

Pro efektivní fungování celého procesu je důležité plnit zadané úkoly v trénincích. Právě za ně dostane velké množství vývojových bodů. Část jich sice generují i samotná oddělení, pro rychlejší postup jsou však klíčové tréninky. Pokud by vás nebavily, lze je automaticky simulovat. I v tomto směru vám autoři dají velkoryse na výběr.

Split-screen je zpět

Další herní módy pro jednoho hráče představují klasiku z let minulých v podobě tradičního rychlého závodu, šampionátu, jízdy na čas a dvanácti výzev s historickými formulemi. Starých monopostů ve hře najdete celkem dvacet. Přibyl jeden jordan, dvojice benettonů a ferrari z roku 2000. Tyto čtyři kousky jsou ale exkluzivně součástí deluxe edice Michael Schumacher.

Zbylá šestnáctka starých formulí pochází až na McLaren MP4/4 ze sezony 1988 z let 1990 až 2010. Fousatější formule v čele se starými lotusy byste v letošním ročníku bohužel hledali marně. Historický režim tedy ani letos neprošel výraznější obměnou a zůstal pouze u krátkých eventů. Nějaké hlubší využití či rozšíření počtu legendárních formulí by hře určitě slušelo. Tak snad příště.

Pokud by vás náhodou správa vlastního týmu nezaujala, máte i v F1 2020 možnost zavítat do klasické kariéry, kde se stanete pouze jezdcem jedné ze skutečných stájí. Svou kariéru můžete začít ve formuli 2, kde absolvujete podle svých preferencí buď pouze několik závodů, nebo rovnou celou sezonu. Pokud se s F2 nechcete zdržovat, lze rovnou odstartovat v F1. Vývojáři pro letošek úplně vypustili vyprávění příběhu fiktivních jezdců Butlera a Webera. Nevadí, on ten příběh složený z pouze pár cut-scén stejně za moc nestál. Nejde proto o moc velkou ztrátu.

Nedílnou součástí F1 2020 je rovněž multiplayer, což dokládá i pokračující důraz na e-sport. Online seance letos rozšířil split-screen. Ten se v sérii naposledy objevil v ročníku 2014 a jeho přítomnost vítám s otevřenou náručí. S o poznání menším nadšením vnímám příchod mikrotransakcí. Za reálné peníze si naštěstí není možné koupit žádné výkonnostní upgrady, ale pouze exkluzivní kosmetické předměty jako polepy na formule, kombinézy nebo helmy. Snad se to v budoucnu nezmění. Část těchto věcí získáte i běžným ježděním, takže k další finanční investici nevidím v současnosti příliš velký důvod.

Sázka na jistotu

Od technické stránky jsem toho vzhledem k loučící se generaci konzolí příliš nečekal. Grafická stránka tento předpoklad potvrdila a zůstala téměř na stejné úrovní jako vloni. Lehkou inovací prošly alespoň obličeje jezdců. Graficky jde tedy o standart, který nenadchne ani neurazí. Příjemně mě překvapily citelně lépe znějící zvuky motorů. Ty se autorům povedlo nahrát opravdu dobře. Částečnou obměnou prošlo i složení komentátorů.

Celkově je F1 2020 velice povedeným dílem. Je jasné, že v základních mechanikách těží jako každá jiná každoročně vydávaná hra z dílů předcházejících. Codies toho však za rok stihli opravdu dost. Decentně vylepšili už tak povedený jízdní model, po letech vrátili do série split-screen, zapracovali na zvukové stránce, vyšli ještě více vstříc méně zkušeným hráčům a především vytvořili úplně nový režim My Team.

Pár starých neduhů jako problematický kolizní model a strohý mód historických formulí proto nic nezmění na tom, že jde o výbornou závodní hru a zase o kus lepší počin než v loňském roce.