Některé hry sledujeme bedlivě už od oznámení a přinášíme vám o nich každou novou informaci, ale jsou i takové, o kterých napíšeme prvotní oznámení a pak už si na ně nikdy nevzpomeneme. To byl málem příklad i Eriksholm, hezky vypadající příběhové akce, která byla představena loni během okrajové akce Future Games Show.

Na Eriksholm nahlížíme z taktického pohledu, blíže má však ke klasickým akčním adventurám.

Trailer nás nalákal, od té doby jsme si na ní už ovšem nevzpomněli až do doby, kdy se bez větších fanfár objevila v obchodech. Nebýt aktuálně herní sucho, asi už bych jí nechal proklouznout, ostatně nelze recenzovat vše. V tomto případě by to však byla veliká škoda, jde totiž o po všech stránkách vymazlenou AA hru, tedy takovou, co oplývá vysokými produkčními kvalitami, ovšem nesnaží se nutně zalíbit všem.

Nejblíže ze všeho má Eriksholm k sérii Commandos (která se mimochodem nedávno vrátila povedeným novým dílem), nebo jakémukoliv dalšímu zástupci vzácného žánru tzv. real-time tactics her, jako jsou Desperados, Shadow Tactics. S pomalu se rozrůstajícím týmem úzce specializovaných dobrodruhů musíte prokličkovat mapou zaplněnou nepřáteli a to ideálně tak, aby si vás u toho nikdo nevšiml, protože proti jejich přesile nemáte šanci. Jenže zatímco výše zmíněné hry představují něco jako pískoviště, kdy vám dají autoři do začátku krabici hraček a je jen na vás, jakým způsobem všechny překážky překonáte, zde existuje cesta jen jedna pevně daná. Ve výsledku tak hra připomíná spíše adventuru, protože je sledem drobných environmentálních hádanek, které musíte vyřešit přesně daným postupem.

Každá mise je zasazená do jiného prostředí, takže se krásná grafika po celou dobu neokouká.

Vaše strategické vlohy tak zůstanou nevyužity, na druhou stranu tento přísně lineární postup autorům umožňuje vyprávět silný příběh a nabídnout několik pečlivě zrežírovaných scén, které v podobných hrách jednoduše nenajdete.

Zatímco náplní hra připomíná Commandos, příběhem téměř vykrádá napínavou akční adventuru A Plague Tale z roku 2019. I tady hrajeme za mladou dívku, která se v fiktivním, ale skutečnými historickými událostmi notně inspirovaným světem sužovaným smrtící infekcí snaží zachránit svého mladšího bratra. Jen se tady nejmenuje Amicia, ale Hanna. Místo středověké Francie tu máme Švédsko během průmyslové revoluce a krysí mor nahradily neméně smrtící neštovice. Krutá atmosféra světa plného sociální nerovnosti zůstává. Ve výsledku nenabízí příběh nic než stokrát viděný boj utlačovaných chudých proti bohatým vykořisťovatelům, ale toto téma bude relevantní asi vždy.

Pěkně animovaných filmečků, na jaké láká trailer, je ve hře poskrovnu, po většinu času budete sledovat dění z velikého nadhledu. I tak vyprávění dokáže strhnout. Postavy si navzájem povídají a to nejen hlavní hrdinové, ale spoustu toho i odposlechnete i z okolí. Navíc se na hru hezky kouká’ Aby také ne, když běží na Unreal Enginem 5 je krásný pohled, a o vývoj se postarali zkušení lidé, kteří v minulosti pracovali třeba na Little Nightmares, Mirror’s Edge nebo Unravel.

Ovládání je optimalizované na gamepady, v klidu se tak obejde te i bez myši.

Zpočátku Eriksholm působí spíše jako arkáda, kdy se jen snažíte prokličkovat mezi hlídkujícími patrolami, aniž by vás nikdo viděl. Časem se však naučíte několik nových schopností a přidají se k vám další postavy, takže repertoár možných akcí bude daleko bohatší. Ani tak nečekejte žádné neotřelé výzvy – budete odlákávat nepřátele ze zavedených tras, plížit se ventilací nebo po střechách domů, rozbíjet zdroje světla, případně uspávat izolované nepřátele, prostě klasické videoherní činnosti, které už jste patrně dělaly milionkrát předtím. Ale málokdy tak stylově.

Hra se překvapivě dobře ovládá na gamepadu a tak i akce náročné na koordinaci více postav není problém vyšvihnout bez náročného prstokladu.

Ano, za pár hodin se formule okouká, ale v ten moment hra celkem rozumně skončí. Těch cca 8 hodin nutných k dohrání není moc, na druhou stranu podobně intenzivní hry, které neplýtvají vaším časem, jsou dnes vzácné. Tomu odpovídá ostatně i nižší cena oproti AAA hrám.

Bylo by snadné vyčítat Eriskholmu absenci hlubších mechanik a zamýšlet se nad tím, jaký mohl být kdyby… Ale on dělá přesně to, co má dělat. Jde o ideální vstupenku do světa tzv. plížících her, která v podstatě nemá slabé místo.