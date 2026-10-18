RECENZE: Český Dreadline Express je postapokalyptická detektivka ve vlaku

České hry mají ve zvyku být originální a Dreadline Express není výjimkou. Na první pohled jde o klasickou adventuru z pohledu vlastních očí, ale to není tak úplně pravda. Tahle hra neboduje jen děsivou atmosférou a originální premisou, ale i způsobem, kterým pracuje s inventářem.
Vlak putující postapokalyptickou pustinou nutí své pasažéry zapomínat a náš hlavní hrdina na tom není jinak. Má ale jistou mnemotechnickou pomůcku – karty. Nejsou to ledajaké karty. Je to způsob, kterým zde interagujete se světem. Ihned po neurvalém probuzení, kdy vás ze spánku vytrhne interkom v kupé, jste stejně zmatení jako sám protagonista. Vlastně nic nemůžete dělat. Nejde otevřít dveře, když se koukáte po předmětech, je to, jako by bylo vše v mlze. Téměř nejste schopni ničeho. A kmitající chapadla za okny také ke koncentraci zrovna nepomáhají. Pak to ale přijde. Pohled na svíčku vám dá první kartu nazvanou Světlo.
Zkusíte tedy kartu použít na předmět a „posvítit“ si na něj, doslovně i metaforicky. Karty jsou mnohem abstraktnější povahy, než se zprvu zdá a při řešení záhady celého vlaku se budete muset naučit myslet trochu jinak, než jste u adventur zvyklí. Světlo zde reprezentuje široký pojem. Znamená to, že Samuel, jak se hlavní hrdina jmenuje, uchopí nedaleko položenou svíčku, aby lépe viděl, ale také to může znamenat zamyslet se nad barvou světla procházející skrz okno, anebo dovolí stěžovat si strojvedoucímu na nefunkčnost osvětlení v kupé. Karty jsou tedy všestranný nástroj k interakci.
Unikátní temná adventura
Dreadline Express mě svým neotřelým adventurním přístupem hned v samém úvodu uchvátil. Čím víc víte o vlaku, pasažérech i minulosti světa, tím víc máte k dispozici karet, se kterými můžete pracovat. Hra ale bohužel zcela nevyužívá potenciálu, který karty nabízí. Dalo by se z něj vytěžit mnohem víc obzvlášť v samotném závěru. Možností si autoři jsou dobře vědomi, protože první kartová puzzle dobře ilustrují, jak všestranný systém může a měl by být. Hra je ale hned po prologu mnohem víc než o exploraci prostředí a řešení environmentálních hádanek a puzzle, o rozhovorech a hledání souvislostí a návazností skrze ně. Při interakci lze mít v ruce až tři karty a při správné kombinaci se stane kýžený efekt. Je to trochu podobné propojování indicií v myšlenkovém paláci ze série o Sherlocku Holmesovi, s tím rozdílem, že zde máte svůj palác doslova v rukou.
Spolupasažérů nezbývá mnoho. Je tu totiž ještě jedna maličkost. Vlak si čas od času, když chapadla Prastarých začnou opět pronikat příliš blízko, vyžádá oběť. Kolik jich za dobu, kdy se vydal na svou cestu bylo? To nikdo neví, vzpomínky na obětované se cestujícím vymažou z paměti. Nikdo z nich tak nemá čistou hlavu a jasně si pamatuje jen události před cestou. Poskládat celou mozaiku: co se stalo, proč se to stalo a jde s tím vůbec něco dělat, je o to obtížnější.
Na první průchod mi hra zabrala něco kolem 5 hodin. Není obtížná, ale aby se vám dobře hrála, musí vám správně přecvaknout, jak s kartami pracovat, což může chvíli trvat. Vývojáři se také neubránili typickému hříchu adventur, kdy víte, co se po vás chce, ale vámi použité předměty – karty, nefungují. Dalším typickým problémem, který působí rušivě, jsou některé rozhovory, které vůbec neberou na zřetel, že už se určité události staly. Například když vás někdo neustále odkazuje na osobu, kterou už dávno znáte, jako by to snad bylo nějaké mystérium. Hra moc nereflektuje některá rozhodnutí nebo chronologii, se kterou jisté úkoly plníte a také by rozhodně mohla být aspoň o dvě hodiny delší a na lokace obsáhlejší. Celé dobrodružství se odehrává na rozloze jen pár místností. Rád bych z vlaku viděl aspoň o trochu víc, byť jen pro budování atmosféry. Co je také trochu nevyvážené, je míra slovní nápovědy. Často dostanete skrz rozhovory vodítka, jak si karty pospojovat, nebo na co se zaměřit. V některých situacích to je ale málo zjevné, nebo vám naopak hra doslova omlátí řešení o ksicht, a to hned několikrát.
Dreadline Express ovšem sází na znovuhratelnost. Postup je z části nelineární, některé karty lze získat různými způsoby a lze i ovlivnit jisté události a navázat rozdílná přátelství nebo naopak antipatie. To, jak ale příběh účinně ohýbat zjistíte, až když dokončíte první průchod. Pak získáte představu, jak pokračovat trochu jinak. Další průchod mi zabral už jen dvě hodiny s tím, že jsem se zase dozvěděl o něco víc a získal i další dosud nevlastněné karty.
Je trochu paradoxní, že ač jde o doslovnou inspiraci v díle H.P. Lovecrafta, hra mi svou myšlenkou víc připomněla The Night Land z roku 1912 od Williama Hopea Hodgsona. Jen s tím rozdílem, že poslední výspa lidstva tu není pyramida, ale pohybující se vlak. Atmosférou hra evokuje i počiny studia Failbetter Games, autorů vynikajících Sunless Sea a Sunless Skies. Má podobnou náladu. Nejlépe to je vidět právě na pasažérech vlaku. Ti v mnohém připomenou prapodivné obyvatele Unterzee a Padlého Londýna.
Co je dobré zmínit, hra není horor. Je to spíš mysteriózní, trochu detektivní příběh, který je zasazen do postapokalyptického lovecraftovského světa. Svět ale je pouhou kulisou. Žádné vyloženě hrůzné výjevy vás nečekají. Většina zůstane na vaší představivosti.
Vlak karmínově zbarvený
Je dobře, že autoři nesáhli po grafickém realismu a dali se cestou stylizace. Dreadline Express má díky tomu velmi poutavý retro vizuál. Záměrný styl low poly modelů, low resolution u textur a omezená barevná paleta hře sluší a je v přímém kontrastu vůči barevným detailním kartám. Karmínová, která zahaluje celý interiér, je věčnou připomínkou toho, že Prastaří jsou všudypřítomní, byť zrovna nezkouší okoštovat šasi vláčku. Ozvučení je minimální a záměrně monotónní a hudební podkres decentní. Hra je samozřejmě lokalizovaná do češtiny. Optimalizace je téměř bez chyby až na závěrečnou pasáž, kdy se v jistých případech může stát, že dialog jedné postavy se přehrává u druhé, to se ale určitě ještě opraví.
Račte nastupovat
Dreadline Express je nápaditá adventura, kterou by si neměl nechat ujít žádný hororový fajnšmekr a už vůbec ne milovník Lovecrafta. Příběh je poutavý a natolik silný, že si rádi průchod zopakujete, dokud nevyřešíte všechny jeho záhady. Je jen škoda, že autoři nevyužili plně potenciálu, který jejich systém karet nabízí a hru ještě trochu nenatáhli. Mohla z toho být nezapomenutelná adventura. Takto jde o zážitek, který skončí až příliš brzy s plnou kapsou jen málo využitých karet. Pokud vás koncept zaujal, ale máte pochyby, k dispozici je demo.