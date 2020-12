Recenze Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Japonská RPG série Dragon Quest je (nejenom) herní fenomén, který byl poprvé představen už ve druhé polovině osmdesátých let minulého století. Skutečnost, že aktuálně dospěla až do jedenáctého dílu, potvrzuje její silnou pozici na trhu. Tudíž nepřekvapí, že v mezidobí vzniklo i několik zajímavých odnoží, jako třeba Dragon Quest Builders (číst recenzi na Bonuswebu).

Zde recenzovaný Dragon Quest XI tvůrci začali kutit ve svých dílnách v roce 2013, aby se v roce 2017, resp. 2018 (Japonsko/Evropa) představil svým fanouškům. Přičemž v těchto dnech přichází na herní konzole a PC jeho vylepšená edice, pod předlouhým názvem Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition, u níž si na paškál bereme PS4 verzi.



Kapitola I.

Příběhové rozehrání Dragon Quest XI (dále jen DQ) je jedno velké klišé. Prostě je tu další vyvolený hrdina předurčený bojovat s pradávným zlem. Naštěstí autoři tento tolik obehraný koncept lehce ozvláštnili, za čímž je hledání cesty ke stromu života – Yggdrasilu, spojené s celou řadou dávných událostí a také tajemství.



Určitou emocionální hloubku můžete pocítit skrze opravdu povedený dabing všech důležitých dialogů, díky parádní hudební kompozici (významná novinka pro tuto edici) a v neposlední řadě skrze setkání s velkou spoustou postav, rozesetých po nesmírně rozlehlém herním světě. Nemluvě o postavách, které vám na cestě aktivně pomáhají – z nich formujete svou družinu, kvarteto bojovníků participujících v častých bojích.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Je docela legrační, že hlavní hrdina tu jako jediný přímo nemluví a navíc vypadá jako hodný ňouma ze sousedství. Jistě není náhodou, že v položce Charm, což je jeden z mnoha atributů definující každou postavu, má zpočátku nejnižší hodnotu. Atributy se postupně lepší. Dílem zcela automaticky při přechodu na vyšší úroveň, dílem podle vašich preferencí, kdy i pomocí dovednostních bodů profilujete každou postavu pro ni specifickým směrem. Takto získáte kupř. lepší možnosti při práci s určitým typem zbraní, jako je tradiční meč či netradiční bumerang, schopný zasáhnout vícero nepřátel naráz.

Kapitola II.

Zdejší svět je opravdu rozlehlý a hlavně rozmanitý. Strávíte v něm desítky a desítky hodin, přičemž kulisy pro toto epické dobrodružství jsou věru povedené. Půvabné kreslené zpracování s některými detaily (reflektující změny zbroje či zbraní) jsou parádní podívanou, navíc je každá důležitá destinace či herní oblast tematicky designovaná úplně jinak. Bohužel jsou k vidění i místa, kterým to příliš nesluší.

Za všechny zmíním speciální mód, kde se pohybujete lodí po moři a snažíte se dostat do oblastí, kam je to po zemi neprůchozí. Popravdě, zde je hra naopak hodně ošklivá a skoro bych raději, pokud by se tvůrci přepnuli do dvojrozměrného podání a cestování by probíhalo prstem po mapě. Jako tomu bylo ve stařičkém Final Fantasy Tactics (číst recenzi na Bonuswebu).

Byla-li tu zmínka ke 2D rozměru, v DQ se jeden z vedlejších questů odehrává právě v této perspektivě. Navrch je zde možnost, díky níž si celý DQ můžete zcela přepnout do 2D a odehrát tuto hru v jakési retro podobě. V obou případech jde o unikátní bonus obsažený pouze v této edici. Tedy nic proti, ale ani tento nápad mi k srdci nepřirostl. V době emulátorů si nemusím kupovat novou hru pro připomenutí starých časů, navíc s přežitými mechanismy, jako je systém generování soubojů.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

V DQ platí, že všechny nepřátele většinou vidíte před sebou na mapě a můžete se jim relativně snadno vyhnout. Ve 2D režimu však přichází staré (či spíše zastaralé) pravidlo, kdy se soubojová obrazovka vyvolává nahodile. Což znamená nesmyslně často, mnohdy dříve, než stačíte říct „borůvkový koláč“.

Proto se vraťme k modernímu kabátku DQ, kde si můžete klíčové souboje dávkovat podle vlastního uvážení. Ovšem musíte mít na paměti, že zkušenosti a s nimi související zlepšování hrdinů se odvíjí od úspěšně zvládnuté soubojové části. Velká spousta vedlejších úkolů ke splnění, kde zhusta musíte někoho nebo něco najít (a eventuálně zabít) či vyrobit, vám jako odměnu dává předměty a návody na výrobu vybavení.

Kapitola III.

Nepřátelé se v DQ opět generují z řad zástupců patřičně zdivočelé fauny a flóry, jako je extrémně masožravá muchomůrka či suchý pařez, který se zrovna utrhl ze řetězu, ehm, chtěl jsem říci od kořenů. Což jsou jednoznačně typy budící vaše ratolesti hrůzou ze spaní. Nicméně najdete tu i dosti stylové překážky ve formě různých obrů a draků, ostatně je to přeci Dragon Quest, že! Pakliže se k nepříteli dostanete příliš blízko, osobní setkání se následně přetaví ve speciální soubojovou obrazovku, kde se v kolově vedeném střetu snažíte nad protivníkem vyzrát.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Abyste udrželi krok, máte dvě základní možnosti. Výzbroj a vybavení si buď pořizujete v obchodech, nebo si je sami vyrábíte. Musím říci, že ačkoliv se vám DQ snaží v mnohém konání vyjít maximálně vstříc, zrovna při práci s inventářem se to dalo vymyslet lépe.

Při nakupování jde o standardní obíhání několika různých shopů (zbraně, zbroj, předměty především k jednorázovému použití), k tomu pravidelně navštěvujete noclehárnu pro načerpání sil a pak ještě chrám, tady mj. pro uložení rozehrané hry. Až by se nabízelo, že tvůrci konečně mohli šetřit vaším časem, herním místem a v neposlední řadě stavebním materiálem, pokud by všechno umístili pod jednu střechu.

Takže zpátky do práce, kterou zde mimo jiné představuje jakási putovní kovárna, díky níž si na základě získaných či nalezených návodů můžete vyrobit téměř jakékoliv vybavení. Nebo vylepšit to již vámi vlastněné. Jde s postupujícím herním časem o poměrně sofistikovanou a hlavně velice zábavnou minihru, která navíc může mít svůj klíčový význam po volbě vámi preferované obtížnosti.

Sebelepší zakoupená či umně vyrobená zbraň však neznamená vůbec nic bez magie. DQ je touto esencí zcela prodchnutý. Jakkoliv nemám kouzelníky obecně příliš v lásce (čest výjimkám jako je třeba Mrakoplaš), pokud v DQ chcete uspět, musíte si magii opečovávat. Vyjma obvyklých kouzel je nutné investovat magické body i do fyzických útoků, jako je standardní výpad mečem, který je za pomoci magie výrazně lepší.

Kapitola IV.

Ačkoliv jsem dříve pochválil rozlehlost a rozmanitost zdejšího světa, měli byste mít rozhodně na paměti, že to není klasicky otevřené herní prostředí. Je to množina převážně exteriérových a dosti omezených lokací s jasně definovanými hranicemi, jež nelze nijak překročit. A postoupit dále lze jenom skrze pár „východů“ vedoucích do nové lokality s identickým konceptem.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Hlavní hrdina si putování může výrazně zkrátit na koni nebo pomocí magie, která vás přenese do dříve navštívených míst. Stran pohybových dispozic je málo nadaný, trochu po vzoru akčního hitu God of War (číst recenzi na Bonuswebu) využívá především kontextových akcí. Vždy určitou vybranou překážku může přelézt, podlézt či jinak překonat. K dispozici máte trvale pouze skákání. Pohříchu svět DQ není příliš konzistentní, jednou skokem něco ladně zdoláte, podruhé už nikoliv. Nejsem si tak stoprocentně jistý přínosem, byť co si z doby před koronavirem pamatuji, kdo neskáče, vlastně není Čech.

Zajímavěji se jeví alternativa osedlat si vybraného nepřítele, kterého na jasně vymezených místech musíte předtím v boji porazit. A následně využít pro zpřístupnění zpravidla nedostupných lokací, což je v několika případech klíčové pro možný posun vpřed. Další benefity mají podobu truhliček s příjemným obsahem, k nimž byste se také jinak nedostali. Tady naopak dávám palec jednoznačně nahoru.

Speciální pozornost v JRPG žánru vždy zasluhují minihry. Zde si užijete adrenalinové závody na koních a hraní karet, resp. na automatech v přístavním kasinu. Uvedené zájmové činnosti vám mohou přinést opravdu sympatické výhry. Stejně tak i další vedlejší aktivity, mezi které lze započítat hledání a sbírání speciálních medailí. Trochu mne překvapila absence populárního rybaření, nicméně beru to tak, že po Japoncích, resp. jejich rybolovu už nějakou dobu pořádně jdou, čili si tvůrci patrně nechtěli pokazit rating (to byl vtip).

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

A když je řeč o Japoncích, přišel prostor pro oznámení dalšího bonusu, který tato edice nabízí. Jde o možnost aktivovat si k titulkům japonský dabing. Musím říci, že je docela zajímavé poslouchat mnohdy zcela jinak emočně koncipovaný projev, tady jsem s přidaným bonusem opět spokojený. Stejně jako s některými drobnými herními úpravami, kam patří především důležitá kovárna, kterou nyní máte de facto kdykoliv k ruce.

Slovo závěrem

Dragon Quest XI je vlastně lineární hra. Během vašeho předlouhého putování potěší hezky podaným příběhem s celou řadou vtipných scén naznačujících, abyste to nebrali až tak vážně.

Pozitivně lze nahlížet i na relativně komplexní soubojovou část s taktickým kolovým systémem umožňujícím pěkná a opravdu pěkně vypečená komba, jejichž chuť doceníte především ve vyšší obtížnosti.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Možná je na tuto složku kladen až příliš velký akcent. Takže to občas může působit trochu jednotvárně. Za sebe bych politoval absence hádanek, obvykle zpestřujících váš občasný pobyt v dungeonech. Nečekejte tu ani nějaké košaté dialogy ve smyslu výběru alternativních odpovědí či voleb pro vaše rozhodnutí.

Dragon Quest XI je klasické JRPG, možná až příliš tradiční, hrající na známou a osvědčenou strunu. Uvedené však nic nemění na skutečnosti, že je to povedený výlet do fantastického světa, který si rozhodně užijete.