RECENZE: Rabbids: Party of Legends je překvapivě slušná party hra s králíky

Rabbids: Party of Legends je takový malý návrat do éry konzole Wii, pohybového ovládání a party her různorodé kvality. Vznik této hry je malinko komplikovanější. Původně totiž vyšla už v roce 2019 na Switch, a to exkluzivně v Číně (ve volném překladu jako Rabbids: Adventure Party). Po třech letech přichází upravená, lokalizované verze nazvaná Rabbids: Party of Legends, která ovšem zavítala i mimo ekosystém Nintenda na xboxy a playstationy.

Motivem hry je zpracování slavného čínského románu Putování na západ, nicméně nečekejte nějakou historickou odyseu. Vzhledem k tomu, že je to party hra, tak Ubisoft tradičně nasadil své bláznivé (či spíše retardované) králíky Rabbids a výsledek působí jako parodie. To samozřejmě vůbec nevadí, právě naopak.

Hra je určená pro jednoho až čtyři hráče lokálně a jak správně tušíte, pokud nemáte po ruce rodinu či kamarády, vůbec si ji nepořizujte. Hraje se vždy ve čtyřech a chybějící hráče vždy zastoupí AI volitelné úrovně. Už ve dvou je to fajn, nicméně nejvíc jsme si doma hraní užili a docela se i nasmáli ve čtyřech. Hrát přitom můžete každý sám za sebe, nebo se rozdělíte na dva týmy.

Je celkem fuk, jestli začnete adventure režimem, který obsahuje malinko příběhu a varianty na kola štěstí, nebo party režimem, v němž si zvolíte, jak dlouho chcete hrát. V obou případech zkrátka postupně absolvujete různé minihry. Vyhrává ten, kdo má na konci nejvíc bodů. Kořením je zisk zkušeností, které odemykají další postavy a minihry. U postav jde pouze o vzhled, dopad na hratelnost nemají. Výběr, který vychází z čínské mytologie, je poměrně pestrý a u některých kreací se určitě pousmějete.

Rabbids: Party of Legends

Před každou minihrou vám hra řekne, jakým způsobem držet ovladač (jestli horizontálně nebo vertikálně) a následně ukáže a vysvětlí, jak se daná minihra hraje. Někdy budete používat jen analogovou páčku, jindy k tomu přihodíte dvě tlačítka, případně přijde na řadu pohybové ovládání.

Co vás tedy čeká? Budete se snažit obkreslit tvar na obrazovce se zpožděním někde na úrovní éry Wii, takže je to fuška. Nakláněním ovladače se budete snažit přenést jídlo do cílového místa. V obří kouli na útesu se budete snažit ostatní srazit dolů. Králíkovi v kostýmu koně budete nosit seno, ostatní přitom můžete zkusit strčit gumovým zvonem na čistění odpadu do jámy. Budete se snažit zmáčknout tlačítko, které nikdo jiný nezmáčkne. Budete ukazovat ovladačem ve směru, který vám naznačí předvádějící králík. Budete utíkat před velkou padající rukou, zatímco strkáním do ostatních naopak zkusíte docílit kolize.

Her má být padesát a byť je kvalita kolísavá, většinou vás pobaví. Někdy hrajete sami na sebe, jindy v týmu, případně můžete i ostatním škodit. Řadu her jsem znal ze Super Mario Party či Mario Party Superstars a nutno říci, že ani jedné z těchto her se aktuální počin kvalitou nepřibližuje. Nicméně hra je prodchnutá jednoduchým humorem, který má u dětí úspěch, a že se v některých případech trochu „blbě“ ovládá, vnímám u party hry jako součást zážitku.

Rabbids: Party of Legends beru jako příjemné překvapení, se kterým nešlápnete vedle, pokud máte s kým hrát. Ideální je najít čtyři hráče. Možná škoda, že se do toho Ubisoft trochu víc neopřel a nepřidal nějaký robustnější režim, případně víc her. Hra se neprodává za plnou cenu a myslím, že i z té startovní tisícovky rychle klesne níž. A jako vždy, pokud váháte, doporučuji zkusit demo.