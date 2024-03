RECENZE: Princess Peach: Showtime! je ideální hopsačka pro děti

Po úspěchu snímku Super Mario Bros. ve filmu, v němž princezna Peach opustila roli dámy v nesnázích, bylo jen otázkou času, kdy se dočká další vlastní hry. Připomeňme, že před necelými dvaceti lety se už v Super Princess Peach (Nintendo DS) pustila do záchrany Maria a Luigiho. Aktuálně si společně s Toady vyrazila do divadla Sparkle Theater, na nějž ovšem se svými pohůnky zaútočila čarodějka Madame Grape. Na princezně tak je, aby všechna představení zachránila, čímž si v nich zároveň zahraje hlavní roli.

Úvod hry připomene duchařinu Luigi’s Mansion 3, v němž jsme přicestovali do krásného hotelu, než se všechno zvrtlo. V Princess Peach: Showtime! se můžeme kochat prostory divadla, které ovšem záhy také potemní. Herně má pak asi nejblíž k nádherné hopsačce Yoshi’s Crafted World, ostatně i grafika divadelních kulis připomene svět z výstřižků, krabic či novinových útržků.

Nejvíc okouzlující na Princess Peach: Showtime! je jednoznačně její hravost. Princezna totiž během svého dobrodružství zastane hned několik rolí, které poměrně výrazně změní hratelnost.

Zatímco v jedné úrovni se ohání mečem, v druhé připravuje dort či se snaží upéct co nejrychleji sušenky, aby utěšila hlad dotírajících hladovců. V další už jezdí na koni, skáče přes překážky a s bičem v ruce se utká třeba i s jedoucím vlakem. Bude se skrývat ve stínu jako ninja a ze zálohy likvidovat stráže, stane se mistryní bojových umění a čeká ji i jednoduchá pátrací pasáž. Samozřejmostí jsou souboje s bossy, v nichž je třeba odhalit určitou posloupnost úkonů, která vede k zásahu oponenta.

Princess Peach: Showtime! zjevně cílí na děti a obecně pohodové hraní, protože i když obtížnost postupně roste, v základu je nízká. Tomu odpovídá i ovládání, kdy si po většinu času vystačíte s analogovou páčkou a dvojicí tlačítek. Hra přitom nabízí i další ulehčení jako větší množství životů a v případě delšího trápení i možnost celou bitku s bossem přeskočit.

Princess Peach: Showtime!

Protože je to hra pro děti, nechal jsem ji otestovat i ty své, tedy šestiletého syna a devítiletou dceru. Bohužel hru nelze hrát v kooperaci, takže zatímco se jeden hráč chopil ovladače, druhý fandil.

Zpočátku byli opravdu nadšení a sami hru dohráli zhruba do dvou třetin, pak zájem trochu uvadl. Domnívám se, že vinu na tom přeci jen nese trochu vzrůstající obtížnost, protože hned ta úvodní pro ně byla ideální. Také mi přijde, že byť je hra po celou dobu poměrně návodná, v některých okamžicích vizuální indikace chybí. A konečně pátrací část – tady je dobré mít po ruce rodiče, aby dětem přeložil dialogy a řekl, co se po nich vlastně chce.

Z pohledu dospělého je to klasická 3D hopsačka říznutá minihrami, kterou si rádi zkusíte ještě jednou, abyste v každé úrovni objevili všechna tajemství. Výsledkem je nejenom zisk hvězd, ale hlavně dobrý pocit. Co mě naopak vůbec nelákalo, bylo nakupování nových vzhledů, zatímco děti otevření nějakých nových šatů potěšilo.

Kam se poděla pověstná kvalita Nintenda?

Z čeho jsem opravdu zklamán, je fakt, že Nintendo si tentokrát neohlídalo svoji pověstnou kvalitu. Zatímco v handheldu hra šlape relativně ok, byť stabilních 30 FPS nedrží, když hrály děti na televizi, všiml jsem si, že se snímkování místy citelně propadá, a to nejenom v předělech, ale i v misích.

Princess Peach: Showtime!

Když k tomu připočtu různé drobnosti, například již zmíněné vizuální indikace, myslím si, že tato hra ještě pár měsíců na odladění a vyšperkování potřebovala. Bavíme se tady o Nintendu, které klidně odloží vydání The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o rok, aby se ujistilo, že vyrábění a interakce s předměty fungují na sto procent a nerozbijí hru. Princess Peach: Showtime! tento čas navíc dopřán zjevně nebyl. V tomto světle rozhodně neobstojí ani cena stanovená na 60 dolarů, tedy plná palba.

I přes tuto kritiku je to ovšem mnohem lepší hra, než všechny ty cash graby v podobě Tlapkových patrol a dalších. Je hravá, nápaditá a místy opravdu hezky navržená. Před případnou koupí doporučuji vyzkoušet demo s dvojicí úrovní, které vám napoví, zda je to hra, kterou si vaši děti užijí. Pokud byste rádi nějakou alternativu, naším domácím favoritem je Yoshi’s Crafted World, který lze hrát i ve dvou.