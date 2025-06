I když z toho mají někteří fandové stále osypky, predátoří frančíza pod taktovkou Disney rozhodně nezahálí. Naopak je nejaktivnější za poslední roky. V covidovém roce 2022 jsme se dočkali až překvapivě povedeného prequelu Predátor: Kořist (v originále Prey), který postavil dredatého mimozemšťana proti domorodým Američanům z kmene Komančů. V hlavní roli zazářila oblíbená kráska Amber Midthunderová jako Naru, které nemohli mnozí mužští diváci prominout, že si jako křehká žena došlápla na po zuby ozbrojeného mimozemšťana. Režisér Dan Trachtenberg uchopil látku po svém a zabodoval. Evidentně ví, co dělá.

Letos se od něj dočkáme celovečerního snímku Predátor: Nebezpečné území (v originále Predator: Badlands). Trachtenberg je nejen očividný fanboy, jak se sluší a patří, ale taky rád přináší do série své poprvé. Jako první nám přinesl predátoří film z minulosti a jako první přinese snímek s Yautja z budoucnosti. Právě v ní se Badlands odehrávají.

V době vikingů

Hlavním hrdinou bude též poprvé predátor jménem Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), který je nedochůdče z vrhu a bojuje o své místo v klanu. Společnost mu bude dělat ženský syntetik společnosti Weyland-Yutani jménem Thia v podání Elle Faningové. Fanoušci jméno zlotřilé firmy moc dobře znají, protože ona nechvalně známá společnost pochází z filmového Vetřelce. Ale to je už jiný příběh.

Predátor: Zabiják zabijáků 75 % Predator: Killer of Killers

Ještě před Badlands nám totiž Trachtenberg společně se spolurežisérem Joshuaou Wassungem přichystal antologickou animovanou jednohubku, která je od 6. června dostupná v Česku na streamovací službě Disney+, ve Spojených státech na Hulu. Příběh je rozdělen do čtyř kapitol, z nichž se každá odehrává v jiném období.

Ta první, nazvaná Štít, mapuje příběh valkýry Ursy (Lindsay LaVanchyová), která se léta páně 841 utká s obřím superpredátorem ve snaze zachránit svou zem, čest i život vlastního syna. Při sledování jejího příběhu nechybí spousta akce ani gore alias česky brutální násilí včetně usekaných hlav i údů. Tak jak se na filmového Predátora sluší a patří. Animace je osobitá a stylová. Určitě ale nesedne každému, protože se vůbec nesnaží o realističnost.

Kolik to má fps?

Animace je prostě svá. Přišlo nám, že se snaží vypadat cool a používá i prvky karikatur. Stojí za ní studio The Third Floor, Inc. Ale i když se nám líbí, jeden problém s ní stejně máme. Problém je framerate. Snímků je schválně málo, aby animace vypadala trhaně. Má to mít za efekt asi imitaci komiksu, ale nás z toho občas bolely oči. A co jsme tak viděli komentáře na sociálních sítích a databázích filmů, nejsme jediní.

Predátor: Zabiják zabijáků Predátor: Zabiják zabijáků

Příběh o souboji Ursy s hromotluckým Yautja střídá podle nás ten nejlepší. Jmenuje se Meč a odehrává se ve feudálním Japonsku v letech 1609 až 1629. Sleduje příběh dvou znesvářených bratrů Kendžiho a Kijošiho Kamakamiů, synů slavného samuraje, kteří svádí boj o místo svého otce. Po lítém boji se jeden z nich s jizvou na tváři stává ve vyhnanství šinobim, zatímco jeho bratr samurajem.

Jejich cesty se ale znovu protnou, když budou muset spojit své síly proti mimozemskému lovci, vybavenému technologií, o které se může lidstvu dodnes jen zdát. Meč je ze všech příběhu podle nás nejzajímavější, nejnapínavější a s nejlepšími souboji. Fanoušci predátoří série jsou zde odměněni anglickým dabingem.

I když se v tomto segmentu téměř nemluví, oba bratry namluvil Louis Ozawa. Tento americký herec s japonsko-tchajwanským původem ztvárnil ve snímku Predátoři z roku 2010 režiséra Nimróda Antala člena Jakuzy Hanza. Ten, jak se nyní zdá, je potomkem Kamakamiů. Meč je rozhodně nejnápaditější a nejzábavnější částí animovaného filmu.

Třetí kapitola Kulka vypráví o osudu pilota Torrese (Rick Gonzalez), jenž se během Druhé bitvy o Atlantik setká s Yautja pilotem, který v plavidle zlikviduje téměř celou letku. Tento příběh je nejodlišnější, protože se odehrává v oblacích. A i když je letecká bitva v sérii něco nového, nebavila nás tolik jako ty na Zemi.

Predátor: Zabiják zabijáků Predátor: Zabiják zabijáků

Kromě Gonzaleze, kterého většina geeky diváků zná jako Wild Doga z komiksového seriálu Arrow, poznají fandové sci-fi hlas Micheala Beihna v menší roli pilota Vandyho. Pro hereckou legendu, která ztvárnila Kyle Reese v Terminátorovi a Dwaynea Hickse ve Vetřelcích, to však byla opravdu jenom malá rolička. Nicméně nyní může říct, že se jako jeden z mála herců utkal s vetřelcem i predátorem.

Predátoří série je a vždy byla naprosto nerealistická. Takže když se peskovalo, že Naru nemůže zabít mimozemšťana, smáli jsme se. Jenže když zde ve vzduchu za letu vylezl Torres z kokpitu letadla na křídlo a začal si stroj opravovat, to je fakt ptákovina.

Celý příběh vyvrcholí čtvrtou kapitolou, kde všichni lidští bojovníci spojí síly proti mimozemskému nebezpečí. Jak, když jsou každý z jiné doby? Spoilery neprozradíme. V komiksu už byla vznesena otázka, zda Yautja cestují časem. Zde dostanete odpověď. Dočkáte se i spousty easter eggů včetně známé bambitky.

Doporučujeme se taktéž zaměřit na kápi Yautja válečníka, která je stvořena z ocasů tvorů, které jistě poznáte. A jen počkejte, jakou postavu uvidíte na konci!

Soundtrack je jednoduchý a zklamal

V závěru snímku také zazní melodie, která jako by vypadla z Vetřelce. Soundtrack, který slyšitelně a celkem lacině vykrádá motivy prvního Predátora a hudbu Alana Silvestriho, je jedna velká a okatá kopírka.

Predátor: Zabiják zabijáků Predátor: Zabiják zabijáků

Takto to dopadá, když soundtrack svěříte rutinérovi Benjaminu Wallfischovi. Stejně pohořel i u Vetřelce: Romula, kde taktéž jenom kopíroval, napodoboval a nepřinesl nic nového. Na tohoto skladatele jsme též hudrovali za otřesný Techno Syndrome 2021 k nepříliš povedenému filmovému rebootu Mortal Kombat. Jed Kurzel předvedl u Vetřelce: Covenantu, jak se pracuje se zavedenou filmovou sérií, jejími známými hudebními motivy a přitom přinesl něco nového.

Celkově je ale Predator: Killer of Killers dobrým, vítaným i chtěným přírůstkem do letité akční sci-fi série, kterou v roce 1987 odstartovala klasika s rakouským kulturistou v hlavní roli.