První PowerWash Simulator z roku 2022 byl překvapivý úspěch mezi simulátory, které se snaží zábavnou formou zpracovat nudnou manuální práci. Autoři ze studia FuturLab navíc vsadili na partnerství s velkým vydavatelem (Square Enix), napodruhé si však řekli, že se vybudovaný úspěch pokusí prodat na vlastní pěst.
PowerWash Simulator 2 by se dal souhrnně označit za víc toho samého, co nabídla jednička, jen s pořádným nášupem obsahu a několika málo novinkami, které nestojí v cestě základní myšlence hry: odreagování se u čištění roztodivných objektů a lokací.
Na rozdíl od reálné práce s vapkou se totiž nemusíte bát únavy končetin, rizika pádu z lešení či pachu špínou pokrytých toalet a kanálů. PowerWash Simulator 2 vám vždy nabídne pouze jeden specifický objekt k vyčištění v jinak zářivě barevných kulisách městečka či přírody, nekonečné množství vody a mýdla a pořád stejně tak uspokojující cinknutí pokaždé, když dočista umyjete vytyčený segment dané věci.
Ačkoli se i tentokrát snaží autoři vyprávět na pozadí hry pomocí konverzací se zadavatelem práce jakž takž souvislý příběh, zajímat vás ani tentokrát nemusí. Princip hry je stejný: v novém levelu postupným čištěním objektů přibývají peníze a za ně si pak nakupujete lepší výbavu, abyste měli práci v následujícím levelu zase o něco jednodušší.
I tentokrát se váš bezejmenný čistič vyzbrojí jak tlakovou myčkou, tak mýdlovým postřikem, který je nově neomezený a není třeba ho kupovat. Postupem hrou se pak ještě dostanete ke speciálnímu čističi povrchů a také k nové výbavě, jako je třeba automatický zvedák. Stále máte také k dispozici různé stoličky, žebříky či lešení.
Levely tentokrát zahrnují i několikafázové odkrývání úkolů. V jednom z levelů třeba čistíte veřejnou toaletu, která je nejprv zasunutá v zemi (čistíte jen střechu), pak se vysune ven (čistíte venkovní zdi) a nakonec otevře dveře a čistíte interiér. Hra vás také lépe upozorňuje na části levelu, které vám ještě chybí k dokončení.
Mezi jednotlivými misemi si můžete upravovat základnu, a to pomocí nábytku a dalších dekoračních předmětů, které si musíte nejprv zakoupit a před umístěním na libovolné místo ještě samozřejmě vyčistit. A jako obvykle si také můžete koupit dekorační polepy na vaši tlakovou myčku či si pořídit nějaký stylovější gumový ochranný oblek.
Ve hře je opět multiplayerový režim, novinkou je podpora split-screen režimu, takže můžete čistit ve dvou i doma z gauče. Online se pak můžete v boji proti špíně spojit až ve čtyřech hráčích.
Grafická stránka hry se jen lehce posunula k vyšší míře detailů, v principu však je stále spíš taková jednodušší a vesele barevná. Ale na tom není nic špatného. Trochu mi ale dělá starost fakt, že v prvním díle jsem sem tam během hraní potkal drobné záseky plynulosti, které se většinou objevily až po pár minutách hraní. A hle, mám od té doby nové PC a ve dvojce jsou tyto záseky úplně stejné. Tipuji nějakou chybu optimalizace, ale zároveň asi nic, co by nějak výrazně kazilo hratelnost.
Jak jsem již nastínil během testování první hry, PowerWash Simulator 2 je stejně dobrou hrou, kterou si ideálně pustíte na zaměstnaní rukou k poslechu oblíbeného hudebního alba, podcastu či audioknihy. Hra opět nemá ani žádný výrazný soundtrack, jako kdyby s tím už dopředu počítala. Stačí jen ono zmíněné uspokojující cinkání oznamující dokončení úkolu a víc ani nepotřebujete.
V principu je prostě PowerWash Simulator 2 dobrý stejně jako jeho předchůdce, jen je tu toho zkrátka o něco víc. Pokud vás jednička bavila, u dvojky není důvod váhat. Obzvlášť pokud k tomu máte co poslouchat.
Co bude ještě důležité, jsou jednotlivé dodatky, které obvykle nesou nějakou spolupráci s jinou slavnou značkou – a zde očekávám to samé. Jednička měla mapy s tématikou Warhammeru 40k, Tomb Raidera, Spongeboba nebo Shreka. Co vymyslí dvojka? Na to se jistě vyplatí si počkat.