RECENZE: Pokémon Scarlet a Violet se bude líbit, volnost si zamilujete

Pokémon Scarlet a Violet nás bere do regionu Paldea inspirovaného Španělskem a Portugalskem. Tentokrát velmi doporučuji zvážit, kterou verzi si pořídíte. Neliší se totiž jen sada exkluzivních pokémonů, ale také profesoři a škola, respektive uniformy, ale hlavně legendární pokémon, kterého budete používat jako dopravní prostředek.

Získáte ho zkraje, takže si dobře rozmyslete, zda chcete celou hru sledovat ze hřbetu Koraidona (Scarlet), nebo Miraidona (Violet). Scarlet tematicky akcentuje minulost, zatímco Violet hledí do budoucnosti. Já zvolil Scarlet, protože se mi víc líbí prehistorický Koraidon – recenze tedy píšu z pohledu této verze.

Začátek je klasický: vyberete si svoji postavu, tentokrát s výrazně většími možnostmi přizpůsobení. Následně se seznámíte s ředitelem zdejší školy a maminka vás vyšle do světa. Vyberete si jednoho ze tří startovních pokémonů a skamarádíte se se svým rivalem.

Co se startetů týče, Sprigatito, Fuecoco i Quaxly jsou skutečně rozkošní, takže výběr není vůbec snadný. Osobně jsem porušil svoji letitou tradici a namísto ohnivého pokémona zvolil travní kočku Sprigatito. Později jsem samozřejmě litoval, protože kočka se podle očekávání brzy postavila na dvě nohy, zatímco krokouš Fuecoco je přeci jen víc cool. Tak se nenechte chytit do pasti jako já.

Středobodem regionu je akademie u kráteru, která vás seznámí s hlavními reáliemi, postavami a v případě zájmu ve třídách podrobněji vysvětlí herní mechanismy. Poté už je na vás, abyste našli skutečný poklad Paldey – co to bude, už je jen na vás.

Fakticky na vás čekají tři hlavní příběhy, které se v závěru propojí. První je tradiční – propracováváte se k tělocvičnám (Gym), v nichž musíte nejprve projít nějakým testem, abyste se mohli utkat s bossem. Druhá se týká padouchů z týmu Star, kteří mají v regionu své základny. A právě ty je třeba zničit. Třetí je Cesta legend, v rámci níž se pokoušíme získat a zkoumat vzácné ingredience.

Ačkoliv Paldea je konečně skutečně otevřený herní svět a teoreticky můžete například navštěvovat tělocvičny v různém pořadí, prakticky to nedává moc smysl. Každá oblast má svoji danou úroveň, takže pokud se někde nezaseknete a nepřelevelujete, spíš se vyplatí absolvovat vše lineárně. Na některá místa se navíc dostanete až se specifickou schopností. Pokud nevíte, kam dál, můžete se zeptat v Pokémon Centru, nicméně jejich rady berte trochu s rezervou. Zřejmě se totiž týkají jen dané oblasti, takže ne vždy doporučí optimální cíl.

Cesta k cíli je tedy poměrně lineární. Během ní budete na střídačku absolvovat všechny tři příběhy, což mi přijde ok. Ostatně jednu tělocvičnu jsem omylem přehlédl a když jsem ji absolvoval až na konec, s pokémony, kteří měli o dvacet levelů víc, nebyla to taková zábava, jako když máme se soupeřem zhruba stejnou úroveň.

Pokémon Scarlet

Cesta legend má trochu osobnější charakter, pro vás je ovšem důležité, že právě skrze tuto aktivitu se vylepšují schopnosti Koraidona. Na začátku funguje jen jako kolo, ale až se naučí plachtit či lézt po skalách, budete si ten pocit volnosti užívat. Hodnotu otevřeného světa tak doceníte až v závěru, kdy si vylezete na vrcholek skály, skočíte a plachtíte dolů. Říkám v závěru, myslím ovšem závěr příběhů. Pro mnohé teprve hra doopravdy začne, protože Pokédex nebudete mít ani zdaleka plný. Každopádně, je to paráda.

Cestování po tělocvičnách je tradiční. Narazíte na zajímavé i aktuální době poplatné postavy (například celebrita, co se snaží získat co nejvíc sledujících), nicméně vlastní testy jsou pro mě spíše zklamání. Pokud nebudu počítat jednu skoro až detektivní práci, při níž je třeba dobrat se jména tajného pokrmu, a posléze ho správně objednat, jsou to jen jednoduché akční hříčky typu kutálení olivy či quick time event. Bohužel zcela chybí nějaký zajímavý rébus.

Startovní pokémoni Sprigatito (typ: travní) l Quaxly (typ: vodní) l Fuecoco (typ: ohnivý) Pokémon Scarlet a Violet

Naopak příběh týmu Star se mi líbí. Jsou zde vtipné momenty, ale i smutné a ukazují, jak zkázonosná může být síla pomluv. Zajímalo mě, jak to dopadne, a přiznám se, že jedním příběhovým zvratem mě autoři nachytali. Rozhodně dobrá práce.

K likvidaci základen týmu Star se váže další novinka – možnost vyslat pokémona, aby sám bojoval, případně sebral nějaký předmět. Funguje to tak, že stisknete R a pokémon už bojuje nezávisle na vás. Můžete tak rychle získat po trochách zkušenosti, jen si musíte dát pozor na to, aby váš pokémon byl v soubojovém trojúhelníku podle typů na té správné straně. Tímto způsobem se také sbírají materiály pro výrobu TM, které naučí vaše pokémony nové útoky.

Útok na základnu Star tento mechanismus využívá. Nejdříve musíte porazit během deseti minut třicet pokémonů. Které pokémony zvolit se dovtípíte podle těch v oblasti. V základně je navíc několik automatů, které doplní zdraví a desetiminutový časový limit je až nesmyslně štědrý. Za tři nebo čtyři minuty máte hotovo. Pak následuje souboj s bossem a odkrytí další části příběhové mozaiky.

Smyčka chytání pokémonů a soubojů je stejně zábavná jako vždy. Všechny pokémony v herním světě vidíte, různé vzorce chování, které představil Arceus, bohužel chybí. Můžete se alespoň přikrčit a pokémona překvapit, takže se může stát, že je tak rozhozený, že jedno kolo není schopný zareagovat. Pár také před vámi vezme nohy na ramena, ale to je tak vše.

Souboje probíhají tradičně na tahy. Líbí se mi, že tentokrát jsem opravdu využíval celou partu, žádné že s jedním pokémonem a jednou zálohou projdu celou hru. Co mě úplně neohromilo, je fenomén Terastallizing, který jednou za bitvu promění vašeho svěřence v jakousi diamantovou verzi s posíleným kmenovým útokem. Až čas také ukáže, jak dobře, nebo špatně je vybalancovaný. Každopádně závěrečná finále pak stojí za to a opravdu prověří nejen vaše bojové schopnosti.

Co se zpracování týče, když jsem hrál preview verzi v Londýně, grafiku jsem označil zhruba na úrovni Arceusu. Musím ovšem uznat, že ve finální verzi vypadá přeci jen o něco lépe, byť tedy hrát na televizi stále nedoporučuji. Na OLED Switchi je hra místy opravdu pěkná, ve hře je o něco víc porostu a také vykreslování má větší dosah.

Celkem vymazlené je uživatelské rozhraní s řadou drobností, které usnadní hraní, a kompletace Pokédexu také vypadá skvěle. Líbit se bude sbírání receptů a pořádání pikniků, v rámci nichž si sami připravíte sendvič. Ostatně celá Paldea je jedna velká vývařovna a při pohledu na některá menu se sbíhají sliny. Sociální sítě také mohou zaplavit selfie, která je možné ve hře pořizovat.

Pokémon Scarlet

Rozšířeny byly také multiplayerové možnosti. Spojit se totiž mohou až čtyři hráči, kteří brázdí regionem, přičemž v případě objevení doupěte se zajímavým pokémonem se mohou svolat k sobě a pustit do bitvy. V Londýně jsem měl možnost absolvovat několik tera raid bitev, u nichž je zajímavé, že se nečeká na tahy ostatních, ale akce provádíte, když můžete. Povzbuzení ostatních skrze emote pak má nějaký blahodárný vliv na celou skupinu, například posílení útoků či léčení. Zní to možná zvláštně, ale má to svoji dynamiku a bavilo mě to.

Délka hry je tradiční. Všechny příběhy absolvujete za nějakých 25 hodin, další desítky pak můžete trávit kompletací Pokédexu. Nakonec musím uznat, že ačkoliv mě v lednu namlsal Arceus a zpočátku mi trochu chybělo, že pokémoni nemají svoje vzorce chování, nakonec jsem si Scarlet opravdu užil. S tím, jak Koraidon znovu získává svoji původní sílu, se před vámi otvírá celý region a vy máte pocit, že se postupně stáváte šampionem. A nakonec se jím také stanete.