Pokémon Legends: Z-A se odehrávají v regionu Kalos, konkrétně ve městě Lumiose City, jehož předobrazem se stala romantizovaná verze Paříže. Dominantou města je Prism Tower, která vychází z designu Eiffelovy věže. V okolí je spousta kaváren, stánků a restaurací.
Mimochodem, není to poprvé, co Kalos a Lumiose City navštívíme, odehrával se zde i díl Pokémon X / Y z roku 2013 na handheld 3DS. Pokémon Legends: Z-A se odehrávají po těchto událostech.
Na začátku hry je třeba zvolit si postavu a následně si ji přizpůsobit. Jsou to ovšem jen základní rysy, protože přímo ve hře lze posléze u kadeřníka měnit účes a v obchodech se pustit do nákupů oblečení. A tentokrát je z čeho vybírat. Ruku v ruce s tím jde už klasicky zpracovaný fotografický režim.
Ale zpátky na začátek. Váš hrdina nebo hrdinka přijíždí do města vlakem, záhy se podle zvoleného pohlaví seznamuje s členem nebo členkou týmu MZ. Ten vyšetřuje, proč někteří divocí pokémoni v bolestech mega evolvují. Ve městě se právě plánuje přestavba, aby bylo vhodné k soužití lidí a pokémonů. Součástí je volba startovního pokémona (Chikorita, Tepig nebo Totodile), já tradičně zvolil ohnivého. Hlavním hubem je starý hotel Z, s tajemným čahounem AZ.
Startovní pokémoni
Příběh má několik rovin. Cílem je odhalit, co je za spontánní mega evolucí pokémonů. Aby tomu přišel hrdina či hrdinka na kloub, musí v turnajovém řebříčku Z-A Royale postoupit z hodnosti Z na A. Zároveň se seznamuje s jednotlivými postavami týmu, například epizoda s tajemnou streamerkou je docela vtipná. Navíc jsou tu takové ty klasické tajemné záběry či komentáře, které vám zapadnou do skládačky později. Prvních deset hodin hra zejména vysvětluje mechanismy a seznamuje s hlavními postavami, posléze se už příběh přeci jen rozjede.
Vítejte v Lumiose City
Hra se odehrává po celém Lumiose City. Kromě tradičních Pokémon Center to je řada již zmíněných kaváren, restaurací a obchodů. Některá místa nejsou hned dostupná, je třeba využívat schopností pokémonů, například plamen vyruší trnovou bariéru, zatímco elektrický výboj zprovozní výtah. Je tu ovšem i technika pro zdolávání propastí, která se hodí při skákání z jedné střechy na druhou. Není to jen nějaký výstřelek, na střechách baráků budete trávit poměrně dost času.
Ve městě jsou vyčleněné takzvané Wild Zones, což jsou místa s divokými pokémony. Právě tady se pokoušíte rozšířit svoji partu a Pokédex. Některé chytíte jen tak, k jiným je třeba se opatrně proplížit skrčení v křoví, abyste je nevylekali a oni nezmizeli. U dalších je třeba bojovat. Když už jsme u toho, když pokémona porazíte, je automaticky na chvíli omráčený, což je vhodná příležitost pro chycení. Ale máte jen jeden pokus. Na začátku je to snadné, později je skutečně lepší využívat specifické pokébally.
Když na město padne noc, objeví se takzvané Battle Zones, a to pokaždé na jiném místě. V této oblasti se nacházejí trenéři se svými pokémony. Až jich porazíte určité množství, získáte vstupenku do dalšího zápasu v rámci Z-A Royale, zatímco utržené medaile se promění v peníze. Kromě toho lze brát kartičky a plnit specifické podmínky (například začít ohnivým útokem), který vše urychlí. Vhodné je také své oponenty překvapit, budete mít výhodu prvního útoku.
Bojuji, tedy jsem
Největší změna se týká přímo hlavní náplně, tedy soubojů. Až dosud se v hlavních dílech odehrávaly na tahy. Cílem je i nadále zvolit vhodného pokémona, který má proti soupeři převahu, například ohnivý typ si vede skvěle proti travnímu.
Souboje se ovšem nyní odehrávají v reálném čase, útoky a schopnosti mají různé dosahy a také čas obnovy, po kterém je lze znovu použít. Pozicování je klíčové. Je třeba brát v potaz, kde stojíte vy, váš pokémon a kde ti, kteří na vás útočí. Je třeba se hýbat, případně i rychle pomocí kotoulu zmizet.
Souboje tak sice působí na první pohled akčněji (a také jsou akčnější), ale ve výsledku mají přeci jen větší hloubku. Oproti předešlým dílům jsem celkem přirozeně více využíval svůj arzenál, abych se ochránil. Ale zároveň platí, že i zde si nakonec najdete svoje komba, která jsou rychlá a efektivní. Výsledek je ovšem zábavný a opět mohu zopakovat, že tak víc připomínají jejich pojetí ze seriálu.
Ovládání je výborně vymyšlené. Přidržením zadního tlačítka ZL se zaměří cíl, písmeny X Y A B se používají namapované dovednosti. Když k tomu zmáčknete ZR, hází se pokéball. Pokémoni se obhospodařují šipkami. Je to intuitivní a rychlé, stejně jako jako další management předmětů v menu.
Novinkou je návrat mega evoluce, která dočasně promění a posílí vybrané druhy pokémonů. Není to tedy jen příběhový prvek, ale důležitý herní mechanismus. Právě v bitvách s mega evolvovanými pokémony si plně uvědomíte, že vaše postava není nesmrtelná. Pokud už to tedy dříve nezjistíte při setkání se silnými, velkými a nezvykle agresivními alfa verzemi pokémonů.
Co se vizuálního zpracování týče, vlastní pokémoni, postavy, interiéry a různé efekty vypadají skvěle. Grafika města je ovšem až příliš strohá, škoda, že není vyzdobené stejně jako vstupy do kaváren či restaurací. Přijde mi, že tvůrci ještě trochu zůstali zaseknutí v éře handheldových verzí. Rozhodně to není hra, která by ukázala, co lze vytáhnout ze Switche 2. Na druhou stranu je krásně ostrá a plynulá, a to jak na televizi, tak v handheldu. Jak Pokémon Legends: Z-A běží na původním Switchi, si však raději netroufám odhadovat. Odhaduji, že to žádná sláva nebude, takže pokud máte možnost hrát na Switchi 2, neváhejte.
Trochu mě také mrzí absence klasických hádanek. Jsou zde alespoň akrobatické výzvy a vedlejší úkoly (většinou je jejich náplní boj). Přes všechny výhrady je herní smyčka Pokémon Legends: Z-A vtahující a zábavná. Při rozšiřování pokédexu či vlastních soubojích je opět snadné ztratit pojem o čase. Těším se samozřejmě i na souboje s ostatními hráči, které nejsou před vydáním dostupné. Celkově mi přijde zážitek z Pokémon Legends: Z-A „smooth“ – nejsou zde žádné anachronismy, vše je snadno pochopitelné a hlavně zábavné. A teď vážně, pochytáte je tentokrát všechny?
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-15 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevu