RECENZE: Pokémon Friends procvičí mozek, škoda přepálené ceny

Ondřej Zach
Pokémon Friends je hra určená zejména pro mladší děti. Ty se pustí do řešení mnoha hádanek, za což jsou odměňovány plyšovými pokémony a nábytkem, kterými si zdobí vlastní příbytek. Škoda přepálené ceny.

22.07.2025 Android, iOS, Switch, Switch 2

70%
  • Slušný počet hádanek
  • Zábavná herní smyčka
  • Přemrštěná cena
  • Hádanky jsou zpočátku až příliš snadné
Pokémon Friends | foto: Nintendo

Ačkoli Pokémon Friends lze hrát na mobilech i Switchi, tentokrát to není další z řady free 2 play hříček, ale placená hra bez nějakých dalších chytáků, jak z hráčů neustále tahat peníze. Ale o monetizaci ještě později. V recenzi budu vycházet z toho, že máte koupený veškerý obsah, což na Switchi vyjde na tisíc korun.

Herní smyčka je jednoduchá. Ve svém obchůdku rozplétáte přízi, kterou následně vhodíte do speciálního stroje Plush-O-Matic. Z toto pak podle typu příze vypadne plyšový pokémon. Ve městě, které je znázorněné skrz několik obrazovek, se objevují lidé, kteří chtějí určitý typ pokémona. Když jim ho přinesete, získáte jako odměnu výbavu. A konečně, získanou výbavu si můžete umístit do svého obydlí, které si lze přizpůsobovat.

Hlavní náplň ovšem spočívá v řešení hádanek. Vždy když splníte tři v řadě, získáte přízi. Každý den si můžete v kalendáři dát razítko za splněný den. Jakou přízi získáte a co z Plush-O-Matic vypadne, je rolí náhody, ale netřeba se bát, není to zpracováno predátorsky jako u free 2 play her. I když máte daný den splněný, můžete dál řešit hádanky a získávat příze.

Hádanek je dohromady padesát a pokrývají celé spektrum typů: budete spojovat kolejnice, rozbíjet bloky, navádět paprsek světla přes zrcadla či rozpoznávat tvary. Variabilita je slušná. Kámen úrazu ovšem spočívá v tom, že hádanky jsou extrémně lehké. Neberu to jen z pohledu dospělého, nebyla to výzva ani pro mé děti (osm a jedenáct let). Obtížnost naštěstí pozvolna roste, na nějaké čtvrté úrovni už začínají být zajímavé a hlavně zábavné. Ideální by bylo, kdyby autoři umožnili rovnou začít od těch obtížnějších, protože když je výzva triviální, zábavné to není.

Co se monetizace týče, na každé platformě je to trochu jinak. Na Switchi si můžete za 250 korun koupit základní hru, která obsahuje třicet hádanek. Dále lze dokoupit dvě rozšíření, kdy každé čítá deset dalších hádanek, nové plyšáky a předměty pro dekorování. Dohromady vyjdou na 749 korun. Celkem tedy tisícovka.

Na mobilech je základní verze zdarma ke stažení, ale s tím, že minihry nelze hrát neomezeně. Za 249 korun je základní hra bez omezení. Dále se prodávají rozšíření, takže ve výsledku je cena za komplet taktéž tisícovka. Z obchodního hlediska je pochopitelné, že na mobily, což je jinak fungující trh, existuje jakási bezplatná, omezená verze, ale nakonec stejně udělá víc škody než užitku. Ostatně reakce mobilních uživatelů vypovídají za vše.

Tak jako tak, ve výsledku je to zbytečně komplikované a hlavně drahé. Pokémon Friends se totiž nehraje špatně, naopak, děti se ke hře od vydání vracejí a řeší hádanky. Jen ta cena měla být přinejmenším poloviční. Hodnocení tentokrát vychází z průměru tří. Já dávám 60 %, děti 75 % každé, takže to máme na 70 %.

Pokud byste rádi nějakou alternativu, máme tu Brain Trainig, ale nejlépe mi z toho aktuálně stále vychází hravější Big Brain Academy.

Témata: Pokémon

