Je drahý, ale skvělý. Test PlayStation 5 Pro

S takzvanými mezigeneračními konzolemi mají zkušenost všichni tři konzoloví hráči na trhu. Zatímco Nintendo si s tím tehdy hlavu příliš nelámalo a vzniklo i několik exkluzivních titulů pro mezigenerační hardware (handheld New 3DS), společnosti Microsoft i Sony dopředu deklarovaly, že nechtějí s Xboxem One X, respektive PlayStationem 4 Pro tříštit herní základnu. PlayStation 4 Pro tehdy reagoval na rychlé rozšíření 4K zobrazovačů, zájemci si tehdy oproti standardnímu modelu připlatili něco přes dva tisíce korun.

V případě PlayStationu 5 Pro je situace jiná. Novinka také přináší víc výkonu a zároveň je výrazně dražší. Zatímco základní PS5 Slim (digitální) se prodává za 11 490 korun, zájemci za PlayStation 5 Pro zaplatí 20 290 korun. A to je opravdu hodně, když vezmeme v potaz, že optickou mechaniku je třeba si v případě zájmu dokoupit ještě samostatně. Jenže nahlížet na to můžeme ještě jinak.

Základní model nabízí dobrý poměr mezi cenou a výkonem a funguje jako vstupenka do ekosystému. Domnívám se, že Pro si budou kupovat zejména lidé, kteří už v ekosystému jsou, proto si Sony může dovolit vyšší cenu. Sony je v této rovině úvah jedno, jestli si Pro koupíte, nebo ne. Je tu pár milionů nadšenců, kteří si ho pořídí. Ostatně jen v naší herní redakci máme dva lidi, kteří prodali svoji PS5 a mají objednané Pro. Obchodníci hlásí slušný zájem. A nemyslím si, že z této cenotvorby lze něco usuzovat o PlayStationu 6. Ten bude muset být zase výhodný, protože bude potřebovat dostat lidi do ekosystému.

Model Výška Hloubka Šířka Váha Cena PS5 (s mechanikou) 390 mm 260 mm 104 mm 4,5 kg - PS5 (digitální) 390 mm 260 mm 92 mm 3,9 kg - PS5 Slim (s mechanikou) 358 mm 216 mm 96 mm 3,2 kg 13 990 Kč PS5 Slim (digitální) 358 mm 216 mm 80 mm 2,6 kg 11 490 Kč PS5 Pro (digitální) 388 mm 216 mm 89 mm 3,1 kg 20 290 Kč

Osobně mám zkušenost pouze launchovým modelem PlayStationu 5, po vybalení Pro verze mě tak příjemně překvapilo, že novinka je kompaktnější a lehčí. Skoro si říkám, že taková měla být hned od začátku, protože vypadá opravdu dobře. Zatímco Slim má jeden černý proužek na boku, Pro má hned tři.

Co se technických specifikací týče, hlavní architekt PlayStationu 5 Mark Cerny zmiňuje až o 45% rychlejší vykreslování při hraní pro plynulejší zážitek. Hlavním tahounem je nový grafický procesor s výpočetním výkonem 16,7 teraflopu (základní PS5 má 10,28 teraflopu).

PlayStation 5 Pro s figurkou z The Last of Us. Ovladač DualSense dodávaný k PS5 Pro je ten stejný jako u základního modelu. Přikládám tak alespoň nové štěně. Mimochodem, jmenuje se Ellie.

Stávající paměťový modul 16 GB GDDR6 byl rozšířen ještě o 2 GB DDR5 – přidaná pomalejší paměť je určena pro systém, zatímco hry využijí více rychlejší paměti. Maximální možný odběr elektřiny se zvýšil ze 340 W na 390 W. Porty jsou stejné jako u modelu Slim, to znamená 2x USB-C na předním panelu a 2x USB-A vzadu. Zadní strana už dále obsahuje jen napájení, HDMI a ethernetový port.

PlayStation 5 Pro PlayStation 5 CPU 8-core/16 thread Zen 2 CPU @ 3.5GHz / 3.85GHz 8-core/16 Thread Zen 2 CPU @ 3.5GHz GPU 60 CUs, RNDA 3 36 CUs, RDNA 2 TFLOP / taktovací frekvence GPU 16,7 TF / 2,18 GHz 10,23TF / 2,23 GHz Paměť GDDR6 16GB GDDR6 @ 18 Gbps + 2GB DDR5 16GB @ 14 Gbps Paměť vyhrazená hrám 13,7 GB 12,5 GB Memory Interface / Bandwidth 256-bit / 576 GB/s 256-bit / 448 GB/s Velikost úložiště 2 TB 825 GB / 1 TB (Slim)

Onen „game changer“, alespoň v oblasti herních konzolí, se jmenuje PSSR, tedy PlayStation Spectral Super Resolution, což je upscaling pomocí umělé inteligence. V neposlední řadě je třeba zmínit, že kapacita úložného prostoru narostla na 2 TB, což jen podtrhuje, že Pro model cílí hlavně na aktivnější hráče, kteří hrají víc her než jednu novou za půl roku a zkrátka chtějí z nich vymáčknout i na konzoli víc.

Pokud jde o vlastní hry, v době testování ještě nebyly k dispozici patche pro všechny již oznámené podporované hry, nicméně Pro pomůže, zejména tedy tam, kde dochází k propadům snímkování, i u starších her bez patchů. Co se opatchovaných her týče, liší se kousek od kousku.

Přesto, pokud bych měl najít společné jmenovatele, tvůrci na to šli cestou nejmenšího odporu. Hry renderují v rozlišení 1440p, tedy stejně jako v režimech Výkon na standardní PS5, přičemž výsledný výstup upscalují pomocí PSSR. Výsledek tak víceméně odpovídá režimům Grafika na standardní PS5, přičemž místy jsou některé prvky méně rozmazané. Hry zároveň cílí, znovu opakují cílí, na 60 fps. Jinými slovy, dojem je zhruba takový, jako když na standardní PS5 hrajete v režimu bohatší grafiky, jen to necílí na 30 fps, ale snaží se o 60 fps.

PlayStation 5 Pro

Začal bych třeba The Last of Us: Part 1 Remake. Před mnoha lety jsem byl na prezentaci této hry na PlayStationu 3 a říkal jsem si, wow, na konci životního cyklu se tvůrcům podařilo vytáhnout z této mašiny maximum. Když jsem se k ní pak dostal na PS4, kde vyšel remaster, z grafiky už jsem tak unesený nebyl. Teď jsem na PS5 Pro rozehrál znovu remake a bylo to zase tam. Toto je reklama na PSSR a neměl jsem pocit, že by ani v náročných scénách hra nešlapala 60 fps. Obraz je krásně ostrý a hra plynulá.

The Last of Us Part I na PS5 Pro The Last of Us Part I na PS5 Pro

Vynikající dojem jsem dále měl z akce Ratchet & Clank: Rift Apart, která taktéž velmi dobře slučuje režimy Výkon a Grafika do jednoho. Při zachování plynulosti vyniknou zejména částicové efekty a vzdálené objekty nejsou tak rozmazané. Také Marvel’s Spider-Man 2 se snaží běžet v 60 fps, zachovat bohatší grafiku a vylepšit ray tracing.

Ratchet & Clank: Rift Apart na PS5 Pro Ratchet & Clank: Rift Apart na PS5 Pro

V některých hrách jsou i na PS5 Pro další volby, které víc experimentují s ray tracingem na úkor snímkování. Záleží i na tom, jaký zobrazovač máte doma. Můžete pak vyzkoušet, jaká vám sedne 120 Hz případně VRR. Třeba u The First Descendant jsem musel vypnout 120 Hz z automatického použití, protože hra mi pak nutila jen jedno konkrétní nastavení.

Final Fantasy VII Rebirth Final Fantasy VII Rebirth

The Last of Us Part II Remastered The Last of Us Part II Remastered

Problém je, že to, v čem PS5 Pro boduje, vám neprodá text, obrázek a vlastně ani video. Připlácím si tisíce, takže čekám super bombastickou novou grafiku. Ale tak to není. Hlavním benefitem je, že se do hry znovu vrací 60 fps i na konzolích, aniž by hra vypadala rozmazaně. A k tomu nějaké ty efekty. Chce to zažít na vlastní kůži.

V případě zájmu doporučuji nakoukat videa od Digital Foundry, která převyšují ostatní tvůrce o třídu. Pokud chcete vidět asi nejvýraznější rozdíl, tak zatím jednoznačně vede Final Fantasy 7 Rebirth. Rozdíl mezi režimem Výkonu a PS5 Pro je markantní. Můžete namítnout, že je to částečně i neschopností programátorů Square Enixu a máte pravdu, ale víte jak – je to jak to je.

Rozhodně vám tady nebudu tlačit do hlavy, že máte všeho nechat a jít si koupit PlayStation 5 Pro. Naopak, většina z vás může v klidu zůstat u PlayStationu 5. Nemusíte se ani obávat, že vás Sony hodí přes palubu. Podíl prodejů PS4 Pro činil zhruba 12 procent z celku a u PS5 Pro to může být vzhledem k ceně ještě méně. Cena je vysoká. Za 20 tisíc korun si lze s trochou snahy poskládat počítač na hraní. Ale o to tady nejde.

Na druhou stranu negativní sentiment, který provází PS5 Pro, je trochu nespravedlivý. Je to skvělá konzole. Hry, které jsem testoval, šlapají bez kompromisů. Konzole také. Určena je pro aktivnější hráče a fajnšmekry, kteří ocení větší plynulost při zachování hezké grafiky a mají doma i odpovídající kvalitní zobrazovač s HDMI 2.1. Navýšení úložného prostoru o 1 TB se hodí vždy, místa není nikdo dost.

Horizon Forbidden West na PS5 Pro Horizon Forbidden West na PS5 Pro

PlayStation 5 Pro je také příslib do budoucna. Nadcházející hry na PS5 – minimálně ty od PlayStation Studios – nový hardware využijí lépe než dodatečné patche k těm stávajícím. Jeho majitelé budou mít odhadem tři roky nejvýkonnější konzoli na světě. Nemyslím si, že Xbox, který už má dvě verze své konzole a trápí se s prodeji, představí mezigenerační model. Tím už by vývojáře tak akorát popudil. PlayStation 5 Pro zároveň vnímám i jako testovací hřiště pro PlayStation 6, jehož základem zcela jistě bude další generace PSSR.

PlayStationem 5 Pro je skvělý, je předražený, je zbytečný, je... Řada z vás se bez něj obejde, další budou spokojení s tím, co přináší. Já patřím mezi ně. Ale volba je jako vždy na vás, koneckonců jsou to vaše peníze, že.

Pokud vás PS5 Pro nepřesvědčil, tak tady máte alespoň štěňátka. A pokud jo, tak si užijte pohled na dvě spící psí slečny také.