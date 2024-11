RECENZE: Planet Coaster 2 baví stavbou horských drah, zbytek je slabší

Kdysi dávno existoval prastarý národ, který stavěl horské dráhy, stavěl je jinak než moderní lidé, ale přesto tu je jistá podobnost. Je toho tolik, co se lze naučit od původních stavitelů drah. Ne, příběh Planet Coaster 2 opravdu není pro hru důležitý ani nosný, přesto na mě měl nečekaný účinek.

Hra ráda pracuje s existující mytologií, a tak stavíte park přímo na antickém nalezišti nebo tvoříte symbolický most Bifröst propojující světy či v podání parkového magnáta – bazény. Tobogány se začnou víc klikatit jako had Jörmungandr sám a proplétat mezi sebou, tvořit tajemná zákoutí a portály, které přenesou návštěvníky do úplně nového světa divů. Představivost nabere úplně jiné obrátky, když jste obklopeni vikingskou scenérií a stavíte z tobogánů bájný Bifröst.

Obsah kampaně je pestrý a nápaditý. Je tu i pocta šíleným výzvám z RollerCoaster Tycoon – postav park na co nejmenším myslitelném prostoru. Na standardní obtížnost je hra relaxační zážitek, který na vás neklade žádné nároky a kampaní o čtyřech kapitolách můžete prosvištět až překvapivě rychle. Stačí vám sesbírat určitý počet medailí, nutný k otevření další kapitoly, takže není třeba plnit vše na 100%. V každé kapitole si pak odemykáte další technologie použitelné zpětně i v předešlých kapitolách. O budovatelském „blitzu“ hra ale není, lepší je se zastavit a hodinu se jen piplat s jedním bazénem, přidávat detaily a zvelebovat svůj zábavní park, a to jde nejlépe v sandboxu.

Planet Coaster 2 vás uvede do svého světa krátkým a k uzoufání nekompletním tutoriálem. Hra má mnoho možností a funkcí, které tutoriál zcela opomene zmínit a místo těch důležitých věcí vás jen naučí, jak postavit záchod a rotovat kamerou. Tutoriál je navíc tak bleskový, že po jeho dokončení nejspíš polovinu věcí zapomenete. To, jak zbytečně komplikované a chaotické je uživatelské rozhraní, jsem si ověřil hned v druhé misi, kdy jsem nemohl najít v menu lavičky.

Musel jsem si tedy znovu pustit tutoriál a zapamatovat si to klikací šílenství. Kde, v jakém menu, podmenu a podpodmenu najdu tak důležitou část výbavy parku. Chcete postavit lavičku? Klikněte na menu scenérie, že tam vidíte prd? Musíte ještě kliknout na tlačítko „vytvořit vlastní“, to dá přeci rozum, a v podmenu „doplňky cesty“ najdete vytouženou relaxační stolici. Proč? Nebylo by lepší dát takové věci rovnou do menu cesta? A nebylo by ještě lepší dát převlékárnu do menu pro bazén? Místo toho, aby byla utopená úplně mimo v nabídce jen volně související s bazény? A jak mám vydedukovat, že stánek informace slouží ke koupi permice do bazénu, což vyčtete leda z chování zákazníků.

Planet Coaster 2 Planet Coaster 2

Sledovat myšlenky zákazníků se vyplatí, protože ty vás naučí často víc, než tutoriály a absentující vysvětlivky. Zapomenout u bazénu převlékárnu je totiž opravdu snadné a toto nedopatření vám návštěvník rád omlátí o hlavu. Nesmyslné je i umístění elektrického vedení podpodmenu „vytvořit vlastní“, protože elektrické vedení do blueprintů ani nelze zahrnout. Toto přesně ilustruje velký problém hry. Často je úplně iracionálně komplikovaná a nesmyslná, i když by tomu tak vůbec nemuselo být.

Stavění je radost

V kontrastu s naprosto šíleným systémem menu a UI je pohodlnost a lehkost, se kterou lze stavět horské dráhy i tobogány – těch by ve hře mělo být víc. Pokud to porovnám s nedávným Park Beyond, tak Planet Coaster 2 vítězí na plné čáře. Stavění v 3D prostoru je intuitivní. V pohodě lze vést dráhu různými jeskyněmi a tunely a s ovládáním se vůbec neperete. Má i mnoho dalších pomocných funkcí. Pokud si nevíte rady, jedním klikem za vás hra trať dokončí. Nemusíte tedy vůbec stresovat, že se vám nepodaří dráhu správně propojit a můžete se plně ponořit do designování. Ale pozor, na géčkách záleží. Pokud postavíte dráhu, která by vyrvala návštěvníkům páteř z těla, tak vám ji nikdo neschválí k použití. Testování dráhy a její úprava je část hratelnosti.

Škoda, že zas tolik na vašich nápadech nezáleží. Nejefektivnější dráhy jsou většinou krátké a hlavně neděsivé. Po hodinách tvorby drah, které byly na pomezí mezi strojem na zabíjení, jsem se nakonec uchýlil k minimu experimentů s tím, co ještě běžný návštěvník snese a dal se na bezpečnou rodinnou zábavu. I tak jsem si ovšem stavěl dál sám pro sebe dráhy, jen abych si je mohl projet z pohledu vlastních očí v testovacím režimu. Některé typy drah jsou ovšem tak komplexní, že by potřebovaly vlastní tutoriály, co vše se s nimi dá dělat a jak je správně postavit, ale o to víc máte možností objevovat a experimentovat. Povedené a vyladěné tratě můžete uložit jako blueprinty a používat napříč hrou.

Planet Coaster 2

Blueprint lze udělat nejen z tratí, ale i budov. Inspirován brutalismem jsem vytvořil několikapatrový ohavný kolos obsahující záchody, restaurace, prodejny pití i reklamních předmětů. Díky vertikalitě se ušetří drahocenné místo. Jediný zádrhel je, že ne vše do blueprintu lze zahrnout – cesty i některé vybavení chybí. Cesty vám budou vadit nejvíc. Když budete mít štěstí, váš betonový behemoth bude připomínat něco od MC Eschera, ale bude funkční a schodiště povedou na správné místo. V tom horším vám budou cesty mizet před očima a napojovat se, jak se jim zlíbí.

Naučit se správně s cestami pracovat zabere čas. Tam by ještě potřebovali autoři trochu zapracovat a doladit je. Enginu hry se vůbec nelíbí několikapodlažní cesty a neumí si s nimi moc poradit. Hodně svízele by vyřešilo prosté schodiště, které můžete postavit pouze u tobogánů. Jinak je ovšem stavba vlastních dekorovaných atrakcí i budov skoro tak snadná jako stavění stavebnice.

Kde to najdu?

Hra vám úspěšně tají mnoho funkcí. Šikovná je možnost tvořit různé zóny parku. V přehledu pak vidíte statistiky jednotlivých zón a jak si vedou. Pro jednotlivé zóny také lze delegovat pracovníky a tím zajistit, že se nebudou toulat mimo svůj rajon. Jenže způsob, jak se přiřazují jednotlivé zóny a úkoly pracovníkům je tak nešikovný, že jsem to většinu hry ignoroval.

Když jsem si tu práci dal a chtěl maximalizovat efektivitu parku, tak jsem se nestačil divit, jak jsou zaměstnanci neschopní. Dva mechanici měli za úkol kontrolovat jen jednu pár metrů dlouhou cestu se všemi generátory a vodními pumpami. Teoreticky by se nemělo pod takovým drobnohledem nic porouchat, ale mechanici kontrolovali jen některé části a ostatní ignorovali. Když se porouchaly, a já manuálně svolal k opravě, mechanik s úsměvem přistoupil ke generátoru, propadl se pod mapu, nejspíš do pekla, a jeho nálada a morálka se zvedly. Nejspíš byla v pekle sranda.

Planet Coaster 2 Planet Coaster 2

Ne, že by na tom tolik záleželo. Ani na nejtěžší obtížnost jsem neměl jediný problém s udržením morálky pracovníků i spokojenosti hostů. A že se tu a tam něco porouchalo, to se dalo vyřešit výměnou nebo opravou. Sandbox v sobě žádnou výzvu nemá. Klidně by se obešel bez všech modifikátorů (které lze i úplně vypnout), a zážitek by to moc neovlivnilo.

Kampaň po vás aspoň žádá plnit specifické úkoly, což by klidně mohl mít v sobě i sandbox v podobě náhodných výzev, aby to nebylo jen o tom stavění, ale i trochu tycoonu a nutnosti adaptace. Staré veterány prvního dílu jistě nepotěší ani zpráva, že obsah pokračování je značně okleštěný. Chybí hodně obsahu z prvního dílu a jeho DLC. To je ale problém, který má skoro každé pokračování. Příliš nepotěší ani absence Steam workshop, který nahradil multiplatformní Frontier workshop.

Šlape jako hodinky

Planet Coaster 2

Optimalizace hry je perfektní. Obava, jak bude AI bláznit při vyšším počtu hostů byla neoprávněná, 6 000 návštěvníků je limit a hra i při tisících osob na malém prostoru zvládá běžet bez zádrhelu i na starším stroji. Zmíněné problémy zaměstnanců spíš přisuzuju chybám v napojení cest, než vyloženě kiksech AI. Hra vypadá dobře a nechybí možnost užít si všechny atrakce z pohledu první osoby nebo vidět park očima jednoho z návštěvníků. Hudba neurazí, ani nenadchne a dabing je profesionální. Opět tu máme nešvar s českou lokalizací. Některé překlady nedávají valný smysl.

Pro nováčky spíš než pro veterány

Planet Coaster 2 je solidní titul, pokud hledáte naprosto relaxační zábavu bez kapky stresu. Nejde o typickou budovatelskou strategii, spíš pískoviště, kde jsou na vás kladeny i na nejtěžší obtížnost velmi malé nároky. Konzolové uživatelské rozhraní věci zbytečně na počítači komplikuje a mnoho věcí hra dělá zcela proti zdravému rozumu. Něco se jí ale povedlo na jedničku, stavění horských drah ve 3D prostoru nikdy nebylo příjemnější. Pokud chcete nenáročnou zábavu pro celou rodinu, Planet Coaster 2 je ideální, ale až na parádní vodní atrakce, toho moc nového nepřináší.