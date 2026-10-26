RECENZE: Phantom Blade Zero je jako byste sledovali špičkový kung fu film

Když jste hráli už stovky a stovky her a viděli hromadu propagačních materiálů k nim, pak vás jen tak něco nenadchne. Ovšem když se objevila první videa z Phantom Blade Zero, byl jsem okamžitě rozhodnut kolegy vydírat, vyhrožovat nebo jim naopak hrát na city, abych dostal tuto záležitost k recenzi. Jako ten, kdo vyrostl na akčních filmech z východu (jen pro zajímavost, jednu z největších hvězd hongkongských filmů ve hře také uvidíte), jsem to cítil jako „povinnost“ a tiše jsem doufal, že tentokrát nepůjde o onen případ, kdy obrázky a videa vypadají skvostně, ale finální produkt je poněkud méně lákavý. Jak to tedy dopadlo?
Než se na to vrhneme, rovnou vyřešíme jednu palčivou otázku a to, zda jde o soulsovku, což někteří kvůli vizuálnímu stylu a zasazení Phantom Blade Zero předpokládali. Ne, nejde. Ne v pravém slova smyslu. Po uložení se nepřátelé nerespawnují, pokud zemřete, nepřijdete o všechny zkušenosti, které jste nashromáždili od posledního checkpointu, a je tu volba obtížnosti.
Nicméně pokud toužíte po výzvě, čím vyšší náročnost si vyberete, tím jsou samozřejmě nepřátelé nebezpečnější. A například bossové se výrazněji adaptují na váš bojový styl. Navíc po dohrání hry na jakoukoliv ze tří základních obtížností se zpřístupní další, ve které poté, co šestašedesátkrát zemřete (to, proč bylo zvoleno zrovna toto číslo, si probereme později), máte smůlu, hra pro vás končí a je nutné začít znovu.
Tvůrci už dlouho před uvedením upozorňovali, že chtějí, aby byl Phantom Blade Zero přístupnější a rozhodně to není špatně. Ne v každé hře je nutné umírat dvakrát do minuty, a přesto může být zábavná. A tento kousek zábavný rozhodně je. Určitě není dokonalý, ale většina negativ ztrácí na výraznosti díky skvostně vypadajícím soubojům.
Wuxia podívané, které stojí za pozornost
Jak jste se v recenzi dočetli, hra se inspiruje žánrem wuxia, který se zaměřuje na bojová umění a často přidává fantasy prvky. A pokud jde o filmy, spousta projektů spadá do této kategorie. My vám doporučíme několik, které rozhodně stojí za zhlédnutí.
Tygr a drak (2000)
Bezesporu jeden z nejznámějších zástupců žánru, který si odnesl čtyři Oscary včetně ceny za nejlepší cizojazyčný film (celkem byl nominován na deset cen). A my se tomu nedivíme. Nejenže jsou akční scény naprosto fantastické (což není překvapením, jejich choreografem je legendární filmař Yuen Woo-ping), ale i příběh, který byl ve své podstatě tragickou love story, byl vynikající. Nutno zmínit i skvostné herecké obsazení v čele s legendami Michelle Yeoh, Čou Jun-fatem a Čang C’-i. Existuje i pokračování z roku 2016, Tygr a drak: Meč osudu, ale to se bohužel úplně nepovedlo.
Hrdina (2002)
Tygr a drak je vizuálně působivou podívanou, ale Hrdina je naprostým obrazovým skvostem. Jednotlivé scény jsou v podstatě uměleckými díly, jejichž estetika bere dech. K tomu si přidejte hromadu hereckých hvězd (kterým často nejsou cizí bojová umění) a intenzivní hudbu a je jasné, že toto je filmový klenot. A jen pro zajímavost, objevuje se v něm herec, kterého uvidíte i ve Phantom Blade Zero.
Zrada a pomsta (1986)
Toto je pro mě velmi nostalgická podívaná, protože jde o film, který ve mně probudil lásku k akčním projektům z východu. Jak název napovídá, hlavní premisou je honba za pomstou. Hlavnímu hrdinovi jsou zavražděni blízcí a on po letech usilovného výcviku vyráží potrestat ty, kteří za jejich smrtí stáli.
Film je zasazen do devatenáctého století, má líbivou estetiku, nádherné exteriéry a především skvělé bojové scény, které působí trochu kýčovitě, ale jsou nesmírně zábavné. Prezentovány jsou nám různé bojové styly a jen pro zajímavost, jde o první kung-fu film, který byl uveden v československých kinech, konkrétně v říjnu 1987.
Nebudu skrývat, že jsem se snažil krotit očekávání. Doufal jsem, že hra bude tak strhující, jak se z propagačních materiálů zdálo, ale vzadu v hlavě se mi ozýval hlas, který mě varoval, že to vypadá až příliš dobře na to, aby to byla pravda.
Jak to tedy dopadlo? Ne, asi to nebude něco, co od základu změní akční žánr, ale pokud jde o efektnost a obrazovou lákavost soubojů, Phantom Blade Zero stěží hledá konkurenci.
Projekt se zhlédl v žánru wuxia, který se zaměřuje na bojová umění (primárně kung fu) a kombinuje je s fantasy motivy s tím, že čínské herní studio S-Game k tomu ještě přimíchalo slušnou porci steampunkových prvků. A byť to může znít jako nesourodý mix, funguje to.
Limitem je šedesát šest dnů
Velmi brzy vám bude jasné, že nejen akční momenty našly inspiraci u akčních asijských filmů, ale také příběh. Ten se zaměřuje na elitního zabijáka známého jako Soul, který pracuje pro mysteriózní organizaci. Je ale obviněn z vraždy jejího vůdce, a musí tak odhalit, co se skutečně stalo a zachránit sám sebe. Má na to ale pouhých šedesát šest dnů.
Děj se časem začne poměrně dost komplikovat a místy je malinko chaotický, ale rozhodně se nedá říct, že by byl nudný nebo nezajímavý. Na poměry akčního žánru je vlastně docela propracovaný a vaši pozornost udrží bez ohledu na to, že se občas objeví nějaký stereotypní nebo kýčovitý moment.
Je tu určitý detektivní nádech, kterému na působivosti přidává prostředí. Někdy sice narazíte na místa, která působí poměrně optimisticky, ale většinu času se pracuje s neutěšenou a depresivní atmosférou, kdy je nebe zbarveno do ocelové šedi, procházíte téměř opuštěnými ulicemi, zatímco jsou všude kolem vás rozeseta mrtvá těla. Phantom Blade Zero umí být v tomto ohledu intenzivní a vyvolat onen příjemně nepříjemný pocit světa plného zmaru a utrpení.
Ten mimochodem není otevřený, ale ani úplně lineární. Čeká na vás několik lokací, po kterých se můžete relativně volně pohybovat s tím, že některá místa se zpřístupní až později (obvykle s pomocí předmětu, který získáte v dalších fázích hry), takže se počítá s tím, že se budete do již prošlých míst vracet.
Jednotlivé úrovně se velikostně liší, některé jsou kompaktnější, jiné poměrně rozsáhlé, a byť samozřejmě není zakázáno hnát se jen za hlavními úkoly a ignorovat vedlejší mise (kterých není málo) a omezit průzkum na minimum, rozhodně bych to nedoporučil.
Phantom Blade Zero je jednou z oněch her, kde na vás skoro v každé odbočce čeká nějaký artefakt nebo potřebný materiál, který pomůže vylepšit vaše vybavení nebo vám zpřístupní některá jinak nedostupná místa.
Navíc je tu zhruba padesát různých bossů s tím, že někteří jsou nepovinní, ale byla by škoda se jim vyhnout, protože zbraně (dostupných je třicet primárních a dvacet pět sekundárních) získáváte právě po jejich porážce.
Nikdo vás nebude vodit za ručičku
Dobrou zprávou je, že jestliže nejste fandové dlouhého „courání“, zvonky, které slouží jako checkpointy (doplní vám zdraví, dovolí vám vylepšovat postavu a předměty nebo nakupovat materiály), jsou rozsety po herní světě poměrně blízko u sebe a je mezi nimi možné zadarmo rychle cestovat.
Soul má k dispozici malovanou mapu. Ta rozhodně vypadá pěkně, ale nutno říct, že ne vždy vám jasně ukáže, jak se dostat na kýžené místo. Autoři hry nechtěli, aby vás vodila za ručičku, ale aby byl hráč často nucen hledat cestu k bodu zájmu bez výraznější pomoci.
Určitá asistence tu je. Na mapě jsou vidět některé ukazatele a pokud jste blízko svého cíle, lze vyvolat zjednodušenou navigaci, ale rozhodně se tu nebavíme o tom, že stisknete nějaký ovládací prvek a objeví se výrazný neonový paprsek, který vám ukáže přímou cestu.
To obecně řečeno není špatně, podobný styl volnosti má svá pozitiva, ale v tomto případě i nějaká negativa. Je tu několik aspektů, které mohou vést k tomu, že se takzvaně „zaseknete“ a může to klidně vyústit v to, že desítky a desítky minut budete zběsile běhat po lokaci a snažit se zjistit, co udělat dál.
Volnost může být dvousečnou zbraní
Někdy to bude kvůli vaší nepozornosti, ale nutno poznamenat, že i samotná hra vám dovede trochu podrážet nohy. V první řadě vás umí zmást například tím, že vám ukáže, kde je váš cíl, ale na mapě nejsou viditelné mezikroky. Například jedna část lokace byla zablokována a bylo nutné odstranit určitou postavu, aby se zpřístupnila, ale k ní vás mapa nenaváděla, rovnou vás posílala ke vchodu daného místa, který byl uzamčen.
Navíc je tu ona věc, kterou jsem již zmínil a to, že mapa není úplně detailní a někdy vám příliš nepomůže s tím, abyste se dostali, kam je třeba. Další problematická věc je, že po zazvonění na zvonek se automaticky odhalí část mapy – ale pokud nějakým místem procházíte, aniž byste našli zvonek, tak se mapa neodkrývá. Jednoduše řečeno není vždy jasné, kde už jste byli a kde ne.
A aby toho nebylo málo, často narazíte na NPC a zdánlivé stopy, ale jak se později ukáže, s vaší hlavní misí neměly nic společného. Nebudu lhát, několikrát jsem se dostal do situace, kdy jsem dlouho nevěděl, jak se dostat dál a zoufale jsem dokola procházel už prošlé části úrovně a hledal něco, co by mi pomohlo dostat se dál.
Průzkum se ovšem vyplácí, získáte různé potřebné věci. Nepřátelé se poté, co je zabijete a použijete zvonek k uložení, znovu neobjeví, takže pokud nějakou lokaci procházíte několikrát, předměty už máte posbírané a nezískáváte ani zkušenosti z poražených protivníků, protože na žádné nenarazíte.
Přiznám se, že jsem si asi více užíval úrovně, které byly přímočařejší než ty, které byly volnější, protože tam po chvíli zase nebylo tolik, co dělat.
Luxusní souboje
To, že je někdy dost nejednoznačné, jak postupovat dál, pro mě asi byla největší bolístka. Nebyla sice jediná, ale ty ostatní nebyly tak nepříjemné. Ať už je řeč o tom, že Soul uvízl pod schody a bylo nutné restartovat hru od posledního checkpointu nebo například tom, že někdy hlavní postava částečně prostoupila zdí, případně její ruka zmizela v hlavě protivníka (a ne, nebylo to součástí komba, byla to technická nedotaženost).
Jde o něco, s čím se asi člověk dokáže smířit. Přece jen, Phantom Blade Zero je hutnou hrou, hlavní příběhová linka zabere (podle obtížnosti a množství „záseků“) klidně přes třicet hodin a postranní úkoly další hodiny a hodiny navíc, takže se určité drobné nedostatky čekat dají.
Na většinu z nich jsem zapomněl, když se Soul začal ohánět jednou ze svých zbraní. Už jsme si ujasnili, že je jich dohromady přes padesát. Aktivní můžete mít čtyři, dvě hlavní, dvě dodatečné (ty mají omezený počet použití, obnoví se u zvonku).
Ne všechny jsou úplně unikátní, například narazíte na různé varianty dvou mečů, ale každá má odlišná komba, samozřejmě vzhled a animace. A snad všechny jsou dechberoucí. Opravdu to vypadá, jako byste sledovali špičkový kung fu film.
Už jen samotné blokování není jen o tom, že protivník nebo vy prostě stojíte, držíte před sebou zbraň a ani se nehnete. Ne, každý úder je vykrýván elegantním pohybem. K tomu si přidejte speciální útoky, drsné dokončovací údery nebo občasné quick-time eventy, kde je nutné tisknout specifická tlačítka, což vyústí v další efektní momenty a asi chápete, že vás čeká nádherná podívaná. I souboje s řadovými rivaly jsou zážitkem, natož s některými bossy.
Nepřátelé jsou většinou zpracováni s velkou fantazií, kombinují aspekty z čínské kultury s určitou bizarností a je radost jim sekat končetiny a trhat hlavy.
Samozřejmě nejde jen o to, aby střety vypadaly dobře, ale aby měly určitou hloubku. Pokud jde o komplexnost bojového systému, dovolil bych si asi říct, že nový díl série Onimusha, který jsem hrál nedávno, je na tom v tomto ohledu o špetku lépe.
To ale neznamená, že by střety v Phantom Blade Zero nestály za to. Pravidla, na kterých jsou vystavěna, nejsou vždy úplně originální, pracuje se tu se dvěma základními útoky, klasickým blokem, odražením a úskokem, kdy záleží na načasování a máme tu i ukazatel sha-chi (jde o určitou variaci na staminu, během blokování nebo uskočení vyčerpává), to asi nepřekvapí. Co mě velmi potěšilo je, že je tu silné zaměření na vysokou dynamičnost, souboje nejsou pomalé a o neustálém vyčkávání, ale spíše o tom, že byste měli být silně proaktivní. Jen málokterá hra klade tak silný důraz na to, abyste často přímo během bitek střídali zbraně.
Pokud to uděláte, doplní se vám sha-chi a to je někdy až životně důležité. Vystřídání zbraní navíc vede k účinnému a obrazově působivému automatickému útoku, takže i já, který si obvykle vybere jeden oblíbený kousek a drží se ho zuby nehty, jsem tentokrát měnil zbraně jako na běžícím pásu.
Nevěra se vyplácí
Kromě toho tvůrci neskrývají, že nechtějí, abyste dlouhodobě sázeli jen na jednu zbraň. Je totiž jednoduché je vylepšovat. Nemáte k dispozici neomezené množství materiálů k upgradování, ale také to není o tom, že pokaždé, když získáte nový předmět, musíte zběsile hledat a nakupovat vše, abyste zvýšili jeho level. Pohodlně se dá snížit úroveň již vylepšené zbraně, dostanete zpět materiály a lze je použít k doladění nového přírůstku ve vašem inventáři.
Kromě útočných předmětů jsou dostupné ještě talismany s různými vlastnostmi (některé vám hodně usnadní situaci) a lektvary s omezeným počtem použití (opět se „dobíjejí“ u zvonku), obojí se také dá vylepšit.
Soul má pak ještě zkušenostní strom, který není extrémně rozvětvený, ale najdete v něm několik různých talentů, které se hodí. Nečekejte ale nic na úrovni pravověrných RPG her, nebudete hodiny dumat nad tím, do čeho investovat zkušenosti. A stejně jako u zbraní, i v tomto případě je snadné je resetovat.
Rozhodně stojí za pochvalu to, že kombinací různých zbraní, talismanů a talentů se dá vytvořit styl, který by měl vyhovovat téměř každému. Nejde o úplnou náhradu povolání, ale je možnost vytvořit si někoho, kdo je odolný a sází na pomalejší, ale výrazně účinné zbraně, rychlíka, který nemá tak efektivní jednotlivé útoky, ale dokáže jich zasadit mnohem víc nebo někoho, kdo spoléhá (ale ne úplně) na útoky z větší dálky a vyvolávání bytostí, které mu pomohou devastovat protivníky. A ano, někdy lze využít i stealth přístup, nenápadně se přiblížit k nepřátelům a rychle je zlikvidovat.
Ponuré, ale oku lahodící
Nad prostředím už jsem se rozplýval a budu rozplývat dál. Nemůžu říct, že by se od sebe jednotlivé lokace výrazně lišily ve stylu toho, že jste jednu chvíli na vyprahlé poušti a za moment v podvodním městě, ale je tu spousta míst, která vypadají skvěle.
Často ne vesele, ale skvěle ano. Podzemní sítě tunelů, poničené vesnice, tajemná jezera, strmé hory, rozsáhlá města, chladně působící továrny - je toho spousta. A obvykle se chlubí precizním obrazovým zpracováním. Mám ale jednu malou poznámku, která se týká ohně. Z nějakého důvodu táborky vypadají jako vystřižené z pár desítek let staré hry. Je to samozřejmě drobnost, nicméně původně jsem si myslel, že jde o nějaký bug, ovšem když jsem zjistil, že všechna ohniště vypadají velmi... retro, bylo jasné, že se nejedná o chybu.
Další věcí, která se přímo netýká obrazového zpracování, ale designu úrovní, je to, že se docela často setkáte s tím, co je v některých hrách časté (a je to otravné). Řeč je o tom, že cestu blokují různé předměty, které by se daly snadno překonat, ale hra nechce, abyste daným směrem šli, takže Soul není schopen odstranit malou bednu nebo přeskočit nízkou zátarasu, což působí úsměvně s ohledem na to, že umí běhat po zdech, skáče ze střechy na střechu a provádí různé další akrobatické kousky.
Akce je to, oč tu běží
Asi všem, kteří si o Phantom Blade Zero něco málo zjistili, muselo být jasné, že jeho hlavní devizou bude akce. A nepletli se. Ta je největším tahákem. Má nejoriginálnější a nejkomplexnější mechanismy, které jsme kdy viděli? Neřekl bych, ale jsou rozhodně solidní a propracované. Není moc projektů, které mohou nabídnout podobně vizuálně lákavé akční momenty.
Budu se opakovat, ale je to opravdu, jako byste hráli klasický kung fu biják. Střety jsou neuvěřitelně dynamické, líbivé a hlavně zábavné. Během nich se cítíte jako hlavní hrdina filmů, jako je oscarový Tygr a drak. Akce je jedním slovem strhující, k čemuž přispívá i hudba. Ta je někdy zneklidňující a skoro až (záměrně) nepříjemná, ale rozhodně není unylá. Pochválím také dabing (měl jsem zapnutý čínský).
Ostatní aspekty nejsou zanedbány. Jistě, design některých lokací je trochu sporný (rozumějte frustrující), nějaké nedotaženosti technického rázu tu jsou. Zmíním i to, že kamera někdy zabírá nepříliš nápomocné úhly a během střetů není čas to příliš korigovat a dodám i to, že defaultní nastavení některých ovládacích prvků (například skrčení, které se aktivuje levou analogovou páčkou, ale je to poměrně citlivé a zpočátku se mi neustále stávalo, že se Soul místo chůze skrčil, aniž bych chtěl) vám nemusí vyhovovat. Výrazněji ovšem můj finální zážitek poznamenalo opravdu jen to, že někdy nebylo snadné zjistit, jak se ve hře posunout dál. V ostatních aspektech Phantom Blade Zero splnil to, v co jsem doufal.