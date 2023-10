RECENZE: Nejlepší hra o Tlapkové patrole má otevřený svět a gaučovou kooperaci

Pokud máte doma malé děti, fenoménu Tlapkové patroly jste nejspíše neunikli. Pejskové Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Sky už téměř deset let pomáhají řešit problémy v městečku Adventure Bay a svým autorům vydělávají miliardy dolarů. Aktuálně kinům vládne nový film a tak je vcelku logické, že se zvýšený zájem o značku pokouší využít i doprovodná videohra, ostatně bylo tomu tak i naposledy (viz naše recenze).

Díky režimu rozdělené obrazovky můžete sdílet zážitky z hraní.

Aktuální Paw Patrol World je ovšem naštěstí kvalitativně úplně jinde. Hra vlastně nemá s dějem filmu nic společného (samozřejmě kromě ústředních představitelů), vývojáři se jen svezli na probíhající reklamní kampani, ale při jejím návrhu se nemuseli ničím omezovat. Na rozdíl od předchozích dílů tedy nejde o koridorem svázanou hopsačku, ale o jakýsi minimalistický open world. Samozřejmě nečekejte živoucí svět à la hry od Ubisoftu, ale vše důležité tu je. Vedlejší mise, odemykatelné vybavení, tajné lokace a hlavně svoboda prozkoumávat si ho po svém.

Klíčovou vlastností každé správné hry pro děti pak je možnost společného hraní v režimu rozdělené obrazovky. Nejde v pravém smyslu o kooperaci, protože všechny mise dokáže zvládnout i jeden hráč, přesto je sdílení společného zážitku důležité.

Jedním tlačítkem se můžete přepínat mezi pejsky, stejně jednoduché je i přivolání vozítka.

PPW je velmi pohodová hra, která vás nikam netlačí a ve které není možné prohrát natož zemřít, všechny „vypjaté“ scény se řeší maximálně rychlým mačkáním tlačítka. Misí je zde 40 rozdělených do čtyř samostatných map (kromě Adventure Bay ještě džungle, hory a jiné město) plus přibližně stejný počet nepovinných. Všechny mají přitom stejnou strukturu: nejprve je potřeba doběhnout na správné místo mapy, vybrat si Tlapku (titulní šestici zde ještě doplňuje Everest a Trucker) odpovídající úkolu a provést požadovanou akci, ve většině případů se celý cyklus ještě několikrát opakuje. Je vlastně jedno, jestli s Rubblem budete spravovat rozbité přístroje nebo jako Sky vrtulníkem zvedat klády, v podstatě jde jen o to na správném místě zmáčknout správné tlačítko.

Každý ze čtyř světů vypadá jinak, náplň je ale totožná.

Výjimku představuje Zuma, který (až teď jsem zjistil, že to není fenka ale pejsek) se jako jediný umí pomocí vznášedla pohybovat po vodních plochách. Jelikož si ale v každý moment mohou oba hráči snadno změnit aktivní Tlapku jen pomocí stisknutí dvou tlačítek, nepředstavuje to nějaký větší problém.

Na každé mapě se pak schovává veliké množství psích pamlsků, za něž si pak v menu odemykáte kosmetické doplňky pro pejsky i jejich autíčka. K dispozici jsou jich desítky, takže si jistě vybere každý. Jen pozor, digitálně jich lze ještě několik sad dokoupit ovšem za zcela nehoráznou cenu 95 Kč. Vzhledem ke spíše zastaralé byť funkční a plynulé grafice, jde patrně o jedny z vůbec nejhorších DLC, jaké jsem kdy mohl spatřit. Samotná hra je přitom k dispozici za cca poloviční cenu oproti klasickým novinkám, což tak zhruba odpovídá její délce. Závěrečné titulky jsme viděli za nějakých deset hodin, stále nám však zůstává několik nesplněných výzev. Ostatně když mě zrovna dcera nepotřebuje, bavím se hledáním skrytých sběratelských předmětů, paltinová trofej je motivací i pro dospělé.

Celkově lze tedy konstatovat, že Paw patrol World je nejen zatím ta nejlepší hra s Tlapkovou patrolou, díky pohodové náplni a především možnosti hrát ve dvou jde pro předškolní děti o ideální vstupní bránu do světa počítačových her.