RECENZE: Nová herní Tlapková patrola se dětem se líbí, ale ta cena

Tlapková patrola, správný směr vždy mají. V Adventure Bay může nastat problém zlý. Ryder a tlapkový tým všechno zachrání. Marshall, Rubble, Chase, Rocky…

Pokud vám znělka výše nic neříká, děkuji vám za zájem a ušetřím vám čas. Dál už číst nemusíte. Tlapková patrola je dětský animovaný seriál, který v posledních letech slaví u dětí ohromný úspěch. A právě jim je určena i nejnovější hra s podtitulem Mighty Pups Save Adventure Bay.

Na děti čeká celkem sedm misí. Každá začíná brífinkem v centrále, kdy je Ryder krátce seznámí se situací, následně vybere dvě štěňata, která se k záchranné akci hodí, přehraje se animace a začne hra. Tady bych poznamenal, že hra bohužel není lokalizovaná do češtiny, což je u hry pro malé děti celkem zásadní nevýhoda. Naštěstí je to pár vět, které jim zkrátka přeložíte.

Děti kromě tlapek samozřejmě okamžitě rozeznají všechny postavy, jako je starostka Goodwayová, které budou zachraňovat slepici a všechno nadšeně komentují. Z herního hlediska je to kombinace miniher a 3D hopsačky, a to ve velmi jednoduchém stylu.

Vypadá to tak, že se dopravíte na místo a k dispozici máte dvě štěňata. Ty se ovládají klasicky analogovou páčkou, dál už je třeba jen tlačítko pro skok a aktivaci speciální schopnosti.

Jednoduché hopsání je proloženo tzv. quick time eventy, kdy je například potřeba ve správný moment stisknout tlačítko, aby se provedla nějaká akce. Musím ocenit, že hra je opravdu velmi návodná a v těchto situacích vždy přímo demonstruje, co s ovladačem dělat.

V minihrách budete odklízet například sníh z cesty nebo létat po obloze. To je mimochodem v podstatě to stejné, jen v jiných kulisách, protože páčkou měníte pozici štěněte ve třech pruzích. Dále tu je hledání ovoce, potápění či skákání přes švihadlo. Minihry se zpřístupňují postupně a lze je hrát i samostatně, což je fajn. Navíc tu jsou tři stupně výzev, což malinko prodlouží hru.

Problém je, že misí a miniher je pouze sedm. To znamená, že za odpoledne máte dohráno. To by mi asi úplně nevadilo, kdyby se hra neprodávala za tisícovku. Očekával bych buď víc obsahu, nebo nižší cenu. Herní dobu alespoň trochu prodlužují minihry, a pokud chcete, můžete zkusit plnit vše na sto procent a sbírat badge. Jinak je to vše.

Co se obtížnosti týče, hru celou dohrála dcera, které je šest let. Synovi jsou tři, ten hrál jen některé minihry, jinak s ovládáním ještě zápasil. Zejména hopsání ve 3D může být pro mladší zpočátku náročnější na orientaci. Nicméně z pohledu dětí musím říct, že jim zářila očička a hru si opravdu užily.

Z mého pohledu je to samozřejmě dojení známé značky, nicméně hra jako taková šlape. Grafika je primitivní, to ovšem odpovídá seriálové předloze. Technicky to žádný zázrak není, například na Switchi se hra zbytečně dlouho nahrává a mám pocit, že neběží ani ve 30 FPS. A na PC lidé píšou, že hra nepodporuje hraní na myši a klávesnici.

Výslednou známku proto berte čistě orientačně. Je to hra pro děti, podle kterých „je super“. V tomto ohledu jsem spokojený, v podstatě se mi líbí i struktura hry a návodnost. Zároveň ovšem vidím, že mohla být delší, nebo levnější. A také lepší.