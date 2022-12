RECENZE: Papetura je nádherná jednohubka ze světa z papíru

Papetura na první pohled vypadá jako další hra od českého studia Amanita Design, pravdou ovšem je, že ji přes šest let vytvářel polský vývojář Tomasz Ostafin, který celý svět a jeho obyvatele vyrobil z papíru. Spojovací dílek s Amanitou tu přesto je, neboť o soundtrack se postaral Tomáš Dvořák, kterého známe spíš pod pseudonymem Floex. Právě on složil hudbu například k Machinariu či Samorostu 2.

Co se Papetury týče, chopíme se ovládání bytosti Pape, která je uvězněná v jakémsi květinovém vězení. Společně s malým stvořením Turou pak unikají před monstry, která se snaží jejich svět spálit. Toto všechno jsem si ovšem musel přečíst mimo hru, protože Papetura vypráví svůj příběh beze slov. Vypravěčem je tak vlastní prostředí, případně bubliny s animací, v nichž je více či méně vyjádřeno, co se po vás chce.

Právě unikátní grafické zpracování světa, který nejprve vznikl z papíru, je největším lákadlem hry. Je to něco na mezi skutečností a surreálným snovým světem. Umělecký zážitek podtrhují hrátky se světlem, například když se celá obrazovka rozsvítí či naopak pomalu potemní.

Co se herní stránky týče, zpočátku jsem si myslel, že je to hra trochu ve stylu Limba, nicméně chyba lávky. Papetura je adventura okořeněná pár akčnějšími pasážemi. Adventurní část je klasická: přinesete požadovanou věc a na oplátku dostanete nějakou jinou. Případně něco aktivujete. Řada hádanek vychází z prostředí a vyžaduje správné načasování.

Hra je poměrně logická, přesto jsem měl drobný zásek například kvůli tomu, že jsem přehlédl, že se dá jít na jednom místě do další obrazovky. Když už jsem u záporů, těch drobných je víc. Asi by nebylo od věci, kdyby postavička chodila přece jenom o trochu rychleji. Příběh ani postavy se nijak nerozvíjí, zhruba dvouhodinová herní doba je tak za mě optimální herní zážitek. Ostatně je fajn, že i takové hry vznikají.

Nejsilnější stránkou hry je umělecký dojem. Podívejte se na obrázky nebo video – a pokud se vám líbí to, co vidíte, jděte do toho. Ovládání na Switchi je bezproblémové.