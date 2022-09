RECENZE: Pac-Man World: Re-Pac je retro 3D hopsačka v novém kabátku

V intru sledujeme, jak Toc-Man se svými posluhovači unese Pac-Manovu rodinu, která právě chystala oslavu jeho narozenin. Na Pac-Manovi samozřejmě je, aby všechny zachránil, což znamená, že ho čeká šest tematických oblastí, jimiž ho budete muset provést. A to je vše.

Příběh je stejně jednoduchý jako hra samotná, čím nenarážím na obtížnost, ale nepříliš nápaditý design úrovní. Obtížnost je naopak celkem retro, takže pro malé děti, které si mohou v klidu zahrát třeba Kirby and The Forgotten Land, vskutku není.

Pac-Man World: Re-Pac je klasická 3D hopsačka, v níž kromě rychlých prstů potřebujete také správně časovat své akce, ať už to jsou sekvence s výstřely z děla, pohyblivé laserové paprsky či oheň z chrličů. Budete přepínat tlačítka, měnit svoji podobu, sbírat ovoce a také písmenka P A C M A N.

Pokud vám 3D hopsačky nejsou cizí, hru pokoříte za nějakých šest hodin, nicméně pokud chcete vyzobat všechna skrytá zákoutí v úrovních, k čemuž je hra jako stvořená, herní doba se prodlouží. Na zisk některých bonusů zkrátka máte jen jeden pokus, opakování se tak nelze vyhnout.

Pac-Man World: Re-Pac obsahuje řadu momentů, které evokují původní hru na honěnou v bludišti, což je fajn. Líbí se mi také dobře navržené souboje s bossy – v jedné úrovni je například bitva pojata jako závody ve stylu Mario Kart, což je vcelku kreativní i na dnešní poměry.

Hra vypadá i na Switchi pěkně, nicméně ani jeden z režimů, kdy jeden má držet stabilních 30 FPS a druhý s kompromisy v grafice cílit na 60 FPS, není ideální. Paradoxně v tom prvním se mi hrálo kvůli stabilnějšímu snímkování lépe.

Pac-Man World: Re-Pac ocení zejména ti, kteří hráli původní hru a chtějí si zavzpomínat na (možná) bezstarostná léta. Já osobně v tomto případě nejsem zatížen nostalgií, původní hru jsem nehrál, přesto musím ocenit, jak pěkný, s citem provedený remake to je.

Co se bohužel nedostavilo na sto procent, je zábava. Je to zkrátka jen obyčejná 3D hopsačka, která nedělá nic vyloženě špatně, ale ani nějak extra nenadchne. Ačkoli jsem velký fanoušek herního retra, tentokrát to zkrátka, aspoň u mě, nesecvaklo.

Pac-Man World: Re-Pac je živý důkaz, že herní svět se za ta léta dramaticky proměnil a v tomto případě zkrátka nestačí jen oprášit grafiku a upravit herní mechanismy. Škoda, že tvůrci raději neudělali novou hru s řadou odkazů a pomrknutí k té původní.