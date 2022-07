14 MINIRECENZÍ: Nadílka z Pac-Man Museum+ potěší retro nadšence

Je to už celých čtyřicet dva let, co se v arkádových hernách poprvé objevil žlutý žrout s nekonečným apetitem, kterého podle částečně snědené pizzy vytvořil legendární vývojář Toru Iwatani. Od té doby uplynula dlouhá doba, technologie pokročily a Pac-Man se vrátil ještě nesčetněkrát. Ne vždy to přitom bylo prohánění v bludištích jako u originálu.

Kompilace Pac-Man Museum+ je toho dokonalým důkazem. Nabízí hned čtrnáct Pac-Manových dobrodružství, z nichž drtivá většina spadá do ranku retro titulů. Pokud tedy máte rádi pařby za staré školy, jste v této arkádové herně na správném místě. Doslova. Menu hry je totiž zpracováno formou interaktivní arkádové herny. V ní se můžete s Pac-Manem procházet, hrát na coin-opech, v jukeboxu pouštět hudbu, měnit tapety nebo se časem potkávat s duchy a dalšími postavami ze série. Některé tituly jsou zpočátku zamčené.

Arkádová herna vás vítá

Jejich zpřístupnění však není složité. Odemknete je hraním ostatních her. U nejstarších titulů oceníte možnost zvětšení obrazu nebo zapnutí CTR filtru, který připomene éru televizorů těžkých jako prase vykrmené na zabijačku. U některých starých her je dokonce přidáno ukládání mezi levely, což též potěší. Za hraní na coin-opech musíte platit mincemi. Jenže těch je dostatek a další získáte za úspěšné hraní.

Bez nadsázky lze napsat, že za každé druhé lepší hraní budete odměněni. Titulů je v Pac-Man Museum+ celkem čtrnáct. Jak už tak u nás bývá zvykem, neodbudeme vás jednou hromadnou recenzí. Naopak rozebereme, rozpitváme a na zub se pořádně podíváme každé videohře, kterou tato – z našeho pohledu retro maniaků atraktivní – kompilačka obsahuje. Jste připraveni na výlet s Pac-Manem do minulosti?

Pac-Man

Pac-Man v Pac-Man Museum+ Pac-Man v Pac-Man Museum+

Rok vydání: 1980

Hodnocení: 90 %

Klasika, která nestárne! Nepopiratelným důkazem toho je, že tato dvaačtyřicetiletá arkáda je skvěle hratelná i dnes. Její koncept je přitom až primitivně jednoduchý. Nenažraný Pac-Man musí pozřít všechny bodíky v bludišti a získat k tomu co nejvyšší skóre. Tomu může dopomoci i pozřením bonusového ovoce. Pac-Man však není v bludišti sám. Ohrožují ho duchové, kterým se musí vyhýbat. Výjimkou jsou situace, když sní super kuličku. V tu chvíli může žrát i duchy. Jednoduché, zábavné, návykové. Prostě nepopiratelná klasika videoher!