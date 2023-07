RECENZE: Mysteriózní Oxenfree 2 si užijete víc, pokud neznáte jedničku

Na první díl z roku 2016 si vzpomínám moc dobře. Sama o sobě to byla povedená indie hra s osobitým vizuálním stylem, hororovou atmosférou a pěkným soundtrackem. Vedle toho však na mne zapůsobila i svou opravdu nenáročnou hratelností, díky čemuž se vlastně dala doporučit i těm, kteří jinak moc her nehrají. Hra se dá hrát dost pasivně, a dokonce vás i odmění achievementem ze to, že během celé hry neřeknete vůbec nic.

Proto mi udělalo radost, když se po o něco slabší Afterparty z roku 2019 (viz naše recenze) pustili autoři z Night School Studio do přípravy druhého dílu. Příprava Oxenfree 2: Lost Signals se sice protáhla, hra měla vyjít už v roce 2021, nakonec bylo nutné přičíst ještě další rok a půl. Během této doby navíc Night School Studio koupil Netflix, byť se tím zatím pro samotné autory nic moc nemění a hra i nadále vychází pro všechny dostupné platformy. Navíc je právě i v předplatném Netflixu (viz boxík níže).

Děj druhého dílu nás zavede na ostrov v blízkosti toho, kde se odehrál první díl. Hry jsou pochopitelně tedy i propojené, byť autoři v oficiálním popisu ujišťují, že jde dvojka hrát i bez znalosti prvního dílu. Osobně si myslím, že je zkušenost s jedničkou velkou výhodou. Navíc si myslím, že zrovna v případě Oxenfree neplatí tvrzení „nové je lepší“, ale to už možná trochu předbíhám.

Každopádně se dá říci, že pokud jste jedničku hráli, prakticky nic vás na dvojce nepřekvapí. Hra funguje úplně stejně, pořád jde o „2,5D“ grafiku, pořád je hlavní náplní hry chození sem a tam za úkoly a konverzace, ve kterých volíte dvě nebo tři různé možnosti (a nebo mlčet), pořád je tu ladění stanic na kapesním rádiu.

Jedinou novinkou je tak v podstatě rozšířená možnost vaší vysílačky, kde můžete podobně jako v kapesním rádiu měnit stanice a podle toho i mluvit s lidmi, na které jste doposud získali kontakt (odpovídající danému kanálu ve vysílačce). Ty nahrazují o něco menší rozmanitost společníků oproti prvnímu dílu.

Hrát budete nyní za Riley, která dorazí na ostrov Camena jako pomocnice ke zdejšímu týmu výzkumníků studujících paranormální jevy. Rychle narazíte na vašeho hlavního společníka, Jacoba, se kterým budete následně prozkoumávat ostrov a rozplétat záhady tohoto místa. Každopádně se připravte na to, že Jacob vydá svou upovídaností za deset společníků z jedničky.

Rozhodně je fajn to, že autoři spravili snad největší neduh jedničky, a sice plynulost konverzací. Už se vám nestane, že volbou jedné z možností skočí vaše hrdinka do řeči někomu jinému, nebo dokonce začne mluvit přes ostatní. Hra už nyní ví, jak správně dialogy řadit a vždy počká na vhodný moment. To platí i pro přechody mezi jednotlivými sekcemi ostrova, kde na sebe také konverzace plynule navážou.

Co mě naopak trochu vytrhávalo z jinak opět povedené hororové atmosféry hry, byly neustálé nahrávací obrazovky. Těch je podle mého vkusu možná až zbytečně hodně, přitom vlastně nechápu, proč je v dnešní době ještě nutné kouskovat relativně nenáročné hry na tolik samostatných segmentů s hromadou nahrávacích obrazovek mezi nimi.

Hlavní vliv na atmosféru hry však má právě zkušenost z prvního dílu. Oxenfree 2: Lost Signals se vlastně skoro vůbec nesnaží vymyslet něco nového a pouze přinejlepším rozvádí koncepty z jedničky o trochu více. A to včetně veškerých hororových pasáží, u kterých jsem měl už vždy pocit, že jsem je již v podání autorů z Night School Studio jednou viděl. Efekty pokažené videokazety, rozladěná hudba, duchové skládající věty z náhodných televizních nahrávek, všudypřítomný motiv trojúhelníků, všechno je tu znovu.

Když jsem tedy nejprve četl, že by hra měla být hratelná samostatně, tak jsem pak při hraní pochopil, že by vlastně i možná sami autoři byli rádi, kdybyste předchozí díl neznali. Spousta zajímavých a osobitých prvků hry by pro vás byla nová, a ne jen „víc Oxenfree“.

Tím samozřejmě nechci říci, že by nášup toho, co fungovalo už v prvním díle, byla vyloženě špatná věc. Není. Hra však působí spíše jako sázka na jistotu: na to, že pokud se vám líbila jednička, tak v podstatě plynule pokračujete druhým dílem, a zážitek si tak dvojnásobně protáhnete. Po Oxenfree 2: Lost Signals vlastně ani nikdo nechtěl, aby postavilo celý herní koncept na hlavu. Ale zároveň mohla hra přidat o trochu víc, než jen novou mechaniku vysílačky s kanály a pár nových puzzlů.