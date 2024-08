RECENZE: Once Human ukazuje apokalypsu ve znamení mimozemské invaze

Asie je mentalitou na hony vzdálená té evropské. Snad proto je pro nás jejich tvorba tak atraktivní. Každá země má navíc svá specifika, která se odráží i na samotné tvorbě. Čína má také specifikum. Co se jí líbí, to zkopíruje. Ať už jde o auta, Lego, historické památky nebo elektroniku, nic není v bezpečí. Kopírování neunikly ani hry. Často jsou k nerozeznání od západního originálu.

Once Human je také vykradačkou snad úplně všeho, co se autorům z NetEase líbí. Na rozdíl od typických bezinvenčních čínských kopírek však Once Human dovedl spojením všech možných zdrojů inspirace vytvořit zajímavý a návykový titul, který by mohl mít zářnou budoucnost. Paradoxně, jeho MMO free 2 play model je jak požehnání, tak i prokletí. Co je ovšem příjemné překvapení? Na to, že titul rovnou začal u tolik „oblíbeného“ modelu, není žádná narychlo vytvořená rychlokvaška, právě naopak.

Once Human je směsice všeho, témat i her. Vyjmenovat všechny zdroje inspirace by dalo zabrat, protože už v prvních pár minutách lze rozpoznat: Death Stranding, Stranger Things, Control, SCP, Ghost Wire Tokyo. I když jde o čínskou hru, tak je cítit silná inspirace japonskou herní estetikou. Vyjmenované zdroje inspirace jsou jen to, co na vás dýchne v první tutoriálové hodině, zakončené blízkým seznámením s populárním výtvorem Trevora Hendersona – Siren Headem, zde spíš Antenna Headem. Seznam očividné inspirace zuřivě bobtná po celou dobu hraní.

Hra je zasazena v post-apo světě, který zpustošila světová organizace Rosetta svými nedbalými experimenty s dimensionálními bránami. Zadělala tak na průšvih biblických proporcí. Na zem se začaly valit monstrozity rozličných schopností, počtů končetin a chapadel. Říká se jim deviace, jsou to prakticky SCP či paranaturální entity z Control. Už to by stačilo k výživné apokalypse, ale z portálu uniklo ještě něco, látka známá jako hvězdný prach. Vše živé začala mutovat na deviace a z lidstva zbyly jen hrstky přeživších. Šance lidstva ovšem úplně neuhasla. Vznikl odboj, Mayflies, nadlidé, či metalidé, kteří nejenže jsou vůči negativním účinkům hvězdného prachu imunní, mohou ho dokonce využívat ve svůj prospěch.

Once Human startuje jako každé jiné MMO – výběrem postavy. Možností, jak charakter upravit, je dost, a u ženských hrdinek dokonce nechybí možnost měnit velikost poprsí. Za to vývojáře chválím, takový smysl pro detail je důležitý.

Probudíte se po dlouhém spánku, jste jedním z Mayflies. Možná jste před pohromou žili normální život, ale na ten si nevzpomínáte. Nejistě kráčíte do pustiny, rozvráceného světa, kde se přeživší tísní v malých provizorních přístřešcích. Něco tady ale nesedí, a tentokrát nemyslím hrůzy pokřivující realitu, ale něco víc pozemského. Čína má očividně trochu jiný názor na apokalypsu a survival v divočině nežli zbytek světa.

Přelidněná pustina

Tím, že se autoři rozhodli o MMO, si na sebe upletli pořádný bič. Možná si pamatujete na parádní MMORPG pecku od FunCom – Secret World. Hra si prošla bouřlivým životem od pouze pro předplatitele, od kup a hraj až k free 2 play. Once Human je tak trochu ideovým nástupcem.

Once Human Once Human

Myšlenka Secret World byla, že všechny konspirační teorie jsou pravda. A tak se autoři vyřádili a hodili vedle sebe mimozemšťany, duchy, démony, kosmický horor i sci-fi. Šlo o unikát, na který v jeho původní inkarnaci nedáme doma dopustit. Secret World byl v době svého rozmachu skvělý, ale nikdo nechápal, proč je vlastně MMORPG. Hra to nepotřebovala. Šlo o téměř klasickou příběhovou RPG, která se dala v pohodě hrát sólo nebo v kooperaci s pár hráči. Once Human by také vůbec nemusel být MMO. Skvěle, a troufám si říct i lépe by fungoval jako co-op pár hráčů, a když už mermomocí online, tak spíš volit nepřímou socializaci se zbylým světem jako v Death Stranding či Wild Hearts.

Do atmosféry totiž přemíra hráčů – nucený masivní multiplayer – hází pořádné vidle. Aktivitu ostatních vidíte všude. Nebezpečnou pustinu si nepředstavuji jako chatovou oblast hráči postavených domků, táhnoucí se od startovní lokace kilometr do všech směrů. Nepomáhají ani cesty lemované dočasnými tábory – respawn pointy ostatních hráčů, plevelících cestu k bossům. To nevypadá jako boj o záchranu reality, ale jako Woodstock. Číňané postavili Kaulung, takže mají jinou představu o denzitě obyvatelstva. Vypadá ale nepatřičně, když v rámci lore a world buldingu NPC živoří ve „městech“, která mají sotva pár domečků, a vy žijete v luxusní „nebezpečné“ vilové oblasti v divočině.

Za pár hodin od startu máte postavenou třípatrové sídlo s filtrací vody, generátorem a garáží. Představte si, kdybyste ve The Forest po pádu letadla popošli pár metrů a narazili na vilovou čtvrť ostatních trosečníků s vodotrysky a opečovanými zahrádkami. Takhle vypadaly první hodiny mého hraní Once Human a já jsem nevycházel z údivu. Zážitek opentlený asi půl hodinovým hledáním místa, kde postavit své vlastní honosné sídlo. Problém vymizí do pár dní od startu sezony. Pak se hráči rozprostřou do otevřeného světa a už to není tak do očí bijící, ale stejně by bylo mnohem příjemnější hrát bez zbytečného narušování atmosféry.

Once Human

Hra je komplexní a na začátku přehlcující. Úvodní úkoly jsou však dobrým rádcem. Asi do dvou hodin už budete chápat systém levelování – zde memetics, naučíte se stavět, vyrábět materiály i nástroje a osvojíte si ovládání a systém deviací: útočných, pomocných i obranných entit.

Ovládání není komplikované, trochu propracovanější third person schéma. Hrdina je obratný, umí hbitě uskakovat i plachtit na svém majestátním spirituálním ptáku. Díky plachtění dostává pohyb po rozsáhlém a pestrém světě na větší zábavnosti, protože lehce překlenete i další vzdálenosti bez použití teleportu či dopravních prostředků.

Trochu škoda, že hra nemá i plnohodnotný FP. Do pohledu z vlastních očí se lze přepnout jen pro přesnější míření. Pocit z boje není vůbec špatný, ale kazí ho k uzoufání tupá AI, která je v otevřeném světě většinou pasivní. Lépe se umí vyprsit v dungeonech, kde jde obtížnost prudce nahoru. Souboje s bossy mají kolísavou kvalitu. Při hře v až čtyřčlenném týmu jsou ale i ty nejslabší bossfighty docela zábava. Rozhodně však není hra postavená na nich. Víc je o jednotlivých questech. Špičkou v originalitě jsou zakázky na odchyt nebezpečných deviací, kdy dojde k přenesení do reality.

Například v jednom vedlejším úkolu máte zneškodnit nebezpečného klauna. V jeho kapesním světě ho musíte porazit ve zvrácené hře. Ne střelbou, ale přechytračit. Když se tak stane, získáte pokémona, chci říct bojovou deviaci do své sbírky. Nejprospěšnější jsou ale deviace, které vám těží suroviny, kácí stromy nebo se starají o opravy domu. Většinu z nich získáte buď průzkumem nebo plněním vedlejších úkolů. Deviace ale potřebují i trochu té pozornosti a péče, a toho docílíte splněním podmínek pro jejich spokojenost. Ve hře je i mimo příběhových úkolů spousta akčního rozptýlení – náhodné eventy či přátelské PVP na body.

Hra má sice survival mechanismy, ale zbytečně netrýzní. S plným žaludkem a dostatkem tekutin unesete víc a máte i rychlejší doplňování staminy. Je tedy dobré mít u sebe nějaký ten žvanec a dostatečně pít. Protože se hra nebojí kosmického hororu, tak je tu i zohledněna příčetnost. Čím víc vám šibe, tím méně můžete doplnit zdraví. Z traumatického zážitku se můžete vyspat doma v posteli, a tím doplnit zdraví i příčetnost, anebo si lupnout léky na hlavu a vydržet v divočině o něco déle. Tak jako tak se ale budete do svého domku pravidelně vracet.

Palác v divočině

Stavění vlastního postapo domku snů je asi to nejzábavnější na celé hře. Víc času jsem trávil zvelebováním svého nedobytného hradu než bojem s nepřáteli. Dům můžete libovolně přesouvat jedním klikem z lokace do lokace bez jakéhokoliv postihu. Lze si tak svůj „barák“ táhnout do stále nebezpečnějších oblastí světa, a tak i mít rychlý a pohodlný přístup k pokročilejším materiálům. Příjemně rozmanité je i prostředí. To obsahuje snad všechny myslitelné biomy – mírný pás, mokřady, tropy, poušť i hory. S velkou mapou je ovšem jasné, že ne vše je do detailu perfektní. Rozvržení interiérů mnoha budov je podobné jako vejce vejci.

Once Human Once Human

Hra i lehce koketuje s tower defense. V memetikách si lze odemknout pasti a automatické zbraně, které můžete postavit jen na svém pozemku. Smysl to dá, když se pokusíte rafinovat vzácnou substanci, která se mění na jedno z herních platidel. Pak se nestačíte divit, jaká horda skoro nezničitelných potvor vám v tom přijde zabránit. Pokud podceníte obranu, z domu vám zbudou třísky a z rafinátoru jen kouřící šrot.

Vlak, který nikdy neujede

Once Human je povedený, nicméně i tak se mu nevyhnula kontroverze. Tím nejošemetnějším je čistka serverů po šesti týdnech. Tedy tak trochu. Vaše postava se nepropadne do zapomnění. Pouze její zkušenosti a postup, nabraný při průchodu šestitýdenní sezonou. Při startu nové jste tabula rasa, nepopsaná deska. Můžete jít zase jinou cestou a otevřít si jiné memetiky na stromě dovedností. Zde se nejlépe zužitkuje hraní s přáteli. Každých pět úrovní vybíráte speciální „perk“. Například, že každé vámi vyrobené vybavení bude kvalitnější, budete mít rychlejší rafinaci materiálů, kvalitnější kuchařinu, silnější ránu, lepší psychickou odolnost. Nabízí se tak možnost specializace v rámci gildy – hive. A rychlejší levelování specializací. Jeden kovář, další expert na výrobu zbraní, jiný machr na pušky a tak dál.

Po čistce serveru ale nepřijdete o vše. Vaše hmotné bohatství můžete uložit do Eternal land, roviny bytí prosté času. Zde si za jistý poplatek herní měnou můžete syslit zásoby do dalších sezon. To, že přijdete o svůj šestitýdenní postup, zabolí. Na druhou stranu se tak otevírá každých šest týdnů příležitost novým hráčům. Podmínky budou téměř stejné pro nováčky i starousedlíky. Jednotlivé stupně dovednostních stromů i obtížnější lokace se odemknou až s pokročilejšími kapitolami, což je další brzda proti přílišnému pokroku v rané fázi hry. Ač jsem stále v rozpacích, zda je systém dobrý, nebo ne, jistým uklidněním jsou slova tvůrců. Každá sezona by měla být jiná, trochu jiná mapa, jiný příběh i styl hry. To, jak moc odlišné sezony opravdu budou, ale zatím není jisté. Měli bychom se však určitě dočkat jak PVE, tak i plnohodnotných PVPVE serverů.

Monetizace?

I když je hra free 2 play, zatím to nevypadá, že by studio NetEase mělo potřebu agresivní monetizace. Once Human se dá hrát v pohodě zdarma a ani vás nenapadne, že by vás něco limitovalo. Je to až podezřelé a není divu, že se vyrojila spousta konspiračních teorií, které tvrdí, že má v sobě Once Human škodlivý kód, aby vás mohla Čína špehovat. Všechny ty loot boxy, game pass a trocha toho fomo je vkusně zanořená ve svém menu a jde hlavně o kosmetické doplňky. Všechno ostatní lze získat hraním, plněním výzev a eventů.

Once Human

Hra ani není založena na grindu, jak je u asijských MMO zvykem. Zkušenosti získáváte rychle a materiály lze v pozdějších hodinách těžit za pomoci vašich ochočených deviací, i když zrovna nehrajete. Pokud se rozhodnete plnit speciální úkoly, dané pro konkrétní kapitolu sezony, budete se v memetických bodech vyloženě topit.

Když kolečka vržou

Kde Once Human hodně pokulhává, je optimalizace. Grafika byla pár dní po startu okleštěná, takže vypadá ještě méně vábně a je nemalé procento hráčů, kterým titul nejde vůbec spustit. Při testu jsem hru zprovoznil na dvou počítačích ze tří. Do toho stále autoři neopravili bug s němými postavami. Postavy jsou jednou úplně němé, druhý den mluví a třetí zase jen „dělají kapra“. Upovídaný by měl být i váš charakter, ale ten mi nevydal hlásku za celou dobu, a tak čučíte na němého protagonistu, jak zuřivě trhá hlavou a gestikuluje jako by cosplayoval Master Chiefa z prvního Halo. Nevychytané je trochu i hraní v kooperaci. Dopředu je třeba se dohodnout, na jakém serveru budou všichni hrát, lze cestovat mezi jednotlivými „světy“ v rámci serveru, ale ne mezi servery samotnými.

Hudba zaslouží jedině pochvalu. Od klasické po metal. Při jízdě ve vozidlu tak můžete drtit potvory za zvuků vám libé hudby a aspoň co do metalu jde o chytlavé progresivní a nu-metalové kousky ve stylu Fear Factory nebo Coal Chamber, které se do post-apo prostředí perfektně hodí.

Once Human je příklad férové free 2 play hry. Nesnaží se z vás tahat peníze za každou cenu a odmění vás za to, když splníte nějakou tu výzvu. Je to hra, která chce, abyste ji hráli a bavili se u toho. Chvályhodný přístup NetEast trochu stíní technický stav hry a fakt, že by fungovala po všech stránkách mnohem lépe, kdyby se úplně vykašlala na masivní multiplayer a dovolila komornější zážitek. Jak to asi bude s dalšími sezonami? To teprve zjistíme. Pokud však hledáte originální příběhovou MMO, tak Once Human určitě dejte šanci.