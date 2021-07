RECENZE: Olympic Games Tokyo 2020 je zábavná kolekce miniher

Jsem „herní pamětník“, věnoval jsem se videohrám v době, kdy bylo slovo pařan ještě moderní a cool. Tím pádem mám bohaté zkušenosti i s desítky let stařičkými hrami inspirovanými olympijským kláním, které byly vystavěny na jednoduchém principu. Po zájemci se většinou chtělo, aby zběsile bušil do klávesnice, což obvykle stačilo k úspěchu.

A pro mě dobrou zprávou je, že i modernější videoherní projekty, které ztvárňují olympijské hry, v oblasti základních mechanismů přehnaně neexperimentují. Ani nejnovější přírůstek Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game neriskuje a stručně řečeno jde o mix několika miniher s velmi jednoduchým ovládáním.

Disciplín jsou nějaké dvě desítky od klasik jako běh nebo skok do dálky až po více „exotické“ sporty, jako je sportovní lezectví nebo jízda na BMX kole. Drtivá většina miniher je záležitostí na pár minut s tím, že je nutné si projít čtvrtfinále, následuje semifinále a poté boj o medaile. Snad jediným sportovním odvětvím, které zabere trochu víc času, je baseball, jinak jde skutečně o záležitosti, které skončí dříve, než se nadějete.

Které sporty si vyzkoušíte? Hra vyšla v Japonsku už v roce 2019, celosvětové uvedení proběhlo o dva roky později s tím, že mezitím přibylo několik disciplín. Aktuálně jsou tak k dispozici následující sporty (některé jsou nabízeny jako dvouhra, tak i čtyřhra): Běh 100 metrů Překážkový běh 110 metrů Štafeta 4x100 metrů Skok do dálky Hod kladivem Plavání volný způsob 100 metrů Plavání polohový způsob 200 metrů Baseball Basketbal Plážový volejbal Box BMX racing Fotbal Judo Ragby Stolní tenis Tenis Sportovní lezení

To jistě není překvapením pro ty, kteří mají s předchozími adaptacemi olympijských her zkušenosti. Tyto herní projekty nemají větší ambice než být bleskovou zábavou, která vám zkrátí dlouhou chvíli, případně poslouží, pokud budete chtít zabavit kamarády na party něčím, co nemá náročná pravidla a ovládání a dohrání nezabere moc času.

Reflexy, šikovnost nebo reflexy i šikovnost

Ovládání je opravdu velmi přímočaré a hra vám ho vysvětlí doslova za pár sekund. Některé disciplíny sázejí na klasické „ničení tlačítek“. Jednoduše budete muset co nejrychleji tisknout určitý ovládací prvek. Jiné sporty preferují dobré reflexy, kdy je nutné stisknout/uvolnit tlačítko ve správný okamžik. Určité disciplíny jsou kombinací obojího.

Ale nikdy nejde o komplikované ovládací schéma, speciálně pak s ohledem na to, že je vám ukázáno před startem, co máte dělat. Často se objevují ovládací prvky na obrazovce i během samotného sportu, takže je v podstatě nemožné, abyste nevěděli, co si počít.

Ovšem uspět, to už je trochu něco jiného. Zdolat čtvrtfinále je většinou velmi jednoduché, semifinále už žádá trochu snahy a boj o medaile je někdy docela oříšek. Olympic Games Tokyo 2020 má totiž další společnou věc s „prehistorickými“ olympijskými hrami. Některé disciplíny jsou snadné, ale u jiných je docela náročné (a nezábavné) uspět.

Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game

Dojde tak k běžnému jevu v případě podobných projektů a to, že si vyberete pár disciplín, které vám vyhovují a na ostatní se po chvíli vykašlete. Ostatně, chybí příběhový mód, takže nic nebrání tomu věnovat se jen sportovním odvětvím, které vás baví a ostatní ignorovat.

Je zřejmé, že vývojáři ve studiu Sega některým sportům věnovali větší péči než ostatním, to se odrazilo na jejich zábavnosti. Částečně samozřejmě hraje roli hrají sympatie hráče k určitým disciplínám, ale z objektivního úhlu pohledu se dá prohlásit, že je tu několik sportů, které jsou nezáživné, i když jste sebevětším fandou daného sportovního odvětví. Například ragby vás asi zaskočí. Stávalo se mi například to, že jsem sebral soupeři míč, on mi udělal ihned to samé, já mu to oplatil a takhle se to dělo neustále dokola a nakonec to skončilo tak, že jsme se skoro nehnuli z místa a pořád se jen přetahovali o míč.

Někdy je nezbytné nejen tisknout tlačítka ve vhodný okamžik, ale například je nutné kontrolovat množství staminy. V určitých momentech už to trochu popírá hlavní účel Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game, a to být kolekcí jednoduchých miniher, protože si musíte ohlídat hned několik různých aspektů.

Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game

Na druhou stranu, najdete tu i disciplíny, do kterých se zapojíte minimálně a o většinu činností se stará umělá inteligence, což je v případě určitých sportů fajn, protože umělá inteligence obstará i nudné činnosti. Jindy je to ke škodě věci, protože budete ochuzeni o zábavné aktivity. Naštěstí v případě dostatečného množství disciplín se podařilo najít rovnováhu mezi zapojením hráče a asistenci umělé inteligence.

Zábava pro celou rodinu, v dobrém i ve špatném slova smyslu

Když dojde řeč na vizuální pojetí hry, tak je ihned jasné, že jde o záležitost, kterou si má užít každý člen rodiny. Grafika je svým způsobem dětinská, postavičky evokují infantilní avatary, které velmi dobře znají vlastníci konzolí. Dobrou zprávou je, že je možné docela si pohrát se vzhledem svého sportovce, takže pokud máte zájem, aby vypadal jako vy, není problém. K dispozici jsou i různé kostýmy, včetně vzhledu Sonica, maskota společnosti Sega, nechybí šance vylepšit určité schopnosti postavy jako je rychlost.

Vizuální pojetí není ničím, co by vysloveně oslnilo, ale je naprosto dostačující pro hru podobného ražení. Děti budou nadšené a dospělí se lehce pousmějí při pohledu na sportovce s nepřirozeně velkou hlavou a mini tělem.

Zvukové efekty a hudba jsou slušným standardem, který vás asi ničím nepřekvapí, ale vlna potlesku během úspěchu je příjemný zvuková kulisa, která potěší. Naopak zklame to, že při přebírání zlaté medaile neznějí národní hymny a ani žádná podobná hudba, která by vás chytila za vaše vlastenecké srdce.

Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game

Asi je vám jasné, že tato záležitost je primárně určena pro více lidí. Ne, že byste si ji nemohli zahrát sami, ovšem co si budeme povídat, vítězit (nebo prohrávat) proti umělé inteligenci zdaleka neuspokojí tak, jako když se vzteká živý protivník, protože jste mu to natřeli. A jak bylo řečeno, chybí příběhová kampaň, pouze možnost zkusit jednotlivé disciplíny (na ostro nebo v podobě tréninku), takže není moc důvodů, proč se do Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game pouštět jako sólista. Pozitivní zprávou je, že je dostupný lokální multiplayer pro dva lidi a online multiplayer až pro osm lidí.

Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game jsou klasickou party hrou. Několik snadno pochopitelných miniher, díky kterým se vyřádíte, jednoduchá grafika a zacílení na multiplayer s tím, že samotáři jsou odsunuti na druhou kolej.

Jestli hledáte něco pro zabavení vašich dětí nebo „blbinu“, která zachrání skomírající náladu na večírku, jde o dobrou volbu, ale jinak vás může hra nechat chladnými. Tedy, je tu ještě jedna skupina, která by Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game mohla ocenit (a do které spadám já), a to lidé, kteří jsou sice líní a fyzicky nezdatní, ale touží zažít atmosféru olympijských her nejen jako divák. A jiná možnost, jak toho docílit, pro nás asi není.