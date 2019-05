RECENZE: Chcete vážnou sci-fi pro dospělé? Observation se vám bude líbit

Mrazivá prázdnota nekonečných vesmírných hlubin dokáže v člověku probouzet pestrou paletu emocí, ale málokterá hra nebo film ji umí dostatečně důstojně uchopit.

Observation se inspiruje moderními klasikami, jako jsou Gravitace nebo Marťan, aby vás postavila do realistického scénáře na palubě Mezinárodní vesmírné stanice, kde se stala vážná nehoda. Dvojice přeživších musí rozklíčovat, jak zabránit nejhoršímu a pokud možno také odhalit, co se stalo, potažmo co znamenají podivné úkazy na palubě stanice i ve vesmíru kolem nich.

Observation Observation

Přeživší dvojicí je kosmonautka Emma Fisher a vy. Vaše postava není na stanici. Vaše postava je tou stanicí. Přesněji řečeno umělou inteligencí ovládající všechny systémy na palubě, včetně jednoduchých údržbových robotů. Vaše celé jméno zní System Administration Maintenance, ale posádka vás oslovuje poněkud familiárněji Sam. Podobnost s Halem z filmu

2001: Vesmírná odysea je určitě čistě náhodná, ačkoliv váš hlas zní skoro totožně. Vždy vyrovnaný a bez emocí, odsekávajíce strojovým klidem jednotlivé věty a slova.

Zápletka s poškozenou stanicí, která v úvodu hry potemnělá mrtvolně plachtí prázdnotou, dokonale nahrává pocitům osamělosti a beznaděje, známým z Gravitace nebo třeba prvního Vetřelce. Tomu nahrává také umírněná práce se zvukem a hudbou, stejně jako pozvolná gradace napětí, jak se Emma snaží zjistit osud ostatních z pětice kosmonautů. Sam postupně probouzí všemožné diagnostické systémy na palubě stanice a odhalujíce stále více o příčinách havárie.

Observation

Hra doslova přetéká napětím a každý zásadní příběhový zlom je skvěle podaný, takže vám po něm náležitě zatrne. Asi není potřeba dodávat, že je velká škoda si hru jakkoliv vyzradit dopředu. Doporučuji se nedívat ani na oficiální upoutávku, která toho prozrazuje zbytečně mnoho.

Pokud jde o hratelnost, autoři chtěli postavit žánrová klišé na hlavu pomocí unikátní perspektivy. A to se jim povedlo. V roli umělé inteligence, jejímž „tělem“ je celá stanice a všechny dálkově ovládané stroje v ní, máte unikátní prostředky pro interakci, ale také pro rozhodování o prioritách mise. Není velké překvapení, že mise má tajné parametry a postupně budete nuceni volit mezi pokyny ze Země, cílem mise a rozkazy od Emmy.

V praxi budete přepínat mezi několika náhledy na mapu stanice, jednotlivými kamerami a podrobnějšími obrazovkami konkrétních systému od trackeru pozice a stavu posádky přes ovládání komunikačního systému až po práci s motory.

Observation Observation

Naprosto zásadní složkou atmosféry celé hry je audiovizuální provedení všech vámi ovládaných systémů a menu. Zde se opravdu nezapře, že na hře pracovalo několik lidí z týmu Alien: Isolation, jelikož většina menu má stejný „analogový“ styl, dokonale sedící k mezinárodní stanici, která byla stavěna několika světovými národy v průběhu mnoha let. Všechno bzučení, zrnění a jednoduchá grafická ikonografie dokonale zahrají na nostalgickou strunu všem, kdo mají rádi klasická sci-fi typu Vetřelec.

Kromě nutnosti „pohybovat“ se interiérem i exteriérem stanice po boku Emmy a snahy o její podporu budete muset především řešit všemožné puzzly, které představují jádro hratelnosti. Ať už jde o uvolnění zablokovaných klapek modulu ve správné sekvenci, vybalancování napětí v reaktoru nebo analýzu skenů blízkého i vzdáleného vesmíru, každá hádanka má unikátní provedení a mechaniku.

Překvapivě pozitivním rozhodnutím ze strany autorů bylo nedat vám občas žádnou nápovědu, takže si musíte na ovládání a mechanismy dané výzvy přijít sami. To jen prohlubuje pocit osamění a odcizení uprostřed lhostejné prázdnoty vesmíru.

Observation

Pokud bych měl vypíchnout slabiny hry, musím přiznat určitou technickou nedokonalost ve zpracování postav. Vzhledem k tomu, že Emma často zírá do kamery zblízka a v detailu, určité aspekty jejího modelu a animace narušují jinak vysoce realistický dojem ze hry jako celku. Není to nijak strašné, ale prostě tomu kousek chybí.

Mnohem víc mě frustrovaly pasáže v exteriéru okolo stanice, jelikož jsem se v nich až příliš ztrácel. Docela mi zabralo, než jsem se naučil orientovat. Nějaké to navádění na bod označený na mapě, což funguje uvnitř stanice, by pomohlo.

Také stojí za zmínku, že jde do značné míry o zážitkovou hru s omezenou hratelností. Někdo by ji mohl označit za walking simulator nebo interaktivní film. Pokud k těmto věcem máte odpor, nemusí vám Observation sednout. Pokud se vám líbila Soma nebo Subnautica, budete se cítit jako doma.

S ohledem na napínavou povahu příběhu je velká šance, že jej zvládnete na jedno večerní posezení. Zabere vám to zhruba pět hodin, hra stojí zhruba pět set korun. Zároveň je na palubě stanice poschovávaná slušná zásoba všemožných skrytých záznamů a nápaditých easter eggů, takže je dobrá šance, že si vše budete chtít dát podruhé a odhalit všechny detaily příběhu. Nemluvě o tom, že jakmile už jednou znáte pointu, je zajímavé sledovat příběh a cestu k ní znovu, ze zasvěceného pohledu.