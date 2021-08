RECENZE: No More Heroes 3 baví akcí i humorem, nudí otevřeným světem

Představte si, že jste malý kluk, který v lese narazí na malého mimozemšťana, říkejme mu FU. Svého nového kamaráda ukryjete před vládními agenty, vytvoří se mezi vám pouto a nakonec mu pomůžete vrátit se domů. FU vám slíbí, že se za dvacet let vrátí. Střih. O dvacet let později šéfujete úspěšné společnosti. A váš kamarád z dějství se skutečně vrátí. Problém je, že chce ovládnout Zemi. A právě tady přichází na scénu zabiják Travis Touchdown, který se musí probít skrze galaktický žebříček superhrdinů a zachránit nás všechny.

Dobrá zpráva je, že příběh, vtípky, stylizace i dialogy šlapou jako hodinky. Je to krásná oslava nerdství a éry 8-bitů, která funguje podle vlastních pravidel. Nejsou to nějaké nahodilé bláboly, i když bez kontextu tak mohou působit. Minimálně je to příjemné osvěžení v době, kdy každá druhá hra musí mít přesah, zachraňují se sirotci, duše lesa či zkoumají niterné prožitky kdejakého blbce.

Rukopis excentrického SUDY51 (Goichi Suda) je zde každopádně jasně čitelný a opět stojí za to. Budete přesvědčovat starobylého mimozemšťana, který si libuje v umění, že tomu nerozumí, hra se tradičně ukládá na toaletách, veřejné záchody budete skrze minihru čistit, aby se vám zpřístupnila oblast a podobně.

Velmi spokojen jsem také se soubojovou složkou. Akční běsnění Travise je totiž čistá radost. Neohání se jen tak obyčejnou katanou, ale rovnou paprskovou. Její jedinou nevýhodou je, že se čas od času musíte zastavit a dobít jí energii. Jinak pozitiva převládají. Základní arzenál zahrnuje slabý a silný útok, skok a úhyb. Pokud ho provedete ideálně, čas se jako v Matrixu zpomalí, a vy tak máte prostor pro svá komba.

Vítaným společníkem je rukavice smrti se speciálními dovednostmi. Na začátku je to jen teleportační kop, který skvěle narušuje komba oponentů, časem pak třeba odhození ve stylu rytíře Jedi či zpomalení času. Skvělé jsou pak dorážečky pomocí analogů. Tedy takto, hra je přímo šitá na míru pohybovému ovládání, ale přiznám se, že většinu hry jsem odehrál klasiky. A úplně bez problémů.

Akce je hodně rychlá, musíte jednat instinktivně, na nějaké přemýšlení není moc čas. Na každého protivníka platí trochu jiná taktika. Problém samozřejmě je, když vám hra nakombinuje nějakou pěknou sestavu. A pak jsou tu jako vždy fantastické souboje s bossy.

Méně už mě potěšila část hry, v níž strávíte také dost času, a to je otevřený svět města. Ano, vím, fandové po něm volali a trojka se jasně vrací k pojetí jedničky. Problém je, že je to prostě nuda. Město jako takové vypadá genericky, jako nějaká trochu doostřenější (ale jen trochu) verze hry z PS2. Ale i grafiku bych odpustil, kdyby náplň za něco stála. Což nestojí.

Herní smyčka je následující. Potřebujete vyčistit určité oblasti města od nepřátel. Pak musíte našetřit dost peněz, abyste se mohli kvalifikovat ke každému zápasu v galaktickém žebříčku. Takže kromě bojů budete plnit i různé aktivity ve městě. Kromě sbírání kartiček tu jsou minihry jako sekání trávy či sběr odpadků, a to samozřejmě na více kol, kdy každé další přidává na obtížnosti. Do hry to tak nějak sedí, problém je, že toto si zahrajete jednou, možná dvakrát. Ale pak už to moc vidět nechcete. Tedy alespoň já ne.

Když už nic, pochválil bych tak alespoň jízdu na motorce, ta je neskutečně cool. Nebo souboje v robotickém obleku. Zmínit bych měl ještě postupné vylepšování schopností či možnost ovlivnit svoje staty pomocí čipů. Měnit lze i oblečení, nicméně grafika je, jaká je, takže to nějaké terno není.

Na No More Heroes 3 jsem se těšil a relativně nedávný Travis Strikes Again: No More Heroes mě namlsal. Ale bohužel, už to tam není, doba se od éry Wii hodně změnila. Za styl, humor i akci dávám za jedna, zbytek už tak slavný není. Každopádně toto je přesně ten typ hry, která může dostat 90 % i 40 %, takže rozhodnutí, které složky jsou nejdůležitější, je jako vždy na vás.