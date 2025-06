Switch 2 je na poměry Nintenda velmi konzervativní konzole. V historii této japonské společnosti se prozatím nestalo, že by se nástupce jmenoval stejně, jen se k němu přilepilo číslo 2. Switch 2 tyto zažité pořádky mění – naštěstí. Důvodů je několik. Původní Switch byla trefa do černého. Ačkoli zařízení postrádalo výkon konkurenčních konzolí, vynahrazovalo to hybridní funkčností a špičkovými hrami z dílny Nintenda.

Změnila se i doba. Hráči mají svoje digitální knihovny a je logické, že se jich nechtějí jen tak vzdát. Konkurenční konzole PlayStation 5 i Xbox Series X/S nabízejí zpětnou kompatibilitu, Nintendo tak moc velký manévrovací prostor nemělo. A tak tu máme Switch 2.

Konzole je na první pohled věší, úhlopříčka se zvedla na 7,9 palce. Trochu jsem se obával přechodu z původního Switche ve verzi OLED zpět na LED, ale zbytečně. Technologie za ta léta urazila kus cesty a LED použitý u původního Switche je něco úplně jiného než LED u Switche 2. Displej (1080p) dál podporuje až 120 fps, VRR a HDR.

Ačkoli Switch 2 zůstává sympaticky tenký, nárůst hmotnosti je znát. Hraji na Switchi OLED prakticky od jeho vydání a přistihl jsem se, že u Switche 2 častěji hledám nějakou pohodlnou polohu, kdy se spodní hrana o něco opírá. Hmotnost narostla z 420 g u Switche OLED na 534 g u Switche 2.

Switch 2 – cena Switch 2 se v českých obchodech prodává ve dvou verzích. Buď samostatně za 12 490 korun, anebo v bundu se špičkovými akčními závody Mario Kart World za 13 490 korun. Switch 2 Switch 2 se hrou Mario Kart World

Změnil se také způsob odepínání ovladačů Joy-Con 2. Zatímco u původního modelu se ovladač nasouval do kolejnice, Switch 2 využívá magnetické uchopení. To je o něco rychlejší a hlavně elegantnější řešení. Jednoduše stisknete tlačítko a ovladač odepnete, anebo naopak přiložíte a pomocí magnetu docvakne.

Větší velikost ovladačů Joy-Con 2 oceníte také při hře ve víc lidech, kdy se každý chopí jednoho a dáte si třeba partičku Mario Kart World. Pokud je přímo porovnám s předchůdcem, nová verze se drží a používá pohodlněji.

Switch 2 lze používat jako handheld, domácí konzoli či v režimu tabletop, kdy ho pomocí stojánku někde postavíte a s odepnutými ovladači hrajete.

Když Switch 2 spustíte, obraz je díky vyššímu rozlišení krásně ostrý. Celkově zařízení působí víc prémiovým dojmem. Navýšení výkonu se totiž týká nejen her, ale i navigace v menu či lepších nahrávacích časů. Normálně konečně působí také procházení her v nabídce eShopu, u předchůdce se vše načítalo až příliš pomalu.

Citelné navýšení výkonu ovšem logicky znamená i nižší výdrž baterie (a to i přes vyšší kapacitu oproti OLED). U náročnějších her jsem se dostal na zhruba 2,5 hodiny hraní. Záleží na intenzitě podsvícení a zapnuté wi-fi, nicméně u těch méně náročných her se lze dostat i na dvojnásobek.

Rozhraní konzole zůstalo totožné. Nintendo přeleštilo ikonky a přidalo pár animací a funkcí navíc, jako je možnost šetřit baterii. Jinak je to pořád to spartánské menu jako u původního Switche. V tomto ohledu jsem přece jen doufal, že Nintendo uvede nějakou vlastní verzi dynamických pozadí, nebo aspoň statických wallpaperů.

Switch 2 vs. Switch OLED Switch 2 vs. PlayStation Portal Switch 2 vs. PSP

Novým lákadlem je režim myši. Stačí odpojit jeden z ovladačů a položit ho hranou na stůl. Myš funguje v podporovaných hrách i v menu, kde se ovládací schéma automaticky přepne. Využití najde nejenom v různých hříčkách, například Switch 2 Welcome Tour, ale hlavně ve strategiích a střílečkách. Optimální je hrát podle předpokladu u stolu, nicméně s nějakou podložkou to jde i v křesle, a u hříček postačí i vlastní stehno.

Switch 2 – technická specifikace

Velikost 166 mm × 272 mm × 13,9 mm (s připojenými ovladači Joy-Con 2) Hmotnost 401 g, s připojenými ovladači 534 g Displej Kapacitní dotykový displej / 7,9" LCD displej s širokým barevným gamutem / rozlišení 1 920 × 1 080 / podpora HDR10 / VRR až 120 Hz CPU/GPU Vlastní procesor vyrobený společností NVIDIA Úložiště 256 GB (část bude vyhrazena systému) Rozšíření úložiště Pomocí karet microSD Express Připojení Wi-Fi 6 / Bluetooth / v TV režimu LAN Video výstup Maximální rozlišení: 3 840 × 2 160, 60 fps (podporuje 120 snímků za sekundu, pokud je zvoleno rozlišení 1 920 × 1 080/2 560 × 1 440), HDR10 Zvukový výstup Podporuje lineární PCM 5.1ch Reproduktory Stereo Mikrofon Vestavěný mikrofon (monofonní) / Potlačení šumu, potlačení ozvěny a automatické řízení zesílení Porty USB 2 porty USB typu C / Port na spodní straně slouží k nabíjení nebo k připojení k doku Nintendo Switch 2. Port na horní straně slouží k připojení příslušenství nebo k nabíjení. Audio konektor 4pólový stereofonní 3,5mm mini konektor (standard CTIA) Senzory Akcelerometr, gyroskop a senzor myši jsou umístěny v každém ovladači Joy-Con 2. Snímač jasu umístěný v konzoli. Interní baterie Lithium-iontová baterie / kapacita baterie 5 220 mAh (nelze vyjmout) Výdrž baterie Přibližně 2–6,5 hodiny Doba nabíjení Přibližně 3 hodiny

Další novinka, na níž Nintendo hodně sází, se jmenuje GameChat. Nová funkce má dokonce vyhrazeno vlastní tlačítko, což ještě usnadňuje její použití. A k čemu to je? Jednoduše se spojíte s kamarády a můžete si jen tak povídat a u toho sdílet svoji obrazovku.

Snímkování je nízké, nicméně co funguje celkem dobře, je potlačení okolního šumu, takže si lze povídat i bez headsetu na hlavě. Připojit si lze i kameru (nemusí to být jen ta oficiální), která má několik nastavení, takže může například snímat jen váš obličej. Takovéto sociální funkce dnes dávají smysl, na druhou stranu si jsem jist, že se najde nemálo těch, kteří to nevyužijí. Ale to je v pořádku.

Výhodou Switche 2 je jeho mobilita. Stačí odepnout ovladače a zahrát si můžete ve dvou třeba i v čekárně. Toto je nejoptimálnější způsob, jak používat myš, tedy na podložce pěkně na stole. Já vím, není to úplně revoluční zjištění.

Ale je co hrát? Je

Nová konzole samozřejmě potřebuje hry, které vám ji takzvaně prodají. Roli systém selleru se tentokrát ujaly akční závody Mario Kart World, které jsou příjemně povědomá a zároveň se nebojí fundamentálních změn. Skvělé na nich je, že si je můžou užít začátečníci i profíci. Možnost hrát až ve čtyřech u jedné televize z nich dělá jasného kandidáta na koupi. Recenzi Mario Kart World čtěte zde.

Mario Kart World Mario Kart World

Nintendo dál vydalo Switch 2 Welcome Tour, což je kombinace interaktivního manuálu a muzea. Tato aplikace vám vysvětlí, jak fungují použité technologie ve Switchi 2, a zároveň vám je umožní skrz řadu jednoduchých hříček vyzkoušet. Jednu vadu na kráse to má – Nintendo aplikaci nepřikládá zdarma, ale chce za ni 250 korun. Je to málo, hodně? To už nechám na vás.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Jenže Nintendo se může opřít o bohatou knihovnu svých her z původního Switche a některé už vylepšilo. Řeč je samozřejmě o 3D Zeldách, které to schytaly, že vypadají stejně. Nevypadají. Tedy ano, na malém obrázku na internetu vypadají stejně. Když si ovšem pustíte The Legend of Zelda: Breath of the Wild a pokračování Tears of the Kingdom na starém Switchi a pak na Switchi 2 ve vylepšené verzi, uvidíte ten ohromný rozdíl.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Switch 2 Edition, režim handheld

Není to jen lepší výkon, ale hlavně 60 fps a vyšší rozlišení – 1080p v handheldu a 4K v doku na televizi. Kdo tyto hry nehrál, může je v Switch 2 Edition s klidem vnímat jako další launch tituly a užít si v nich desítky hodiny.

Nezaháleli ovšem ani ostatní vydavatelé. Na Switch 2 zamířil prequel mafiánského příběhu Yakuza 0 Director’s Cut, což je ideální startovní díl pro všechny, které prozatím série minula. A to v podstatě bez kompromisů.

Dobrý dojem jsem měl také z bojovky Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition, která se téměř vyrovná tomu, co známe z velkých konzolí. Zamrzí tak jen, že v režimu World Tour šlape jen v 30 FPS, zatímco v ostatních 60 FPS.

Street Fighter 6 (Switch 2, handheldový režim)

Zkrátka a dobře, když si vzpomenu na rok 2017, kdy startoval první Switch a jeho eShop zel prázdnotou, je to neporovnatelné.

Co se nejbližší budoucnosti konzole týče, jsem optimistický. Prodeje odstartovaly fantasticky a Nintendo má v zásobě řadu dalších potenciálních hitů, ať už je velmi slibná hopsačka Donkey Kong Bananza, noví Pokémoni či Metroid Prime 4. Výkon konzole je nyní dostatečný na to, aby na Switch 2 mohla vznikat řada portů.

Pokémon Legends: Z-A Metroid Prime 4: Beyond

Nové konzole konkurence se očekávají nejdřív v roce 2027 a do té doby je Switch 2 v suchu. Pak zřejmě bude následovat scénář jako u původního Switche – pokud se bude dobře prodávat, budou vznikat porty s čím dál většími kompromisy (které by ovšem díky upscalování pomocí DLSS nemusely nakonec být tak velké jako u portů na původní Switch). Zatím je to ovšem paráda.

Yakuza 0 Director’s Cut Yakuza 0 Director’s Cut

Co se příliš nepovedlo, je situace s herními cartridgemi. Když si koupíte hru od Nintenda, víte, že na cartridgi je nahraná celá hra. Jenže výrobci třetích stran většinově sáhli po nových cartridgích označovaných jako game-key card, což je jen klíč ke stažení ve fyzické podobě. Netřeba říkat, že pro fanoušky krabicových verzí, kterých má Nintendo stále dostatek, a sběratele to je úplná katastrofa.

Není krabička jako krabička Sběratelé pozor. To, že si koupíte krabicovou verzi, nemusí vždy znamenat, že získáte cartridge, na níž bude celá hra. Klasická cartrige – Standardní cartridge, kterou vložíte do Switche 2 a hrajete. Žádný dodatečný download není potřeba. Do této kategorie spadají first-party hry Nintenda, například Mario Kart World , potvrzený je také Cyberpunk 2077 – Ultimate Edition.

– Standardní cartridge, kterou vložíte do Switche 2 a hrajete. Žádný dodatečný download není potřeba. Do této kategorie spadají first-party hry Nintenda, například , potvrzený je také Switch 2 Game-Key Card – Balení sice obsahuje cartridge, ale hra na ní fyzicky není, jen klíč ke stažení. Data je třeba stáhnout z internetu. Během hraní musí být cartridge vložená do Switche 2. Jedinou výhodou je tak možnost hru prodat nebo půjčit kamarádům. Switch 2 - game-key card Switch 2 Edition – Toto je nějakým způsobem vylepšená verze hry ze Switche 1. Na Cartridgi je hra na Switch 1 + upgrade pack na Switch 2. Někteří vydavatelé ovšem mohou vydat Switch 2 Edition hry jen formou download kódů v krabičce. Fungovat budou na Switchi (jen původní hra) i Switchi 2 (včetně vylepšení).

Toto je nějakým způsobem vylepšená verze hry ze Switche 1. Na Cartridgi je hra na Switch 1 + upgrade pack na Switch 2. Někteří vydavatelé ovšem mohou vydat Switch 2 Edition hry jen formou download kódů v krabičce. Fungovat budou na Switchi (jen původní hra) i Switchi 2 (včetně vylepšení). Download kód – V krabičce je jen kód ke stažení.

Switch 2 není revoluční konzole. Přináší nové funkce a vylepšení, ale staví na známém základu. Což je vlastně to, co většina fanoušků chtěla. Díky zpětné kompatibilitě si lze přenést svoji herní knihovnu, řada her přitom šlape lépe i bez nějakého patche. Původní Switch bych automaticky do koše neházel. Až spadne cena, je to pořád skvělá volba, jak vstoupit do světa Nintenda.

Pokud ovšem plánujete pustit se do her, jako jsou 3D Zeldy Breath of the Wild a Tears of the Kingdom, vyplatí se už hrát je na Switchi 2. Jedinou reálnou nevýhodou je tak nižší výdrž. Jinak je to vynikající konzole, která překonává původní modely prakticky ve všem. Je tu spousta drobností, díky kterým se Switch 2 používá lépe. Jsem rád, že Nintendo tentokrát vsadilo na jistotu. Ostatně proč měnit něco, když to funguje.