RECENZE: Amputace katanou v Ninja Gaiden 2 Black mají říz

Ninja Gaiden je zavedená série, která je tu s námi už od konce 80. let. První díl vyšel v roce 1988 pro coin-opy a NES. Ale výlet do minulosti si i jako retro fanatici nyní odpustíme. Teď nás zajímá rebootovaná série, která odstartovala v roce 2004 na původním Xboxu a směle konkuruje i titánovi žánru Devil May Cry.

Ale než se zaměříme na druhý díl, který původně vyšel v roce 2008 pro Xbox 360 a nyní recenzujeme jeho poslední verzi Black pro PlayStation 5, jásejme nad tím, že nás čeká regulérní čtvrtý díl. Vyjít má na konci letošního roku a spolu s původními vývojáři z Team Ninja ho kutí lidé z uznávaného studia PlatinumGames. Hlavním hrdinou tentokrát nebude Ryu Hayabusa, i když i ten bude hratelný a bude mít v příběhu velkou roli. Nováček se jmenuje Yakumo a jeho dobrodružství se bude odehrávat v očividně kyberpunkovém prostředí, což se nám líbí.

Back in Black

Maskovaný Ryu Hayabusa se vrátil v nejnovější inkarnaci druhého dílu, která si bere své jak z originálu pro Xbox 360, tak pozdější vylepšené konverzi Ninja Gaiden Sigma 2 z PlayStationu 3. Tady nastávají lehčí zmatky. Zatímco u prvního dílu následoval Ninja Gaiden Black před verzí Sigma, zde je to naopak. Označit Black 2 za definitivní verzi hry by bylo nadnesené, protože spousta obsahu chybí. Ale žádný nám neschází natolik, abychom po něm smutnili. Je to takové „best of“ z obou her a k tomu ještě něco navíc.

Ninja Gaiden 2 Black Ninja Gaiden 2 Black

První a také jednoznačně největší změna je grafického ražení. Hra běží na Unreal Enginu 5 a nikdy nevypadala lépe. Úrovně jsou vizuálně přepracované dokonce tak, že přibyla vegetace, změnil se vzhled některých budov a vzrostl počet několikanásobně detailnějších textur úplně na všem. Někde se změnila denní doba, jinde zase počasí. Osvětlení kvalitou poskočilo oproti originálu opravdu o dvě generace konzolí. Sluneční paprsky prosvěcující listy stromů – to je fakt něco.

Modely postav mají několikanásobně více polygonů, byly kompletně předělány a detaily na jejich oblecích jsou propracované s, ehm, citem pro detail. Druhý Ninja Gaiden také nebyl nikdy plynulejší. A to je u něj jeden z nejdůležitějších faktorů, jakožto i u ostatních zběsilých akcí. Recenzovali jsme verzi pro PlayStation 5, která má stabilních 60 snímků za sekundu při dynamickém 4K rozlišení. Koukat se na tuto hru a pařit ji, je krása.

K dispozici je i možnost full HD rozlišení s variabilním frameratem až 120 snímků za sekundu. Ty si však nikdy neudrží jak PlayStation 5, tak ani její výkonnější sestřička s dovětkem Pro. A hrát s neustále klesajícím a stoupajícím frameratem není žádné terno. 4K s 60 fps je prostě ta správná cesta, jak si zahrát Ninja Gaiden 2 Black a zároveň si ho co nejvíce užít. Možná se sami sebe ptáte, zda má hra z roku 2008 co říct i o 17 let později, byť ve vylepšené verzi. To si pište, že má! Dohráli jsme originál, dohráli jsme i Black a hra má stále říz.

Brutální násilí včetně sekání hlav

Je to totiž dokonalý, až exemplární zástupce žánru, kterému dodává šmrnc i pořádná dávka násilí včetně hektolitrů prolité krve a usekaných končetin. To je věc, která verzi Sigma 2 proklatě chyběla. Měla výrazně méně nepřátel a krvavé spršky i nedobrovolné amputace hlav a končetin hlásily absenci. To Sigmě 2 prostě nešlo odpustit, i když toho jinak nabídla více než originál. Druhý Black sice nemá tolik nepřátel jako originál, kde jich byly hotové zástupy, ale na porážku jich zde je více než dostatek.

Ninja Gaiden 2 Black Ninja Gaiden 2 Black

Se všemi řadovými protivníky, ať už to jsou nindžové znepřáteleného klanu, vlkodlaci nebo démoni, si Ryu Hayabusa poradí natolik precizně, že je naseká na plátky jako sekanou. Ohánět se umí katanou, dvěma samurajskými meči, obří kosou, tyčí i dalšími zbraněmi. Jsou tu také zbraně na dálku a všechno vybavení lze postupem času vylepšovat jednoduchou cestou. Stejně jako posílit své maximální zdraví i schopnosti magie. I samotná kouzla (nimpo) se dají upgradovat.

Výrazně a pro nepřátele i citelně. Slovy Horsta Fuchse: „A to se vyplatí!“ musíme díky snadnému pořizování a efektivností upgradů souhlasit. Jednoduchý vývojový systém vás připraví na vzrůstající křivku obtížnosti. První rebootovaný Ninja Gaiden byl poděs a postrach všech hráčů, kteří si netykají s těžkými videohrami.

Dovolte mi nostalgicky zavzpomínat, když jsem sám v roce 2004 pracoval v jednom pražském gameshopu. Zákazníci tuto hru nosili jako na běžícím pásu zpět, protože se nedokázali dostat přes prvního bosse! A to myslím smrtelně vážně. I proto vznikaly další verze hry s možností lehčí obtížnosti. U druhého Blacku se nemusíte ničeho takového bát. Zahrát si ho i užít může úplně kdokoliv, i když nemá bleskurychlé reflexy. K dispozici jsou obtížnosti lehká, normální, těžká i velmi těžká. A v průběhu hry obtížnost správně stoupá, zvlášť v závěru. Nebyl by to Ninja Gaiden, aby vám v něm nešly kromě tisíců řadových nepřátel po krku i desítky bossů.

Masakr bossů nebo bohů?

Zde je jich tolik, že v jedné úrovni se můžete klidně utkat i více než s jedním. Některé souboje s obřími monstry velikosti bohů jsou nápaditější než jiné. Někdy je taktika k jejich poražení až příliš snadná. Kolem dokola je však toto bossfest, jak se patří. Pokud máte rádi hry, které na souboje s nimi kladou důraz, toto je ta pravá pro vás. Ostatně jako celá Ninja Gaiden série.

Ninja Gaiden 2 Black Ninja Gaiden 2 Black

Úrovní není vůbec málo, celkem jich tu projdete sedmnáct. Zavítáte do japonské vesničky i metropole, do vlkodlačího hradu, města Aqua (Evidentně jde o Benátky s Koloseem z Říma dohromady. Jasně nejlepší level hry.) plného vodních ploch i do vzdušné pevnosti. Úrovně jsou designově viditelně a znatelně staršího data a spíše lineární, ale najdou se výjimky, viz Aqua City. V úrovních rozjedete nejenom svoje nindža rošambo, ale také akrobatické schopnosti, za které by se nestyděl ani princ z Persie. Jde o běhaní po zdech, rotování na hrazdě i hopsání po pohybujících se platformách.

Jediné, co skákání o boje občas trochu pokazí, je neposedná kamera, která zavítá tam, kam by neměla. Ryu je hbitý jako ta nejlehčí myška, takže zvládá dokonce i běh po vodě. Nebudeme však za neznabohy. To, že ninždové umějí běhat po vodě, je hodně zásadní japonská legenda. Ale i když Hayabusa zvládá běhání po vodě lépe než Ježíš, potápět se rozhodně neumí. Části, kde musíte plavat pod vodou, jsou to největší utrpení z celé hry. Potápíte se dolů držením tlačítka X přičemž ho nemůžete pustit do doby, než se ocitnete v podvodním tunelu. Zatímco ovládání je celkově přesné, nebojíme se říct, že až precizní, podvodní části hry se ovládají přesně asi jako kdybyste měli na obou rukách chňapky do kuchyně.

Ryu není naštěstí jediný, za koho si zahrajete. Původní hra obsahovala pouze 14 levelů, zde naleznete stejně jako ve všech pozdějších verzích úrovní 17, z nichž tři jsou věnovány sličným slečnám. Než se jim podíváme na zoubek, připomeňme si jednu hodně důležitou věc.

Jeden a ten samý Ryu Hayabusa, který je protagonistou série Ninja Gaiden od osmdesátek, je také jedním z nejznámějších bijců ze série Dead or Alive. A to od jejího prvního dílu, který v Evropě vyšel pouze pro PlayStation 1. Verze pro Saturn se dočkali pouze Japonci.

Tři sexy hrdinky

První ze slečen je Momiji. Její úmysly jsou čistě hrdinské, protože chce před démony zachránit uneseného chlapce z vesnice. Ohání se zbraní zvanou naginata, což je laicky řečeno něco mezi katanou a tyčí. Tato zbraň byla v Japonsku spojovaná se samuraji, kdežto paradoxně v dnešní době více s ženami.

Momiji se poprvé objevila v až překvapivě povedeném spin-offu Ninja Gaiden: Dragon Sword pro Nintendo DS. Časem se však probojovala i do DoA, objevila se poprvé v dílu Dead or Alive 5 Ultimate. Druhou hratelnou ženštinou je milovnice latexu a poloviční démon Rachel. Prsatice se ohání nejenom obřími ňadry, nad kterými by zbledla závistí i Pamela Andersonová, ale i obří kosou.

Ninja Gaiden 2 Black Ninja Gaiden 2 Black

Poslední do party není nikdo jiný než kráska s fialovými vlasy Ayane. Tu také znají fanoušci Dead or Alive od prvního dílu. Její otočky, výskoky i duální ohánění krátkými meči fuma kodachi nemají chybu. Stejně jako její obrovská mašlička nad zadečkem. Je velká škoda, že si za ně zahrajete jen ve třech úrovních, což znamená, že každé je věnována jedna.

K dispozici jsou i výzvy v kapitolách, a hlavně naše milované tag mise. Těmi podle nás vzdali tvůrci hold právě bojovkové sérii Dead or Alive, která přinesla tag režim už v druhém dílu pro Dreamcast. V tomto režimu si vyberete dvě postavy, mezi kterými lze libovolně přepínat a postavit se s nimi ve vybraných úrovních zástupům nepřátel. Nechybí dokonce ani možnost oživení padlého bojovníka.

Ninja Gaiden 2 Black toho nabízí hodně a je hodný vaší pozornosti. Přes všechny superlativy v recenzi zmíněné je však jeho cena přepálená. Fandové Xboxu ho však mají v Game Passu.