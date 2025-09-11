RECENZE: NHL 26 je jasným krokem dopředu, obzvláště v jednom režimu

Přijde mi zajímavé, jak lidé ve většině zavedených sérií odmítají novinky a od pokračování chtějí stále to samé, ovšem u sportovních her, které už z principu musí být o tom samém, se každý rok čílí nad nedostatkem novinek. Zanedlouho vychází čtvrtý díl Borderlands, který se hraje úplně stejně jako třetí díl Borderlands, což jsou v podstatě Borderlands 2… přesto si troufám tipnout, že se prodeje budou zase počítat na desítky milionů a stěžovat si bude akorát hrstka novinářů. Ale nová NHL schytá bídu, protože jde na první pohled jen o aktualizaci soupisek.
Ano pravda je, že drtivá většina změn, které se projevují při tom nejdůležitějším, tedy při samotných zápasech, jsou spíše kosmetické, než že by nějak zásadně vylepšovali celkový zážitek. Ale i tady si po pár hodinách zaznamenáte novinky s výrazným dopadem. Nejvíce vidět je to asi na pohybech gólmanů, kteří dostali do vínku spoustu nových pohybů, ale především byl celkově přepracován systém jejich animací. Brankářský zákrok už není jeden pohyb, který musí celý proběhnout, ale může se plynule transformovat do jiného.
Díky tomu vše vypadá daleko přirozeněji, a vznikají kouzelné situace, kdy se nebohý strážce sítě po přesné teči už jen marně otočí za prolétajícím pukem, který vzápětí rozvlní síť. Ta se mimochodem vlní daleko přirozeněji než dříve, jak se vývojáři chlubí v promo materiálech. Což je pravda, ovšem stejně jako detailnější švy na dresech nebo možnosti uvádět na jmenovkách malá písmena (takže třeba božský Connor už má na zádech správně McDAVID) to není nic, kvůli čemu byste měli okamžitě vytahovat peněženky, grafika až na tyto detaily působí totožně.
Méně viditelnou ovšem ve výsledku daleko důležitější změnou je vylepšený model umělé inteligence Ice-Q, díky níž se počítačem ovládaní hráči po ploše pohybují realističtěji. Autoři využívají infračervený systém EDGE, kterým se v NHL skenuje pohyb puku i hráčů a i když je těžké ukázat na nějaký konkrétní příklad, celkový pocit ze hry je zase o něco lepší než loni. Skvělé pak je zapracování herních stylů těch největších hvězd, takže třeba Draisaitl pálí z ostrých úhlů, Ovečkin si najíždí do své vyhlášené „kanceláře“ na levém kruhu a Trouba nesmlouvavě sestřeluje soupeře jako tank. Je vidět, že právě na onen hvězdný X-faktor byl kladen velký důraz, elitní hráči mají k dispozici celkem 28 „sperschopností“, které mohou nabývat tří úrovní a mají skutečně zásadní vliv na vývoj zápasu. Někdy se hodí nasadit na led i unaveného specialistu na vhazování, přímočaře probourat obranný val těžkotonážním útočníkem a tak dále a tak dále…
Ty největší novinky si ovšem tvůrci schovali do módu Be a Pro, který byl kompletně přepracován.
Můžete si v něm prožít kariéru vámi vytvořeného hokejisty od debutu na juniorském mistrovství světa, přes nižší ligy až po draft NHL, kde si pak musíte svoje místo v sestavě dále obhájit. Mezi jednotlivými zápasy klasicky vylepšujeme schopnosti, neméně důležité jsou pak vztahy s tiskem, trenéry ale i spoluhráči. Všechny tyto „příběhové“ animace už nepůsobí tak lacině jako v minulosti, navíc jsou i kompletně nadabované (tedy samozřejmě s výjimkou hráčovy postavy). Zcela vyměněno bylo i menu, které je po chvíli zvykání intuitivnější a rychlejší, takže se dá v pohodě ovládat i gamepadem.
Ostatní režimy hry se nijak zásadně nezměnili, snad jen zapřisáhlí vlci samotáři ocení možnost hrát kartičkový HUT i v offline režimu.
Vynášet verdikt nad sportovními hrami je vždycky nevděčné, jinak na ní budou koukat občasní hráči, kteří si párkrát za měsíc střihnou pár zápasů s kamarády, jinak veteráni, co u každého ročníku prosedí stovky hodin. Změny na ledě jsou rozhodně k lepšímu, ovšem pořádně je oceníte až při dlouhodobém hraní, takže si poměr cena/výkon musíte vypočítat sami. Pokud tedy nechcete trávit většinu času v režimu Be a Pro, tam se tentokrát investice rozhodně vyplatí.