RECENZE: NHL 25 je skvělý hokej, už ho ale možná máte doma z loňska

Hokejová série NHL už tímto dílem překonala Kristův věk a fanoušci ledního hokeje už by měli moc dobře vědět, že od nových dílů nemohou očekávat revoluci. Letošní ročník je zajímavý tím, že konečně odstřihl minulou generaci konzolí a vychází ten jen na PS5 a Xbox Series S/X, pokud jste si ovšem od tohoto kroku slibovali nějaký zásadnější posun v technickém zpracování, tak vás musím zklamat.

Milovníci hokeje by si NHL neměli nechat ujít. Otázkou je, jestli musí mít zrovna tento díl.

Ne, že by to tedy nějak vadilo, zrovna grafika je jednou z těch věcí, vůči níž lze mít jen těžko nějaké výhrady. Drtivou většinu hry strávíte ve vysokém nadhledu, kde oceníte především skvěle vyvedené animace hráčů, kteří zcela přirozeně reagují na všechny situace. Oproti minulému ročníku (naše recenze) jich navíc přibylo pár nových, ať už jde o efektní brankářské zákroky nebo přepracované „one-timery“. Skvěle hra vypadá i v detailních prostřizích během přerušení, kdy jsou vidět i takové detaily, jako jsou švy na dresech nebo ohýbající se hokejky při střelách. Electronic Arts navíc přišli s novou technologii Sapiens, díky níž si jsou konečně hráči podobní i v obličeji. Tedy alespoň ti hvězdní, méně známí mají občas podivné zbarvení pokožky nebo nepřítomný výraz do prázdna.

Graficky vypadá hra skvěle, většinu detailů během zápasů ani neoceníte.

To je ovšem celkem snesitelná daň za to, že ve hře najdeme mimořádně bohatou nabídku soutěží, kromě obligátní NHL to jsou i všechny důležité evropské ligy včetně té české, kanadskoamerické juniorské soutěže, ženský hokej a dokonce i oficiální licence mistrovství světa, včetně odpovídajících dresů a širokého kluziště.

Bohatá je i nabídka herních módů, kde si snad vybere každý. Tím hlavním je samozřejmě HUT, obdoba kartičkového módu z „Fify“, ve kterém se za nákupy lepších hráčů dají utratit nekřesťanské peníze. V Be a Pro můžete prožít kariéru vybraného hráče, World of CHEL zase nabízí odlehčenou variantu bruslení na rybníku s uvolněnými pravidly, jediných opravdových vylepšení se ovšem dočkala manažerská Organizace (Franchise).

Nechybí samozřejmě ani nový tým z Utahu, Jeho odbyté logo, název a dresy jsou ale urážkou NHL.

V roli generálního manažera tu máme zodpovědnost za celkové vedení klubu. Zásadně bylo překopáno jeho uživatelské rozhraní, kdy jsou všechny důležité informace snadno k dispozici. Dostanete se i k více hloubkovým statistikám z odehraných utkání, což vám pomůže zvolit správné složení a taktiku týmu na další zápas. Pomocí individuálních rozhovorů s hráči pak lze stanovovat krátkodobé i dlouhodobé cíle a více tak ovlivňovat jejich chování na ledě. Změn je spousta a všechny k lepšímu, takže pokud patříte k té úzké skupině hráčů, kteří si místo akce na ledě více libují v porovnávání tabulek, zde budete jako v sedmém nebi. Všichni ostatní mají ovšem smůlu, žádný nový mód do hry nepřibyl.

A co to nejdůležitější, tedy samotné zpracování zápasů? Inu, zde změny vyplouvají na povrch déle, ale rozhodně se nedá říct, že by se NHL hrálo úplně stejně jako loni. Hráči se pohybují na ledě s rozmyslem, dokážou předvídat vaše záměry a snaží se dostat do nebezpečných pozic. Samozřejmě čas od času vymyslí nějakou hloupost, nad kterou zůstane rozum stát, ale to se ostatně děje i v běžném hokeji.

Celkově se hra zase o trochu zpomalila a působí realističtěji. V minulém ročníku představená simulace nátlaku má ještě o něco větší efekt, hráči se vyčerpávají rychleji a dopady únavy jsou výraznější. Více než neustálým tlačením se před bránu uspějete neustálým přihráváním a čekáním na vhodnou příležitost, kdy vyčerpaní obránci nechají někde skulinku.

Celkově je hra velice zábavná, obzvláště v multiplayeru proti různým typům hráčů. Pokud jste předchozí ročník vynechali, tak vřele doporučuji. Pokud ho máte, situace závisí na vašem rozpočtu. Změny tu jsou, jsou k lepšímu, ale že by pro občasné hráče obhájily cenovku novinky, tak to z mého pohledu určitě ne.