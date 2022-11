RECENZE: V New Tales from Borderlands je hodně blbých vtipů a málo sympatie

V dobách, kdy bylo studio Telltale na vrcholu a zkoušelo to s různými novými značkami, vznikly Tales from the Borderlands. Bláznivý sci-fi svět od Gearboxu se v podání Telltalu překvapivě povedl a za sebe musím říci, že mě vlastně z celé této značky Tales bavily nejvíce. Autoři trefili správně praštěný humor, vybrali ty nejpovedenější prvky Borderlands světa a hlavně namíchali zajímavou partu hrdinů, která se snaží (jako vždy) najít schované poklady mimozemských civilizací.

Jenže když se před pár lety Telltale rozpadlo a zase slepilo dohromady, priority se posunuly k jiným titulům a na původní Tales částečně navázal třetí díl v hlavní sérii her. Tedy alespoň v tom smyslu, že si vypůjčil některé postavy z Tales. Tím by v podstatě odkaz Tales mohl skončit a zbyly by už jen hezké vzpomínky. Jenže Gearbox si usmyslel, že má dost nápadů na to, aby sám dal dohromady vlastní pokračování této příběhové hry.

Ačkoliv tedy už New Tales from the Borderlands není od Telltalu, snažilo se zachovat myšlenku jednoduché hry, ve které z drtivé většiny jen sledujete cutscény, vybíráte možnosti v konverzacích, případně se snažíte zmáčknout to správné tlačítko v akčních sekvencích. V tomto ohledu Gearbox nedělal žádné velké experimenty.

Tím ovšem nechci říci, že by New Tales byly úplně stejné jako předloha. Grafika se znatelně zlepšila, byť za cenu toho, že už nepůsobí tak komiksově, jako kdysi. Změnil se také styl částí, kde vás hra volně nechá prozkoumávat danou lokalitu, ty jsou totiž z pohledu třetí osoby a působí více „herně“, než ty s pevnou kamerou u předchozího dílu.

V New Tales je také o poznání více miniher. Najdete zde třeba „hacking“, který je sérií triviálních úkonů, které většinou zvládnete odehrát jedním tlačítkem gamepadu. A nebo parodii na hry typu Mortal Kombat, kdy se dvě sběratelské figuríny mlátí navzájem (opět prakticky jen pomocí jednoho tlačítka). Variabilita alespoň spočívá v tom, že si během hry odemykáte nové figurky, které mají trochu odlišné schopnosti.

Samozřejmě, že hlavní složkou takovéto hry je příběh. Stejně jako většina ostatních Borderlands her jde o komedii. Pokud jste někdy vyzkoušeli nějaký z předchozích dílů, asi tušíte, o jaký typ humoru jde - bláznivý a povětšinou docela černý. Jenže bohužel zatímco autoři prvního dílu dovedli docela slušně balancovat na hranici ztřeštěnosti a trapnosti, v New Tales bohužel celkem rychle zjistíte, že noví scénáristé tento balanc ztratili hned v úvodu.

Ale nejdřív něco k samotnému příběhu. Nebyly by to Borderlands, kdyby opět neposkládaly poněkud bizarní tým dobrodruhů. V novém dílu mají hlavní roli celkem tři nováčci: floutek z ulice Octavio, jeho poněkud nervózní sestra a vynálezkyně Anu a nakonec hendikepovaná „mlátička“ Fran z bistra s mraženými jogurty. Poslední do party je pak robot - nájemný zabiják, kterého však nebudete ovládat. Na papíře vypadá taková sestava docela zajímavě, a vlastně i zkraje docela je, jenže scénář nelichotí ani jednomu z nich.

Asi se dá tušit, že shodou bláznivých okolností se tato trojice vydá hledat schovaný mimozemský poklad a čelí přitom všemožným nástrahám. Máme tu tedy teoreticky Borderlands jako vyšité. Jenže bohužel u toho chemie mezi jednotlivými členy moc nefunguje a hlavně se všichni chovají jako pubertální troubové. Ano, New Tales opravdu nevypráví seriózní příběh, ovšem místy ona komedie opravdu padá někam na úroveň filmů typu Scary Movie.

Zároveň se také připravte na to, že z docela podstatné části jde o korektní komedii, kde pointou vtipů je i někdy opravování nesprávného oslovení, vytýkání problematických přízvuků a podobně. Občas to v kombinaci s obvyklou porcí násilí, krve a děsivých příšer působí jako poměrně zvláštní spojení. Pokud se vám to naopak líbí, můžete si přičíst pár bodů k dobru.

Pokud si pamatujete na předchozí hry od Telltalu, pak je vám jistě znám princip dělení her na pět epizod. Zatímco kdysi jsme museli na jednotlivé díly čekat a hra tak byla rozkouskovaná na pět dílčích vydání, u New Tales už můžete být v klidu: dostanete všechno naráz, byť předěly mezi jednotlivými kapitolami tu jsou stále. Každá kapitola zabere zhruba hodinu až dvě hodiny a když si ji po kapitolách rozkouskujete namísto večerních filmů, máte za pět večerů hotovo.

Hru jsem měl k dispozici na PlayStationu 5 a zde se dá co se výkonu týče pouze podotknout, že hra zkrátka funguje hezky plynule, během hraní jsem nezaznamenal žádné záseky ani pády. V nastaveních nenajdete výběr režimu výkonu. Co se nějakých specialit ohledně haptické odezvy u PlayStationu 5 týče, ty tu také žádné nejsou, jde o poměrně standardní port, u kterého se autoři zkrátka jen ujistili, aby fungoval tak jak má.

New Tales from the Borderlands jsou navíc hráčsky ještě trochu přívětivější, než styl, jakým se ubíral Telltale. Kupříkladu v akčních pasážích, kde musíte mačkat správná tlačítka vás hra nejprve upozorní, abyste se připravili, a pak až následuje samotná akce. V nastaveních si navíc můžete upravit obtížnost, nebo dokonce i minihry zcela vynechat.

Pomalu se vracím zpátky k tomu, co jsem zmínil v úvodu. New Tales from the Borderlands jsou technicky zpracovány dobře a rozhodně se snaží být natolik přívětivé, že bych je doporučil klidně i někomu, kdo hry jinak vůbec nehraje. Po stránce grafiky a výkonu nejde také moc co vytýkat, Gearbox minimálně pro PlayStation 5 zvládl hru optimalizovat dobře. Jenže to nezachraňuje průměrný příběh plný přiblblého humoru a nesympatických postav. Chvíli vás to možná bavit bude, jenže brzy přijde otupění a pocit, že byste si raději večer místo další epizody New Tales pustili nějakou povedenější filmovou komedii.