RECENZE: Krásnější 2D hru, než je Neva, letos asi nenajdete

Gris z roku 2019 (naše recenze) byl vizuálně úchvatný titul od španělského studia Nomada, který je i po letech pořád jednou z ikon nezávislé herní scény. Opravdu bychom se tedy divili, kdyby autoři nepokračovali v rozvoji svého talentu další podobou hrou, což se skutečně letos stalo v podobě novinky s názvem Neva. Ta totiž s Gris sdílí nejenom úchvatnou vizuální podobu, ale také třeba němý příběh.

Zatímco Gris byla spíš puzzlová skákačka, Neva bere to samé a přidává ještě jednu vrstvu v podobě soubojů. V principu jde pořád o lineární plošinovku, ovšem tentokrát na vás nebudou čekat jen překážky v podobě složitého skákání či puzzlů, ale i sem tam rozesetí nepřátelé a pár soubojů s bossy. S tím se tedy nově pojí i fakt. že hlavní hrdinka vydrží bez vyléčení tří zásahy a pak je konec hry a návrat na záchytný bod.

Hratelností se tedy Neva přiblížila třeba titulům ze série Ori. Skákání stále dominuje, hrdinka umí skok s druhým odrazem ve vzduchu a ještě pak úhyb do dálky (double jump a dash), dále lézt po stěnách a později také jezdit na hřbetu vlka. Hra si připravila několik pasáží, kde bude přesnost skoků poměrně zásadní, někdy třeba i na čas nebo s hrozivým monstrem v patách. Potud však nic moc nového.

Hrdinka se dále ohání mečem a také umí vyslat do boje i vlka, který jí může pomoct například na chvíli omráčit nepřítele. Hra nicméně tolik neexperimentuje s bojovými styly jako spíš s různými typy nepřátel. Plazící se nestvůry budou třeba střídat okřídlená stvoření nebo ta, kterým narostl kamenný kvádr místo hlavy jako nerozbitná helma. Na každého přitom platí trochu jiný styl boje a bránění se.

Novinou jsou pak i ony souboje s bossy, které sice nejsou moc těžké, ale pár pokusů možná méně ostříleným hráčům zaberou. Hra je jinak poměrně benevolentní, co se množství záchytných bodů týče, a tak se smrti ani moc bát nemusíte. Na výběr je ze dvou obtížností, příběhové a standardní. Pokud je příběhová na stupnici do 10 číslo 1, tak bych té normální dal tak 3. Pořád je to tedy poměrně jednoduchá hra.

Příběhově je Neva rámovaná jako pomyslný boj proti ničení přírody, hra však vůbec nic nevysvětluje slovy, ale jen vizuálně. Metaforu herního děje si tedy v podstatě může domyslet každý sám. Subjektivně mi herní námět přišel trochu méně originální než třeba v případě Gris, nicméně vzhledem k celkové volnosti pojetí tohoto „obrazového vyprávění“ se mohou názory dost lišit hráč od hráče.

V čem naopak Neva opravdu září, je vizuální stránka. V podstatě se dá říct, že takto pěknou 2D hru budete v nabídce letošních nezávislých her hledat jen hodně těžko. A troufám si říct, že i za posledních několik let se bude soupeř hledat stejně tak špatně. Neva si umí hrát s mlžnými efekty, zrcadlením obrazu a kontrastními barvami, míchá do toho přírodní i geometrické vizuální prvky a všechno to dohromady opravdu funguje. V tomto ohledu za mě jde o znatelné vylepšení oproti Gris.

Neva má celkem čtyři herní kapitoly, které odráží roční období, a podle nich se také mění herní vizuály. Vedle příběhu a kochání se grafikou tu však už moc dalšího není, navíc je zde jen nepovinné sbírání schovaných květin, které potěší především lovce achievementů. Dohráno budete mít za asi 3 až 4 hodiny, záleží, jak moc se budete hnát za cílem.

Hru jsem testoval na PlayStationu 5, který si s 2D grafikou poradí levou zadní. Hra nám dorazila až s uvedením do prodeje, a pokud zde byly nějaké chybky, tak je autoři před vydáním stačili vychytat. V jeden moment se zřejmě nespustila klíčová animace, která mě měla pustit dál, takže bylo potřeba nahrát poslední záchytný bod. Jak jsem ale už zmínil, ty jsou tu v podstatě jeden za druhým, takže jsem vůbec o nic nepřišel a hra pak normálně pokračovala. Toť k technickému stavu hry.

Neva na mě zapůsobila především po oné vizuální stránce, akce a skákání byly také zábavné, byť by hře možná slušelo ještě větší experimentování s hratelností. Co kdyby třeba byla herní mapa otevřená ve stylu metroidvanie nebo by hrdinka obdržela v průběhu víc schopností? Přišlo mi, že autoři pořád sází spíš na jistotu, trochu se bojí pustit do neprozkoumaných teritorií. Ve výsledku je však Neva pro všechny fanoušky Gris povinnost a stejně tak si hru užijí všichni ostatní, kteří mají rádi stylové nezávislé hry.