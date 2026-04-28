Vymyslet originální hru je čím dál těžší. Musíte nabídnout totiž nejenom zábavnou hratelnost, ale často také nějaký opravdu neokoukaný prvek, abyste především na poli nezávislých titulů zaujali hráče. Hra Mouse: P.I. for Hire na to šla chytře a původně měla formu prototypu, kterým autoři vůbec zkoušeli hráčský zájem. Vizuální stránka střílečky, která jako by vypadla z animáků s Mickey Mousem ze třicátých let, však okamžitě zaujala, a proto se pustili do práce na plné hře.
Ačkoli byl vývoj asi o rok zpožděný, čekání stálo za to. Za hrou stojí varšavské studio Fumi Games, polské kořeny autorů jsou na hře sem tam znát chytře schovanými vtípky. Celkově jde totiž o humornou hru, která si především trochu utahuje z noir žánru, ale hlavně z jednoduchého faktu, že většina postav jsou myši, takže narážky na sýr ve všech jeho formách jsou prakticky v každém dialogu.
Příběh hry je i přes parodický koncept typická noir detektivka. Hlavní hrdina Jack Pepper je soukromý detektiv, který vyšetřuje nekalé dění ve městě Mouseburg, rozplétá záhady, ve kterých figurují šílení vědci, roboti, kultisté a zkorumpovaná policie. Detektivní práce však není ani zdaleka hlavní náplní hry, vesměs vás totiž čeká zběsilá akce hodně podobná žánru boomer shooter s občasným odpočinkem v detektivově kanceláři a přilehlém okolí, kde se vyskytují obchody a důležité postavy.
Žánr boomer shooter, tedy rychlejší akce, ve které jsou mapy dělené na koridory a arény poseté nepřáteli a různě rozmístěnými balíčky s náboji, lékárničkami a sem tam nějakým časovaným bonusem k síle útoků hrdiny, je vhodně vybraný. Sice se po nějaké době neubrání repetitivním činnostem, ale autoři se snažili aspoň akci sem tam prokládat skákacími puzzly nebo drobnými hádankami.
Hlavní hrdina má k dispozici opravdu rozmanitý repertoár zbraní, který můžete navíc ještě vylepšovat pomocí plánků nalezených napříč herními levely. Jak to však u podobných her bývá, rozmanitost většinou ustoupí v momentě, kdy začnete upřednostňovat jednu nebo dvě konkrétní zbraně, a jelikož je všude nábojů dost, tak nebudete mít moc důvodů k používání ostatních. Jedinou výjimkou jsou souboje s bossy, což je jedna z mála situací, kdy vám mohou náboje do oblíbených zbraní dojít, a tak možná prostřídáte celou nabídku, než se záporák svalí k zemi.
Hra se nedá označit jako vyloženě těžká, byť tu je pár momentů, kdy najednou obtížnost trochu přiostří. V případě potřeby tu je i možnost přepínat stupně obtížnosti. Dál hra obsahuje také minihry s kartami nebo odemykání sejfů, což se také časem trochu okouká.
Ačkoli je hra vesměs přímočará, autoři vám dají pomyslnou volnost v tom, že se mezi jednotlivými misemi přemisťujete autem po otevřené mapě města, kde můžete vedle hlavních misí najít i pár volitelných lokací. Je to věc, která by ve hře vlastně být ani nemusela, ale zároveň potěší, že si autoři dali tu práci, kterou jinak mohla nahradit obyčejná nahrávací obrazovka.
Nejvíc charakteristickým prvkem Mouse: P.I. for Hire je samozřejmě grafika, která je černobílá a kombinuje 2D (objekty, nepřátelé) a 3D (herní svět, pohyb) prostor. Ve stylu starých animáků se pak také spousta věcí (vaše zbraně, nepřátelé) houpe, jako kdyby do rytmu hudby, nebo tu jsou záměrně groteskní animace smrtí nepřátel, když po nich třeba po výbuchu dynamitu zbude jen hromádka popelu a dvě oči na vrchu.
Zmínit musím také herní hudbu a dabing, který je překvapivě na hvězdné úrovni. Například hlavního hrdinu dabuje známý herec Troy Baker, kterého znáte z opravdu významných herních rolí (Indiana Jones, Uncharted, The Last of Us a další) a jednu z hlavních písní hudebního doprovodu ke hře dodala zase známá electro swing kapela Caravan Palace:
Hru jsem testoval na PC, ovšem vzhledem ke spíš jednodušší grafice není moc nutné řešit výkon hry, kterou rozjedete i na slabších sestavách. Na nastavení grafiky se mi nicméně líbila možnost si vybrat, jak moc bude obraz a zvuk připomínat tvorbu z třicátých let, tedy jak moc bude obraz „obohacený“ o kinofilmové artefakty, a také zda hudba nebude připomínat spíš staré rádio nebo gramofon. To abyste si ten zážitek ze třicátých let hezky umocnili.
Celkově se mi hra Mouse: P.I. for Hire opravdu líbila, byť je znát, že na podobnou žánrovou směsici už je třeba mít správnou náladu. Hra postupem času navíc lehce spadne do repetitivních vzorců a je škoda, že samotnou mechaniku vyšetřování záhad pomocí sbírání vodítek a jejich spojování na tabuli v kanceláři detektiva je čistě automatická záležitost a ne něco, co musíte sami vyřešit (jako třeba ve hře Alan Wake 2).
Nezávislá herní scéna každopádně potřebuje víc her, jako je Mouse: P.I. for Hire, tedy takových, které se nebojí jít vlastní cestou a nabídnout neokoukané vizuální prvky. Pokud tedy sháníte nějakou originální střílečku a chcete se u ní i sem tam zasmát (ale pozor na chybějící češtinu), Mouse: P.I. for Hire bude dobrá volba.