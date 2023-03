RECENZE: Virtuální realita potřebuje víc her, jako je Moss

Prvotní okouzlení z PSVR2 už se rozplynulo, přesto jsem se ještě nedonutil odpojit helmu ze svého PlayStationu. Launchový titul Horizon Call of the Mountain je sice jen o málo víc než jen efektní hříčkou na předvádění se před návštěvami, ovšem díky podpoře starších her z katalogu je ve virtuální realitě stále co dělat. Závodění v Gran Turismo je pohlcující, Resident Evil 8 dokáže až děsivě realisticky zprostředkovat strach o život, nejvíc času ale opět trávím u od pohledu infantilního Moss. Ten sice vyšel již před roky na PSVR1 (viz naše recenze), nyní je ale k dispozici ve vylepšené verzi a se zhruba pětihodinovým přídavkem.

Dělat screenshoty ve virtuální realitě je poměrně náročné, ale věřte, že hra vypadá skvěle.

Tato v jádru obyčejná plošinovka se nesnaží za každou cenu předvést sílu nového média, při troše úprav by dokonce mohla fungovat i na obyčejných „placatých“ monitorech. Hráč zde vystupuje jako jakási nehmotná entita, která má možnost ovlivňovat okolní svět, hlavní hrdinkou je ale malá bílá myška Quill, kterou ovládáte napřímo, jako běžnou akční advenuturu.

Trik je v tom, že postava hráče se nehýbe a v každou chvíli má před celou scénu, takže má jasný přehled. Každá lokace funguje jako samostatný problém, kdy musíte vyřešit nějakou hádanku, případně porazit nepřátele. Přidaná hodnota virtuální reality je jen v tom, že občas můžete nahlížet za roh, případně pohyby rukama přepínat různé spínače, otáčet šrouby, zdvihat plošinky a podobné činnosti, samotná scéna je ovšem statická.

Jestli měl první díl nějakou chybu, tak to bylo repetitivní prostředí. To ve dvojce nehrozí.

Zatímco celý první díl se odehrával jen v kouzelném lese, v tom druhém už je prostředí daleko pestřejší. Navštívíte například hluboké podzemí, květinami zarostlý skleník nebo ledové pláně. A nejen grafika je bohatší, ale i náplň. Quill nyní umí lézt po zdech a skákat do dálky, s nepřáteli pak nemusíte bojovat jen na blízko, ale brzy se naučíte i vrhat hvězdice. Nové schopnosti důkladně otestují připravené výzvy, kdy se kromě nových nepřátel (včetně obrovských bossů) musíte vypořádat i s mnohem komplexnějšími hádankami. Celkově obtížnost přitvrdila, obzvláště pokud se budete snažit najít všechny ukryté sběratelské předměty, takže navzdory roztomilé grafice nejde tak úplně o hru pro děti.

Co se vizuálního zpracování týče, není dnes hra o tolik dál, než co nabízel první díl, díky jemnějšímu rozlišení ovšem už odpadají nehezké artefakty. Vzhledem k celkové statičnosti okolního prostředí pak lze, na rozdíl od většiny ostatních VR titulů, hrát i delší dobu v kuse.

Celkově jde říct, že i po letech je Moss jednou z nejlepších VR her vůbec, a pokud na to máte doma vybavení (kromě PSVR podporuje i Oculus na PC), neměli byste si ji nechat ujít. Vytkl bych snad jen naivní zápletku, která sama o sobě není dostatečnou motivací pro to pokračovat dál, vzhledem ke kvalitám všech ostatních složek nad tím lze ale mávnout rukou.