Jakýkoliv filmový Mortal Kombat to nikdy nebude mít lehké. Bombastického zpracování na stříbrném plátně jsme se pod taktovkou nerda Paula W. S. Andersona (série Resident Evil, Monster Hunter) dočkali už v roce 1995. Navíc si s troškou nadsázky dovolíme odvážně tvrdit, že většina zapálených fanoušků je v podstatě většími experty na danou látku a lore, než chamtiví hollywoodští tvůrci. Dost k minulosti.
Starý filmový Mortal Kombat zůstane navždy v našich srdcích a stále je objektivně nejvěrnější a nejpovedenější adaptací celovečerního formátu, ale doba jde dál. Nelze přehlížet, že je z dnešního pohledu zastaralá, zvláště, co se efektů týče. Adaptace z roku 2021, která byla během pandemie koronaviru simultánně uvedena na stream (HBO Max) i do kin, to neměla u diváků v této době lehké. To uznáváme, přesto nebyla moc dobrá a za svou dobovou recenzí, že je k této zábavě potřeba pár piv, si stojíme. Ostatně jsme si jedničku zopakovali před návštěvou pokračování v kině.
Karl Urban jako cenná posila
Dvojka přišla o celých pět let později a od prvního pohledu vypadá nabušenější než jednička. To je dobře, protože bylo potřeba šlápnout trochu na plyn. Debutující australský režisér Simon McQuoid sice dělal, co uměl, ale celkově předchozí film dopadl tak, jak dopadl. Mortal Kombat II, který je jeho druhým celovečerním snímkem, dostal velkou posilu, co se obsazení týče.
Méně známé aktéry totiž doplňuje hollywoodská stálice Karl Urban (Doom), a to rovnou v roli prostořekého herce Johnnyho Cage. Role mu sedí jako ulitá, i když je vidět, že je, co se hereckých výkonů týče, trochu jiná liga než zbytek osazenstva. Slušně mu ale sekunduje Adeline Rudolphová (otřesný seriál Resident Evil: Lék) jako princezna Kitana. Kolem ní se celkově příběh točí, takže pokud předlohu znáte, je vám jasné, že uvidíte i jejího otce a matku, krále Jerroda a královnu Sindel. Stejně jako jejich tragický spor s císařem Shao Kahnem. Kitanina věrná služebnice Jade taktéž nechybí.
Nekonzistentní pokračování
A zmiňujeme ji schválně, protože ji ztvárnila holohlavá/krátkovlasá herečka Tati Gabriellová, které někteří hráči stále nemohou přijít na jméno. Znají ji z filmu Uncharted, druhé série seriálu The Last of Us a hlavní roli si střihne i v nadcházející videohře Naughty Dog Intergalactic: The Heretic Prophet.
Druhá strana mince
Jan Lysý
Mortal Kombat z roku 1995 je pro mě stále srdcovka a dodnes ho považuji za jeden z nejlepších videoherních filmů vůbec. Jsem také velký milovník videoher, takže jsem poměrně velký hnidopich, pokud jde o jakékoli projekty inspirované herní předlohou. A ano, i v případě nového Mortal Kombat II mám určité výhrady. Hudba na mě působí poněkud unyle, zvlášť ve srovnání se zmíněným filmem z roku 1995, některé souboje jsou uspěchané a určité postavy tu působí spíše jako doplněk do počtu. Přesto jsem si tuhle brutální podívanou užil.
Choreografie soubojů je efektní a je očividné, že si filmaři pečlivě nastudovali specifické údery jednotlivých bojovníků z videoher. Příběh se sice občas od předlohy odklání, ale víceméně funguje a jako znalce her mě neuráží. Humor pobaví, dojde na spoustu odkazů nejen na videohry, ale i na další známé projekty, a moje životní láska Kitana (Adeline Rudolph) patří mezi hlavní pilíře filmu.
Obsazení Karl Urbana do role stárnoucího Johnny Cage bylo navíc jedním z castingových rozhodnutí roku. A samozřejmě došlo i na lahodně krvavé fatality, i když některé mohly být propracovanější. Mortal Kombat II v mých očích nepřekonal Mortal Kombat, ale i tak se zařadil mezi povedenější videoherní filmy a návštěvy kina rozhodně nelituji.
Hodnocení: 75 %
K tomu, abyste si film naplno užili, je samozřejmě zapotřebí znát jedničku. V návaznosti na ni ale přistupuje dvojka dosti nekonzistentně. Příběh pokračuje, ale některé dějové linky jsou přerušeny nebo spíše řečeno přeroubovány. Scénář taky naprosto kašle na „arkánu“, což bylo označení speciálních schopností v předchozím díle. Ale evidentně se neuchytilo. Ani nám se vysvětlování kouzel nelíbilo.
Ve dvojce se nemešká ani chvíli a pořád se něco děje. Akce střídá akci, humoru je více než minule a obvykle se o něj postará právě Johnny Cage a jeho nevymáchaná tlama. Vrcholem nadsázky jsou pak Cageovy fiktivní filmy a jejich záměrně nejapná choreografie.
Akci střídá humor
Pokud ale dojde na „reálný“ boj, který má vypadat stylově a cool, film neselhává. Choreografie je více než povedená. A na plátně uvidíte celou řadu chvatů z her. Sice je střihů ažaž, ale neruší tolik, jak jsme se báli. Fandové, pokud budou pozorní, si všimnou i kamea tvůrce videoherní předlohy Eda Boona.
Čeho bylo až příliš, bylo nesnesitelně moc popkulturních narážek. Okatě na franšízy, které mají pod hlavičkou studia za tento film zodpovědná – Warner Bros. a New Line Cinema, takže se neustále skloňoval Pán prstenů a Harry Potter. Přehnaný product placement, říkáme.
Zbytek obsazení je přinejlepším ok. Ne všichni herci a jejich postavy dostávají prostor, který by si zasloužili. Někteří jsou zde, jak se říká, jen do počtu, a aby se neřeklo. Respektive, aby uspokojili svou přítomností fanoušky, i přes omezený čas na filmovém plátně. Takový Raiden (Tadanobu Asano) a Shang Tsung (Chin Han) vypadají jako z Temu, stejně jako v jedničce. Alespoň, že už nemá bůh hromů a blesků tak lacině zářivé oči.
Krev je čistě digitální
Jestli se v něčem Mortal Kombat II vyzná, je to lore předlohy. Tu nic významného vyčíst nelze, to už bychom byli puntičkáři. Výhrady k některým kostýmům by se přece jenom našly. Prostředí Jinozemě vypadá správně děsivě a uvidíte na plátně i staré známé arény jako Deadpool a Portal. To je to, co hráči ve filmových adaptacích videoher chtějí vidět. A zde to dostanou. Nechybí samozřejmě krev, a to digitální. Takže… no, víme své.
Je to násilí, ale není to stará filmová škola. Digitální krev nikdy nebude pořádně děsit. Nebo alespoň ne ta, kterou nám filmová studia servírují dnes. Ale nebojte, řezání hlav nechybí, ani další obdobné násilí, stejně jako hlášky známé z her, a to je podstatné. I když by mohlo být za nás těch násilností přece jenom více. Mortal Kombat II je ptákovina, která ví, čím je, a to je dobře. K označení kvalitní filmové zpracování videohry má však ještě daleko. Mortal Kombat ročník 1995 zůstává nepokořen.
Techno Syndrome 2026 aneb znovuzrození klasiky původním autorem
Filmový i herní Mortal Kombat mají fanoušci nerozlučně spjatý s klasickým rave trackem Techno Syndrome, který sice není techno ani omylem, ale sérii provází od roku 1993. Tehdy track od belgické elektronické formace The Immortals vyšel jako maxi-single ke hře, která se v tentýž rok dostala z arkád na domácí konzole SNES, Mega Drive, Game Boy a Game Gear. O rok později se už objevil na albu, kde byly další tracky věnované jednotlivým bojovníkům.
Vskutku nesmrtelný se pak stal v roce 1995, když doprovázel celovečerní snímek od Paul W. S. Andersona. V roce 2021 se s nejapným rebootem dočkal i moderní verze, které jsme dokonce věnovali vlastní článek. Šlo o otřesný mix big room houseu, psybassu a brostepu, za kterým stál sám autor orchestrálního soundtracku pro první i druhý díl rebootu Benjamin Wallfisch. A pohořel.
Za aktuální verzí 2026 stojí ale někdo mnohem zajímavější. Je to totiž Olivier Adams, jeden z původních členů The Immortals. Jeho revize elektronické klasiky se drží hodně při zemi a hraje na jistotu. To je sice na jednu stranu škoda, ale zase to nedošlo k nesmyslnému zprznění hudebními trendy jako před pěti lety. Jsou tu trochu jiné synťáky a tempo je uvolněnější, ale jinak je to starý dobrý Techno Syndrome, ve kterém nechybí ani hlas Eda Boona – tvůrce herní předlohy. Co na novou verzi klasiky říkáte vy?