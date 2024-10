RECENZE: Mortal Kombat 1: Khaos Reigns je masakr, který ocení jen fanoušci

Před rokem vyšel Mortal Kombat 1 a přepsal kompletně historii víc než třicetileté série kultovních bojovek. Už podruhé. První reboot totiž přišel bez číslovky v názvu už v roce 2011. Příběhové i obsahové rozšíření s podtitulem Khaos Reigns pokračuje tam, kde MK1 skončil.

Odehrává se po krvavé bitvě na pyramidě, kde se utkaly všechny možné i nemožné variace na známé bojovníky. Ohnivému bohu Liu Kangovi se s jeho učněm Raidenem, hercem Johnnym Cagem a dalšími spojenci podařilo zachránit časovou linii, kterou sám stvořil po poražení Kroniky v Mortal Kombat 11 a zlotřilého čaroděje Shang Tsunga v jeho příběhovém rozšíření s podtitulem Aftermath.

Titán Havik je čirý chaos a zlo

Na scénu přichází titán Havik se zlořády ze své časové linie plné chaosu, aby zničil Liu Kangovo dílo. Ale aby bylo jasno, tento Havik není ten samý, kterého známé z Nové éry MK1. Toto je mnohem větší neřád, nevypočitatelný psychopat a sadista bez jakéhokoli svědomí nebo výčitek. Stejně však jako Havik, kterého známe od dob šestého dílu Mortal Kombat Deception, dokáže násilně oddělit od svého těla končetiny nebo hlavu a pořádně s nimi kohokoli zmydlit. Počátek Khaos Reigns sleduje svatbu vůdce klanu Shyrai Ryu Kuai Linga s jeho vyvolenou Harumi. Ten sice není v Nové éře druhým Sub-Zerem, ale Scorpionem, jenže i zde ho spojuje nesvár s bratrem Bi-Hanem.

Těmi, kdo veselku překazí, jsou Lin Kuei oddané válečnice Sektor a Cyrax. „Ženský rod?“ říkáte si. Ano, v Nové éře jde o ženy. A dokonce nejsou ani kyborgy! Zatímco v minulosti šlo o muže, kteří se buďto dobrovolně nebo nedobrovolně stali kyborgy, zde jde o zástupkyně něžného pohlaví v robotických exoskeletech. Jak je vidět na sociálních sítích, prohození pohlaví těchto postav bylo pro některé fandy tvrdé sousto. Ale jak se říká, změna je život. Jenže zanedlouho ztrácí spor klanů Lin Kuei a Shyrai Ryu na důležitosti, protože je s příchodem titána Havika ohrožena celá časová linka. Jaké jsou ženské variace na Sektora a Cyraxe? Osobité, své, ale válečnice ve žlutém exoskeletu nám seděla víc.

Na scénu se vrací Noob Saibot

Nejsou však jediní nováčci v příběhu. Vrací se i fanoušky milovaný Noob Saibot (jméno zápasníka tvoří příjmení vývojářů Eda Boona a Johna Tobiase pozpátku – pozn. redakce). Jak dojde k jeho stvoření a kdo jím ve skutečnosti je, však neprozradíme, abychom vás nepřipravili o radost z hraní. Dalšími hratelnými postavami v příběhu Khaos Reigns jsou císař Rain a císařovna Tanya, což jsou variace na známé postavy z alternativní časové linie. Sektor a Cyrux jsou velmi hbité zápasnice, k jejichž neuvěřitelné pohyblivosti jim dopomáhají právě exoskelety. V jejich bojovém repertoárů je taktéž spousta projektilů, jelikož jim výbava umožnuje pálit ze zbraní rakety, lasery apod.

To Noob Saibot je oproti dámám jiné kafe. Hodně černé kafe. Svým bojovým stylem je lstivý, jeho chvaty jsou plné falešných výpadů a celkově jde o hodně zajímavou postavu. Příběhová kampaň má pouhých pět kapitol, což je třetina toho, co přineslo story původní hry. To není moc a za necelé tři hodiny hraní je konec.

Příběh má své momenty, ale celkově nelze popřít, že je spíš zklamáním. Jak oproti tomu v Mortal Kombat 1, tak toho z předchozího jedenáctého dílu i jeho DLC pokračování. Závěr je pak opravdu nic moc. Naštěstí to není vše, co Khaos Reigns nabízí. Soupisku nových bojovníků rozšíří v budoucnosti tři hostující postavy ze světa popkultury.

Hostující zápasníci v čele s Barbarem Conanem

Jde o zástupce filmového světa a žánrů horor, sci-fi a fantasy. Jak se s nimi bude hrát, ukáže až čas, ale pokud bychom naše očekávání posuzovali podle zkušenosti s minulými MK hrami, nemáme se čeho bát. Výběr postav nás potěšil, ale na druhou stranu trochu postrádá smysl.

Dostaneme sériového vraha Ghostface ze série Vřískot (Scream) s hlasem Rogera L. Jacksona, brutálního fantasy hrdinu Barbara Conana s tváří Arnolda Schwarzeneggera a tekutého terminátora T-1000 s podobou i hlasem Roberta Patricka. Jak je vidět, Arnie hází na krvavou sérii bojovek opět bobek. V MK11 taky nemluvil terminátora T-800, i když ostatní celebrity namluvily své postavy, včetně Sylvestera Stallona v roli Ramba.

Ghostface bude vítaný přírůstek mezi Mortal Kombat vrahouny. Ostří jeho nože je nabroušené, postava zahalená a maska skrývá identitu. Fanoušci Vřískotů moc dobře vědí, že vrahem, respektive vrahy – až na jednu výjimku – jsou v každém díle jiné postavy. Zde se tedy stává Ghostface spíš symbolem než konkrétním zabijákem. A to není špatně.

Jenže kde jsou ostatní ikony ze slasher hororů? Freddy Krueger z Noční můry v Elm Street se zapomněl v Mortal Kombat (2011) a Jason Voorhees z Pátku 13 i Leatherface z Texaského masakru motorovou pilou zase úřadují v Mortal Kombat X. Chtělo by to jejich působení v sérii sjednotit. Stejně jako ostatní.

Nové arény vám vytřou zrak

Je super, že se dočkáme terminátora T-1000 z nejpopulárnějšího druhého dílu filmové série. Jenže proč nám tvůrci a vydavatelé neumožnili jeho souboj s Arnoldovým T-800? Jejich interakce by byla ve světě Mortal Kombat skvělá. Takhle se tyto vražedné stroje minuly o jeden díl. Co se týče Kameo bojovníků, kteří vám kryjí záda v originálním bojovém systému, žádné nové Khaos Reigns nenabízí.

Přibyly však čtyři úchvatné arény. Už ty v základní hře byly dechberoucí a tyto si s nimi v ničem nezadají. Khaoseum je, jak už název napovídá, koloseum titána Havika, v němž sedí na trůnu. Během boje je na pozadí vidět samotný tyran, jak zlikviduje každého, kdo se na něj pokusí zaútočit.

Night Market je tržiště plné roztodivných postav a tvorů včetně obřího hlemýždě, který slouží jako dopravní prostředek. The Maze je úchvatně děsivé bludiště s obřími tvářemi na sloupech, jejichž oči vás neustále sledují. Tato aréna připomíná jednu z neoblíbenějších v sérii – Living Forest, v níž se na vás šklebí a pořvávají temné stromy.

Poslední nová aréna nazvaná Havik’s Citadel ukazuje graficky nádherně zpracovaný chaos devastující tuto časovou linii. Přibyly nám také milované animality, které byly přítomné naposledy v Mortal Kombat Trilogy. Jde o variace na známé dorážečky fatality s tím rozdílem, že se při nich váš bojovník promění ve zvíře, které udělá ze soupeře krvavou kaši. Některé animality jsou obzvlášť vypečené.

Animality

Takový Baraka, který má na předloktí vysunovací čepele, se přemění v obřího dikobraza. Johhny Cage – štramák z Hollywoodu se zase promění ve žraloka a celá jeho animalita je parodie na kultovní horor Čelisti Stevena Spielberga. Animality přitom ocení všichni hráči MK1, nejenom ti, kteří si pořídili rozšíření. Jsou totiž zdarma pro všechny v podobě aktualizace. To je milé gesto.

Grafika, hudba, zvuky i dabing jsou stále na vysoké úrovni, ale oproti základní hře se nijak nezměnily, takže netřeba je dál rozebírat. Mortal Kombat 1: Khaos Reigns je fajn rozšíření, ale nic víc. Zaměřuje se víceméně výhradně na letité fanoušky, což ale není vůbec špatně. Mortal Kombat je právem kult.