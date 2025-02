RECENZE: Monster Hunter Wilds opět pohltí souboji s monstry

Úplně na hranicích „známého“ světa leží Zapovězené země. Místo, kde by nic nemělo žít už tisíce let. Jenže na okraji této zapomenuté říše naleznou průzkumníci chlapce, Nata. Zapovězená země nejspíš skrývá nejedno tajemství, a tak je na místo vyslána expedice plná učenců, ale i lovců a jejich oddaných parťáků, kočiček.

V posledních letech mi v mnoha hrách editory postav vůbec nesedly a najít například hodící se vlasy pro svého hrdinu bylo téměř nemožné. Tady jsem neměl vůbec problém a vytvořil jsem si konečně postavu, tak říkajíc na tělo. Mnohem víc času jsem ale stejně strávil tvorbou svého chlupatého spolubojovníka, kočičího tvora palico. I při tvorbě palica jde totiž jít i do těch nejmenších detailů, a tak jsem mu i nechal natrhnout ouško, jakožto bojem zocelenému válečníkovi, nastavil barvu srsti i její délku. Snad jediné, co nešlo modifikovat, byla barva čumáčku, ale to hře odpustím.

Pro masochisty je i možnost zapnout si pro kočičáka možnost mluvit jeho mateřštinou, kočičí řečí. Pro větší pohroužení vám tak váš chlupatý kamarád může místo: „Už tě běžím vyléčit!“ říct jen „Mňau.“. A vy v zápalu bitvy nevíte, co vám chtěl říct, protože nestíháte sledovat titulky. Možnost jde naštěstí změnit v nastavení, což jsem udělal asi po půl hodině.

Pak už jste vtáhnuti do dobrodružství, které rozhodně nepostrádá japonskou hloubku, ale jeho hlavní část končí až příliš náhle. Na samotném začátku putování se ocitnete doslova v pustině, pouštní krajině s rozsáhlými prostranstvími, jeskyněmi, kaňony i stepí u koryta řeky. První lokace je po stránce designu to nejlepší, co Monster Hunter Wilds může nabídnout. Kombinuje všechny prvky použitého level designu od koridorů po prostranství i slušnou vertikální rozvrstvenost úrovně.

Při počátečním průzkumu si nejspíš budete připadat jako Dr. Alan Grant a Dr. Ellie Sattler, když prvně spatřili stádo dinosaurů u vody v kultovní scéně z Jurského parku. S údivem a fascinací budete sledovat všechen ten neznámý svět fauny i flóry. Studiu se daří prezentovat biomy jako živoucí místa s vlastní jedinečnou ekologií, která nejednou dokážou překvapit. Zatím jste jen tichý pozorovatel, ale expedice vás nenajala, abyste se kochali. Jste lovec a vaše profese vás velmi rychle dožene.

Zbraně v rukou lovce

Monster Hunter Wilds je v mnohém oproti předchozím dílům odlišný. Změn je hodně. Tou první je možnost cestovat ze základního tábora rovnou do divočiny. Svět sice není open world, ale máte k dispozici několik různě velkých map, po kterých se můžete volně pohybovat a dělat lovecké i sběračské výpravy přímo z tábora a zpět. Kromě hlavního tábora lze zakládat na tomu určených místech i menší kempy. Slouží jako respawn pointy a dovolí vám doplnit zásoby i přezbrojit.

Velmi záhy dostanete kromě svého věrného chlupatého kamaráda i kamaráda opeřeného – „Raptora“ seikreta. Jde o vašeho dinosauřího oře, který vás může rychle přepravovat po mapě, hravě zvládá i velká převýšení a hlavně může běžet k cíli na automat. Zadáte místo a on celkem slušně následuje cestu a vy se můžete soustředit na sbírání cenného materiálu přímo ze sedla. To lze i na dálku pomocí multifunkčního grab packu, s ním lze i aktivně bojovat a používat environmentální pasti, jako jsou uvolněné kameny. Seikret má i jednu obří výhodu, nese vám druhou zbraň. Nejste limitováni na jeden typ zbraně a boj je tak pestřejší. Seikret ale není jen přepravní slípka, ze sedla lze útočit a při správně načasovaném skoku i přistát na hřbetu monstra a zasadit mu pár mocných úderů.

Hra prezentuje i kontroverzní novinku v podobě focus útoků. Při aktivaci můžete přesněji mířit své útoky a zacílit na slabá místa monstra. Také se vám tím zpřístupní focus strike. Útok na zvýrazněnou ránu, který působí masivní poškození a řetězí se, pokud je v cestě víc ran. Navíc vám při něm vždy vypadne část zvířete na vylepšení vybavení. Mnoho takto „odpadlých“ částí seberete automaticky a nutnost sbírat manuálně je jen u velkých částí, jako jsou ocasy.

Je to parádní usnadnění, ale monstra si s novým typem útoků neumí moc dobře poradit. Pokud spamujete rychlé focus útoky, jen málo které monstrum ví, jak se vás zbavit. Pro mě byl Monster Hunter Wilds první pořádné uvedení do světa a rovnou si troufám tvrdit, že lepší být nemohlo. Mohu hlavně porovnávat s alternativou Wild Hearts. Ta má mnohem obtížnější příběhové souboje, ale také mnohem víc grindu.

V hlavní příběhové linii Monster Hunter Wilds jsem neměl téměř žádný problém ulovit monstrum nanejvýš na druhý pokus. Wilds hodně odpouští chyby. Wild Hearts byl nekompromisní. A i jediná chyba znamenala, že můžete stoicky odložit gamepad a počkat na smršť drtivých útoků, které vás nejdřív ochromily, pak srazily a nakonec udupali v jednom smrtícím tornádu. Mělo to něco do sebe. I přerostlé prase bylo protivník, kterého nebylo radno podcenit. Zde jsem takovou bezmoc téměř nezažil. Monstra jsou tuhá, ale hra vás záměrně nezadupe do prachu, aby natáhla herní dobu. Odpadá tak grind a zážitek z příběhu je krásně plynulý. Až na pár případů, kdy jsem si odskočil zdolat pár bokovek pro potřebné materiály na upgrade, jsem nebyl nucen k žádnému opakování a opakovaný lov nebyl nucený grind, ale prostá zábava. Po poražení monstra dostanete průkaz, který vám dovoluje ho lovit stále dokola. A tak se vám čím dál tím víc rozšiřuje seznam lovitelných monster a jejich cenného lootu se kterým vylepšujete brnění i zbraně pro sebe i kočičáka.

Typů zbraní je ve hře 14 a je z čeho vybírat. Od rychlých čepelí, které nemají kryt, ale lze mrště uskakovat, po obrovská kladiva s možností blokovat a kontrovat nepřátelské útoky. Nechybí ani zbraně na dálku s různým typem munice i speciality jako je morfující zbraň. Každý si najde svůj styl a každá zbraň má své speciality a komba a elementární varianty. Samozřejmě je důležité i brnění, které má různé vlastnosti. Na každé monstrum se hodí jiné vybavení. Elementární obrana a útok hrají důležitou roli. Vše potřebné se dočtete v encyklopedii monster. Pro snadné prohazování loveckého vybavení si ve stanu lze vytvořit presety, které zahrnují nejen vybavení, ale i rozložení rychlých menu a obsah inventáře. Jednoduše si tak vytvoříte perfektní sety pro lov jakýchkoliv typů monster, mezi kterými lze přepínat podle potřeby.

Lov v partě

Monster Hunter Wilds je otevřen hraní více hráčů a to i mezi platformami. Můžete vytvořit vlastní team až ze čtyř hráčů nebo být vlk samotář a čas od času jen vypálit SOS světlici, která zpřístupní možnost online asistence. Či naopak navštěvovat světy druhých a přiložit ruku k dílu. Pokud nemáte možnost hrát online, hra vám při SOS světlici přidělí NPC parťáka.

Když je řeč o NPC parťácích tak vaše duo palico i seikret jsou opravdu platní společníci, ne koule na noze. Palico aktivně klade pasti, léčí vás, zbavuje negativních statusů a tím repertoár triků nekončí. Seikret je zase taková tajná zbraň v případě, kdy potřebujete rychle zmizet z dosahu plošného útoku, nebo se v bezpečí vyléčit, přezbrojit či přebrousit zbraň. Oba jsou nesmírně užiteční a jejich nasazení v boji je znát. Palica jsem si tak oblíbil, že měl většinu času kvalitnější vybavení, než já. Potěší i velká míra přizpůsobení a to jak palica, vás, ale i seikreta a základního kempu.

Se vším si lze vyhrát a upravit ke spokojenosti. V pozdní části hry přibudou i další vychytávky, které vám dovolí tvořit specifičtější sety vybavení. Dokončit příběh k závěrečným titulkům zabere asi 25 až 30 hodin. Tím ale hra ani zdaleka nekončí.

End-game obsah je propracovaný a teoreticky vám může hra vydržet s již ohlášeným dodatečným obsahem monster na pěkně dlouho. U end-game se ale naplno projevuje problém, jak hra řeší výuku nových mechanismů – uprostřed boje. Při zápolení s monstry, která s vámi hází od stromu ke stromu, si máte číst malé informační okno, které je nesmírně důležité. Hra je dost komplexní a hodně věcí jak základních tak i pokročilých by měla učit víc názorně, aby si hráč věci v klidu osahal. Právě end game je určený pro ty, co hledají výzvu. Hra se úplně otevře, přibudou nové mechanismy a vy můžete sbírat trofeje ze stále obtížnějších příšer a tím i získávat mocnější vybavení.

Pestrý, živý svět

Autoři si dali záležet na detailech, že i masožravé rostlinstvo, které lze v jednom z biomů obdivovat, je vymodelované přesně podle skutečných druhů. Nový Monster Hunter umí snadno vykouzlit pamětihodné situace i mimo boj. Svět je jako živý a kromě botanického perfekcionalismu designerů je tu i mnoho dalších sympatických maličkostí.

Hned v první lokaci jsem našel krásnou oázu uprostřed dun. Ideální místo pro kemp a grilovačku pod otevřeným nebem. Po založení tábora jsem si na chvíli odběhl od Playstationu. Když jsem se vrátil, stan mi valchovala obří ropucha. Poté, co ze stanu zbyla jen placka, mě s grandiózní namyšleností žába obešla, spokojeně se rozvalila v jezírku a usnula. Neměl jsem srdce jí to mít za zlé a tak jsem oázu, která očividně byla její soukromé koupaliště, v tichosti opustil a lov na ni už nikdy nepodnikl.

Takových nenaskriptovaných situací lze zažít díky interakci živočichů celou řadu. Zajímavé je i sledovat malé predátory, jak loví býložravce nebo hněv naštvaných menších zvířat, která si došlápnou na vámi lovené, poraněné monstrum. S těmi utrženými ranami už není takový frajer a postrach. A tak mu to dají pořádně vyžrat a vám ulehčí práci. Pěkná podívaná je i souboj mezi monstry. Živost světa může mít i negativní dopad a trochu komplikovat některé úkoly, ale to se dá brát jako další výzva.

Svět je sice krásný svým fungováním, ale vizuální hody nečekejte. Pokud mě něco na Monster Hunter Wilds vyloženě zklamalo, tak grafika. Tu běžně tolik neřeším, ale u AAA titulu je to tristní. Hra nevypadá příliš pěkně, a to ani na nastavení kvality. Rozdíl v kvalitě je minimální, zato v počtech FPS je hra hratelná pouze v režimu výkonu. Hra má krásný detailní svět a je škoda, že to neumí prodat. Přitom to skoro vypadá, že někdo z vývojářů zapomněl v RE Engine zaškrtnout pár nastavení. V in game cut-scénách totiž hra vypadá úplně jinak, vizuálně mnohem atraktivněji.

Hudba a ozvučení je však parádní. Hudba je řádně epická a dabing skvělý, ačkoliv ne všechny vedlejší dialogy jsou namluvené. Hra působí západněji, než jsem čekal, takže jsem z japonského dabingu přešel na anglický a až na lip-sync, který je evidentně pro japonštinu, jde o skvělou práci. Slušná je i implementace možností Dualsense. Hra nemá na PS5 jediný problém, a pokud celou hru hrajete na nastavení výkonu, tak se nestane, že by frame rate klesl pod únosnou mez.

Pokračování, jak má být

Monster Hunter Wilds je návyková zábava. Nemá za cíl vás mučit přehnaným grindem, ani obtížností, pokud si chcete užít hlavně příběh. V end-game má co nabídnout i vytrvalým zkušeným lovcům. Hraje se dobře, ovládání je svižné a hra férová. Pokud stejně jako já jste kdy váhali, zda dát sérii šanci, teď je správná chvíle. Jen bych od tříáčkového titulu proslulé série čekal vymazlenější grafiku.