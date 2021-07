RECENZE: V Monster Hunter Stories 2 si vybudujete sbírku monster

Čtyři roky starý Monster Hunter Stories vyšel na handheld 3DS, což popravdě byla i jedna z jeho slabin. Hra měla svým pojetí velké ambice, které také naplnila, nicméně pro hardware 3DS už to bylo velké sousto. Monster Hunter Stories 2 přináší nový příběh, který si užijete, i když jste jedničku nehráli. Jinak je to vlastně to samé, ať už jde o souboje či způsob pojetí herního světa, jen o fous lepší a o dost hezčí.

Zatímco v regulérních dílech Monster Huntera hrajeme za lovce (Hunters), spin-off Stories nám ukazuje perspektivu jezdců (Riders), kteří se snaží s monstry budovat pouto. Asi není třeba říkat, že oba tábory se moc nemusí, i když spolu jakž takž vycházejí.

Co se herní náplně týče, je to lineární RPG, v němž se nám postupně zpřístupňují nejenom nové oblasti, ale i schopnosti. Kromě bojů na tahy je důležitou součástí hry ještě prohledávání doupat a sbírání vajíček, z nichž se pak vyklubou různá spřátelená monstra. Ta si se získanými zkušenostmi zpřístupňují nové schopnosti, na něž se váže i kombinování genů, které v nich probudí ještě větší sílu.

Na začátku si zvolíme, zda chceme hrát za chlapce nebo dívku. Nejsme totiž žádný zkušený bojovník, naopak, celá odysea je teprve před námi. Nechci příliš vyzrazovat z příběhu, protože je to hlavní motivace, proč hrát dál – chcete zkrátka zjistit, co za tím vším je.

Rathalos, pán nebes, zmizel. Jezdci se snaží zachránit poslední vajíčko Rathy. Legenda ovšem praví, že právě tato Ratha přinese zkázu celému světu. A mnohá, dříve poklidná monstra se vlivem jakéhosi červeného světla začala chovat velmi agresivně.

Monster Hunter Stories 2

Další příběhovou linkou jsou lovci a také vzpomínky na dědu Reda, což byl slavný jezdec. Některé postavy ve hře ho znají, protože pro všechny neplyne čas stejně. Jsme tak svědky řady flashbacků. Vítaným rozptýlením je namachrovaný kocour Navirou, kterému se pusa nezavře a ve hře se postará o většinu zábavných situací. Platí to samé, co jsem psal v recenzi jedničky: není to takový ten otravný sidekick, ale ohromný sympaťák.

Příběh jako takový není vyloženě wow, rozhodně na něj nebudete ještě po letech vzpomínat, na druhou stranu je zábavné ho sledovat. Jedinou velkou výtku mám k tomu, že hlavní hrdina je němý. Zatímco všechny hlavní příběhové dialogy jsou nadabované, vaše postava tam jen tak stojí, maximálně se nějak zatváří, ale nemluví. To působí dost divně.

Monster Hunter Stories 2

Herní svět je opět rozparcelovaný, ale není to tak hrozné jako v jedničce. Do party postupně naberete až šest monster, přičemž jedno zvolíte jako hlavní. Na tom můžete i jet, a to s vámi bojuje. Monstra ovšem mají schopnosti i mimo boj. Na některých místech potřebujete přeskočit propast nebo přeplavat větší vodní plochu – v těchto situacích je třeba mít monstrum s konkrétní schopností.

Herní svět je poměrně rozlehlý, další oblasti a místa se pak zpřístupňují postupně v návaznosti na příběh. Během výpravy narazíte na spoustu truhliček, důležité ovšem je sbírat všechno, ať už to jsou bylinky, houby nebo ruda. Se získanými recepty si pak vyrábíte různé lektvary a důležité jsou i pro craft a vylepšování zbroje a zbraní. Zhusta se také hodí při plnění trivializovaných vedlejších úkolů skrze vývěsku.

Monster Hunter Stories 2

Ve hře je přítomno rychlé cestování skrze takzvané Catavany, což jsou záchytná místa, která ovšem musíme nejprve objevit, aby se aktivovala. Na hráči tak je prvotní průzkum, ale při opětovné návštěvě místa se nemusíme otravovat. A také platí, že v některých místech fungují jen jednosměrně.

V herním světě se vyskytují různá doupata, až už ve formě malého místa či většího dungeonu. Cílem je dojít nakonec až k hnízdu, z nějž ukradneme vajíčko. To si pak necháme ve vesnici vylíhnout. Vajíčka jsou různé kvality, stejně jako monstra. Managing monster pak zahrnuje i úpravu genů, kdy z jednoho monstra, které během procesu zanikne, přenesete jeden gen na druhé. Cílem je vytvořit kombinaci, která vašeho svěřence nějakým způsobem posílí. Později je pak možné monstra posílat bez vás na výpravy, což rozhodně doporučuji, protože tak v podstatě zadarmo získají zkušenosti, případně se vám poohlédnout po materiálech atd.

Alfou a omegou jsou ale souboje. Ty probíhají na tahy, kdy hráč ovládá sebe, zatímco vaše monstrum a případní parťáci hrají automaticky. Základním pilířem je styl kámen – nůžky – papír, zde v podobě útoku rychlého, technického a silového. K porovnání dochází v okamžiku, kdy oponent a někdo z vaší party na sebe útočí navzájem. Vítěz pak zasadí tomu druhému celkem zdrcující úder, který může hráče v některých situacích připravit o všechny životy. Je tak velmi důležité každé monstrum dobře číst.

U silnějších monster je možné cílit i na konkrétní části, takže chcete jako první vyřadit například jedový ocas. V těchto okamžicích ovšem může monstrum změnit svoji strategii a používat jiný typ útoků. Aby toho nebylo málo, svoji roli sehrávají i typy zbraní a náchylnosti na určitý element. Samozřejmě tu jsou i speciální útoky. Například když vy a vaše monstrum používáte stejný typ útoku, který je ve výhodě proti oponentovi, spustí se dvojitý útok. Animace jsou hodně over the top, postavy svírají zbraně, které jsou mnohem větší než ony samy, ale kouká se na to dobře. Časem každopádně oceníte, že si lze nastavit rychlost souboje a některé animace i přeskočit.

Monster Hunter Stories 2

Souboje jsou příjemně náročné a nutí používat celý arzenál. Určitě se nevystačíte s jedním útokem do konce hry. Budete podle potřeby používat lahvičky či přepínat na monstra a zbraně, které jsou v tu chvíli výhodnější. V zasněžené části světa například vyměníte brnění jen proto, abyste během bitev nemrzli a neztráceli kolo zbytečně tím, že použijete předmět pro zahřátí.

Grafika je na poměry Switche pěkná, místy vykouzlí opravdu kouzelné scenerie. Mírně otravné je postupné vykreslování porostu, občas také poklesne snímkování, ale s tím se nedá nic dělat. Hra obsahuje i multiplayer, a to jak lokální, tak online. Společně můžete nejenom plnit speciální co-op úkoly, ale i poměřit síly.

Monster Hunter Stories 2 není nějak zvlášť originální záležitost, ale to vůbec nevadí. Hraje se totiž skvěle a utopit v něm můžete spoustu času. To si tak sednete večer na hodinku hraní a najednou zjistíte, že jsou dvě ráno. Herní smyčka je sice založená na opakování, například jako v Diablu, hlavní však je, že proces jako takový je hodně chytlavý. A jako vždy doporučuji v případě zájmu vyzkoušet demo.