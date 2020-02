RECENZE: Monster Energy Supercross 3 je zábavný, ale zároveň i odfláknutý

V poslední době výhradně motocykloví specialisté ze studia Milestone už třetí rok po sobě přichází na začátku roku s novou hrou ze série Monster Energy Supercross. Čerstvě vydaný třetí díl využívá stejně jako jeho předchůdci v maximální možné míře oficiální licenci na americký superkrosový šampionát. Výsledkem je 17 tratí, které jsou umístěny uvnitř obřích sportovních stadionů napříč různými americkými městy. Součástí licence je i kompletní soupiska jezdců a týmů ze sezony 2019. Stejně jako v případě druhého dílu tedy vývojáři přináší soupisky již skončené loňské sezony, což je škoda.

Motorky od známých značek jako Honda, KTM, Yamaha či Kawasaki jsou rozděleny do dvou výkonnostních stupňů. Třída 250 nabízí výkonově slabší stroje a její šampionát brázdí závody ve východní nebo západní části USA. Naopak silnější třída 450 obsahuje všechny dostupné podniky po celém území Spojených států.

Právě zpracování jednotlivých tratí a pravidla z reálného superkrosu výrazně obohacují hratelnost. Okruhy jsou co do výškového profilu velmi členité a různorodé. Pro úspěch je zásadní správně projíždět jednotlivé převisy a před každým delším skokem přemýšlet nad místem dopadu.

Držet motorku neustále pod plynem není vůbec záhodno. Daleko užitečnější je předvídavost, rytmus a dobrá znalost jednotlivých tratí. Chybám a občasným pádům se ale i tak zpočátku nevyhnete. Díky tomuto aspektu se nový Supercross dokáže překvapivě citelně odlišit od MXGP, s nímž jinak sdílí téměř vše ostatní. Jízdní model a zpracování tratí tedy ve výsledku zaujme. V porovnání s loňským dílem jsou však změny spíše kosmetické.

Hra i přes výše zmíněné zůstala stále arkádou. Jezdec se na motorce udrží i přes špatné dopady, kolizní model stejně jako v MXGP příliš nefunguje a závody v dešti nemají na chování strojů příliš velký vliv. Pochvalu si určitě nezaslouží ani umělá inteligence, která si bez ohledu na vaši pozici jede vždy svou předem danou stopou.

Monster Energy Supercross 3

Ve třetím Supercrossu navíc stejně jako u starších dílů nedochází k opotřebení trati. Tato funkce patří mezi hlavní přednosti MXGP a úplně nechápu, proč ji vývojáři alespoň v omezené míře neimplementovali i do své další velmi podobné série. V jádru si tedy Supercross zachoval svou zábavnou arkádovou hratelnost, kterou opět zdobí členité okruhy. Chyby a nedostatky z dřívějška však zůstaly.

Přílišných změn nedoznala ani nabídka herních režimů. Největším zklamáním je jednoznačně kariéra. Ta představuje jen sled řady závodů začleněných do šampionátu. Nic jako správu vlastního týmu, najímaní mechaniků, opravy motorky či hlídání financí ve hře nenajdete. Z hlavních módů dále zbývá už jen obligátní rychlý závod, šampionát a jízda na čas.

Nabídku režimů pro jednoho hráče v mých očích zachraňuje novinka v podobě speciálních eventů. V celkem padesátce různých výzev o pěti druzích najdete třeba souboj o nejrychlejší start nebo klání o co největší počet předjetých jezdců. Na odreagování a zpestření jinak jednotvárného titulu ideální mód. Od titulu za plnou cenu bych přesto očekával v první řadě robustnější kariéru či jiný režim, u kterého bych strávil větší množství času.

Po vzoru předchozích let se autoři místo toho opět poměrně vyřádili na režimu Compound. Ten nabízí novou oblast, ve které můžete volně jezdit. Ačkoli lze co do velikost o solidně rozsáhlé prostranství, tak mu opět chybí nějaké hlubší využití. Jde zkrátka o prázdnou oblast, kde se vyblbnete a důkladně otestujete herní fyziku.

Monster Energy Supercross 3

Promrhaný potenciál Compoundu nezachraňuje ani to, že si v něm nově zajezdíte až s trojicí kamarádů. S výjimkou zábavného Event režimu tedy Supercross ani napotřetí svým singleplayerovým obsahem nepřekvapuje, a místo toho ve velké míře recykluje svého předchůdce. Z loňského dílu ten letošní převzal také editor tratí. Ve vztahu k editoru je opět zásadní sdílení hráči vytvořených tratí. Už tak početné množství oficiálních tratí díky tomu doplní další řada povedených okruhů od hráčů.

Mezi další stálice her od Milestonu patří velké množství různých licencovaných součástek na motorku. Tradičně ale nemají na jízdní vlastnosti či rychlost žádný vliv, takže je jejich smysluplnost dosti diskutabilní. Podobným způsobem si lze k obrazu svému přizpůsobit a obléct i vlastního jezdce. Stejně jako u editoru i zde platí, že jde z velké části o to stejné, co přinesl loňský díl.

Už z trailerů před vydáním se dalo vypozorovat, že si vývojáři tentokrát posvítili na režim více hráčů. Dedikované servery a celkem tři nové multiplayerové online minihry jsou toho důkazem. Trojlístek Knock-Out, Checkpoint a Treasure Hunt vypadá na první pohled zajímavě, a rozhodně nelze upřít vývojářům snahu dříve jednotvárný multiplayer oživit. Bohužel zpětná vazba od hráčů je nekompromisní. I bezprostředně po vydání hry totiž multiplayer trpí nedostatkem hráčů. Při pohledu do lobby navíc zjistíte, že všichni chtějí hrát klasický závod a o nové režimy nemá nikdo zájem. Pokud se tedy nedomluvíte s partou kamarádů, tak si nové minihry jen stěží vyzkoušíte. Jedna z hlavních novinek třetího dílu tedy vyšuměla do ztracena.

Monster Energy Supercross 3

Vše při starém zůstalo i na poli grafiky a zvuků. Unreal Engine 4 sice určitou vizuální úroveň zajistit dokáže, takže se už hry od Milestonu neřadí na pomyslný konec pelotonu. Modely motorek a jezdců zaslouží pochvalu. Potěší i postupné špinění motorky a kombinézy odlétávajícím bahnem. Okolí tratí, diváci nebo zpracování dešťových kapek už tak pozitivně hodnotit nelze. Celkově jde tedy o takový standard, který nenadchne ani příliš neurazí.

Daleko více než grafika mě trápí celková prezentace. Cut scény, animace a všechna omáčka okolo jednotlivých závodů nestojí za nic. Nějaké načančané představení měst a stadionů byste čekali marně. A když už se o něco podobného vývojáři pokusí, tak to zkrátka nevypadá dobře. Tady jasně pocítíte, že hrajete hru od Milestone, která nebyla ve vývoji déle než rok.

Monster Energy Supercross 3 si s sebou táhne přednosti i neduhy dílu loňského. Zábavná arkádová hratelnost a velké množství tratí na občasné odreagování postačí. Komplexnějšímu a trvanlivějšímu hraní však brání slabá nabídka herních režimů v čele s odfláknutou kariérou a nevyužitým Compoundem. Majitelé loňského dílu budou navíc jen těžko hledat pádný důvod, proč do toho letošního naskočit. Ve výsledku jde ovšem stále o aktuálně nejpovedenější hru z tohoto odvětví motorsportu, která je o něco málo lepší než poslední díl série MXGP.